Опубликованы публичные извинения противников мобилизации в Дагестане

30 сентября 2022, 16:10

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Видеозаписи, на которых три молодых дагестанца принесли извинения за участие в Telegram-каналах, выступающих против мобилизации, опубликованы сегодня в сети на фоне большого скопления силовиков в центре Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", в Дагестане задержаны администраторы Telegram-каналов, публиковавших призывы к акциям протеста против мобилизации, сообщили силовики. Задержаны не менее пяти человек, следует из обнародованного видео.

Число полицейских увеличилось сегодня на проспекте Акушинского в Махачкале после распространённых в анонимных Telegram-каналах призывов выйти на акции протеста против мобилизации.

Видеозаписи извинений, которые принесли участники оппозиционных дагестанских Telegram-каналов, опубликованы в ряде групп в сети, в частности, они появились в Telegram-каналах Readovka, "Другой Кавказ", "Записки горца". "Я участвовал в группе "Подвал Дагестана" и распространял файлы в пабликах по поводу сбора митингов по протестам о мобилизации. Узнал, что группа администрируется из-за рубежа, и хотел родных и близких предупредить, чтобы не поддавались на провокации", - заявил на видеозаписи один из молодых людей.

Второй молодой человек отметил, что "состоял в группах "Горец", "Чердак Дагестана", "Подвал Дагестана" и "Утро Дагестана"", где призывали к митингу против мобилизации. "После этого я вступил в группы, закрытые группы, где людей собирали, манипулировали людьми, чтобы они выступили против мобилизации, митинг устроили. После того я узнал, что это все, администраторы этих всех групп находятся за границей и манипулируют людьми. Я хочу обратиться ко всем своим близким, знакомым, чтобы не давали собой манипулировать. Не совершайте таких действий, которые приводят потом к уголовной ответственности", - заявил он.

Еще один молодой человек также извинился за то, что состоял во всех перечисленных четырех группах и практически теми же словами, что и предыдущий молодой человек, заявил о манипуляциях.

Практика публичных извинений, которая распространилась в разных регионах России в последние годы, наиболее активно применяется в Чечне, но начала укореняться в Дагестане. В частности, республиканское МВД неоднократно публиковало в Instagram видеоролики с извинениями задержанных за различные правонарушения и проступки. Подробнее о практике публичных извинений можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Один из названных молодыми людьми Telegram-каналов, "Горец", на который по данным на 16.00 мск подписаны 17 769 человек, прокомментировал появившиеся в сети извинения. "В интернете гуляют различные видео, где молодых братьев сотрудники заставляют признаться, что они были админами в группе "Горец" и других анонимных каналах Кавказа. Просим братьев, которых задержали, не брать на себя ответственность за то, что вы не делали. Нам не нужны админы из Дагестана, для того, чтобы публиковать то, что мы считаем нужным. Мы бы не подставляли так никого", - говорится в публикации.

Авторы канала назвали извинения результатом "деятельности российских спецслужб". "Ровно как они ранее подкидывали оружие и наркотики не в чем невиновным, так сегодня они вменяют управление каналами, к которым жертвы их репрессий не причастны", - говорится в сообщении.

Telegram-канал "Горец" продолжает размещать материалы о событиях на Украине, акциях протеста против мобилизации и о том, как проходит мобилизация в Дагестане.

На Telegram-канал "Утро Дагестана" подписаны на 16.00 мск 122 918 человек. В канале содержится информация об акциях против мобилизации. В Telegram-канале также прокомментировали сообщения о задержаниях молодых людей "Передают об аресте админов "Утро Дагестан" - никогда мы не нанимали фотографов или операторов, в целях безопасности, а пользовались материалами других телеграм-каналов. Админ работает", - сказано в сегодняшней публикации.

У Telegram-канала "Подвал Дагестана" на 16.00 мск насчитывается 60 798 подписчиков. В нем также основной темой является объявленная частичная мобилизация. однако в канале также размещается реклама и развлекательные сообщения, а сегодня был публикован призыв "не поддаваться на провокации" и не участвовать в акциях протеста против мобилизации. "Люди, которые призывают к беспорядкам не понесут наказания, не будут вас вытаскивать из отделов полиции и не будут ждать вас", - говорится в сообщении.

На группу "Чердак Дагестана" по данным на 16.00 мск подписаны 11 018 человек. Вход в группу - только после одобрения администраторами канала.

Напомним, власти Дагестана отказались признать уличные протесты против мобилизации в республике инициативой местных жителей. 26 сентября Сергей Меликов заявил, что акции в Махачкале были подготовлены и управлялись, "в том числе из-за рубежа". Вслед за ним этот тезис повторил премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов. Чиновники могли бы успокоить протестующих, но предпочли наблюдать за акциями издалека, упрекнул коллег участник совещания в Миннаце Дагестана.

Протесты против мобилизации прошли также в Хасавюрте и селе Эндирей Хасавюртовского района. Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Мобилизация: как протестует юг России".

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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