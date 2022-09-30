Силовики отчитались о задержании инициаторов протестов в Дагестане

30 сентября 2022, 10:09

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Дагестане задержаны администраторы Telegram-каналов, публиковавших призывы к акциям протеста против мобилизации, сообщили силовики. Задержаны не менее пяти человек, следует из обнародованного видео.

Как писал "Кавказский узел", власти Дагестана отказались признать уличные протесты против мобилизации в республике инициативой местных жителей. 26 сентября Сергей Меликов заявил, что акции в Махачкале были подготовлены и управлялись, "в том числе из-за рубежа". Вслед за ним этот тезис повторил премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов. Чиновники могли бы успокоить протестующих, но предпочли наблюдать за акциями издалека, упрекнул коллег участник совещания в Миннаце Дагестана.

Масштабные акции протеста против мобилизации прошли в Махачкале 25 и 26 сентября, они закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты. Вечером 25 сентября администратор Telegram-канала "Подвал Дагестана", освещавшего протесты, успел сообщить об обыске, проходящем у него, и перестал выходить на связь.

По информации ФСБ и МВД, в Дагестане прошли задержания администраторов анонимных Telegram-каналов, которые "распространяли не соответствующую действительности информацию о мобилизации в Дагестане и СКФО", а также размещали призывы к акциям протеста и "провоцировали организацию несанкционированных митингов", сообщает сегодня на своем сайте "Дагестанская правда".

"Как пояснили в правоохранительных органах, оперативные мероприятия в настоящий момент продолжаются в отношении остальных участников преступных групп", - пишет издание.

Публикация проиллюстрирована роликом, смонтированным из нескольких видеозаписей. На кадрах каждого фрагмента сотрудники силовых структур, в том числе бойцы с нашивкой "ФСБ", подъезжают к идущим по улицам мужчинам и задерживают их, после чего заталкивают в микроавтобус. На видеозаписях показано задержание пяти человек. "Кавказский узел" не располагает сведениями о том, когда и где были сняты эти видео.

МВД Дагестана, по состоянию на 10.00 мск, не сообщило на своем сайте и в Telegram-канале о задержаниях. На сайте ФСБ к этому времени также нет этой информации.

Telegram-канал "Подвал Дагестана", по состоянию на 10.00 мск, не сообщил о задержаниях. Последняя публикация там размещена сегодня в 00.48 мск.

Telegram-канал "Утро Дагестана", который также освещал акции противников мобилизации, продолжил публикации и после сообщения об задержаниях администраторов.

Напомним, протесты против мобилизации прошли также в Хасавюрте и селе Эндирей Хасавюртовского района. Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Мобилизация: как протестует юг России".

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