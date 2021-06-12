Житель Ставрополья публично извиняется за стрельбу из охолощенного автомата. Стоп-кадр видео https://www.instagram.com/p/CQBxYkxq-ca/

12 июня 2021, 22:22

Житель Ставрополья публично извинился за стрельбу из охолощенного автомата

Губернатор Ставропольского края распространил видео с извинениями задержанного за стрельбу из охолощенного автомата Калашникова. Пользователи Instagram раскритиковали власти за копирование чеченской практики и указали на то, что извинения произнесены под диктовку.

На мужчину составлен административный протокол о мелком хулиганстве, сообщила пресс-служба Управления МВД по Ставропольскому краю. "Мужчина задержан за стрельбу из охолощенного оружия", - процитировал сегодня сообщение ведомства "Интерфакс".

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров опубликовал на своей странице в Instagram видео с извинениями задержанного, поблагодарив полицию "за быструю реакцию". В кадре крупным планом показан мужчина в очках. "Я сегодня произвел несколько выстрелов, сегодня у нас 12 июня 21-го года, из охолощенного автомата Калашникова. Я прошу прощения перед людьми и перед детьми, которых я мог испугать. Прошу прощения. Я стрелял в воздух", - медленно и с расстановкой говорит мужчина. За кадром негромко раздается голос еще одного мужчины. "Впредь больше не буду", - говорит он. "Впредь больше не буду. Да", - повторяет за ним задержанный. 

Пользователи соцсети обратили внимание на голос за кадром. "А кто за кадром подсказки дает?" - задал вопрос dikar1996. Его комментарий собрал 36 "лайков". "Сотрудники правоохранительных органов", - ответил darkdream126. Другие пользователи дали и шуточные ответы: "психиатр", "совесть". Пользователь kominadobramira счел подсказки признаком неискренности извинений. "Так ему подсказывают, что говорить! Значит, не раскаялся", - написал он, собрав 21 "лайк". "Ну выглядит убедительно и искренне", - сочла, однако, mamontova__diana. Ее комментарий собрал 10 "лайков".

Публичные извинения вызвали недоумение комментаторов. "Это точно нужно показывать с оф[ициальной] страницы?" - обратился к губернатору italy_italy_kmv. "Это теперь модно: совершить проступок, а потом извиняться?" - спросила ssvetlanalagutina. "Все больше и больше таких нелепых случаев, как в детском садике. В угол поставьте еще его", - написал baxi_home. "Детский сад отдыхает! Взрослый мужик лепечет о прощении!" - подчеркнула нелепость ситуации suchikhina.

Ряд комментаторов сравнил эти извинения с чеченской практикой. "Теперь пример с Чечни берут… там все извиняются публично", - указала elena___lav, собрав 33 "лайка". "Господи, что за кадыровские методы наказания? Зачем публично извинятся <...>? Пообщалась полиция с ним, объяснила, понял, штраф <...> - всё! Можно же так? Бедный мужчина", - написал diamondsky333.

Практика публичных извинений широко распространена в Чечне, но стала распространяться и на другие регионы, прежде всего в СКФО, указано в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Комментариев в оправдание практики публичных извинений немного, но они есть. "Вы недооцениваете извинения на камеру. Может, этот дядя и не самый красочный представитель, но сложно ходить и строить из себя "крутого пацыка", когда ты уже "тот тип, что извинялся на камеру". Интернет же все помнит", - высказался oleg.pko.

Говорить о стрельбе в данном случае вообще некорректно, указал akumaheal. "А кто там стрелял? Охолощенка не стреляет, а имитирует звук выстрела", - написал он. Другие пользователи прямо высказали сомнения в том, что задержанный нарушил закон. "Охолощенное оружие - это обычная игрушка. Находится в свободной продаже", - отметил vik8865176368. "А у нас что, запрещен звук выстрела в стране?" - высказался unknown.name.inst. "Не продавайте тогда. Петарды запретите, стартовые, травматы... Они бахают не хило. Пальцы оторвут или резинкой бошку прострелят. Намного опаснее охолощенного. <...> вид [охолощенного оружия] пугает? Зайдите в магазин игрушек, там вообще не отличишь, и дети с такими бегают", - написал vhs_kmv.

За два часа, к 22.22 мск 12 июня, эта публикация собрала 78,8 тысячи просмотров, 5272 "лайка" и 160 комментариев. На страницу губернатора Владимира Владимирова подписаны 454 тысячи пользователей.

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет". "Кавказский узел" регулярно обновляет "Хронику публичных извинений на Кавказе".

Примечание:

"Извинения Садулаева за игроков "Ахмата" совпали с политической конъюнктурой", "Водитель бетономешалки извинился за загрязнение канала в Махачкале", "Подросток из Кабардино-Балкарии публично извинился перед Кадыровым".

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