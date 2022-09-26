Обыск проходит у администратора Telegram-канала "Подвал Дагестана"

26 сентября 2022, 00:57

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Администратор Telegram-канала "Подвал Дагестана", освещающего протесты в республике против частичной мобилизации, успел сообщить об обыске, проходящем у него, и перестал выходить на связь.

Как писал "Кавказский узел", силовики в столице Дагестана 25 сентября жестко разогнали акцию протеста против объявленной Путиным частичной мобилизации. Силовики задержали корреспондента "Кавказского узла", его увезли с места акции противников мобилизации в Махачкале. Журналист успел сообщить, что в машине с ним везут не менее семи сильно избитых задержанных, один из которых весь в крови. Акция завершилась вечером, задержаны около 100 человек. Пользователи Telegram-канала "Утро Дагестана" призвали освободить всех задержанных, пригрозив беспорядками.

У администратора Telegram-канала "Подвал Дагестана" проходят обыски. Канал освещает акции против частичной мобилизации в республике и задержания на них. Об обыске говорится, в частности, в сообщении, опубликованном вечером на канале.

Об обыске также сообщила подписчица Telegram-канала "ОВД-Инфо"*, которая переписывалась с админом. Она написал ей: "У меня обыск", после чего перестал выходить на связь.

Имя администратора канала и причины проведения обыска не указываются. Данными силовиков об обыске "Кавказский узел" пока не располагает.

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