Житель Северной Осетии извинился за избиение женщины после угроз в чеченских пабликах

02 сентября 2020, 14:19

Житель Северной Осетии Дзамболат Калаев обнародовал видео с извинением за то, что ударил проводницу поезда. Пользователи Instagram, убежденные, что пострадала уроженка Чечни, не приняли его извинений и призвали к расправе над Калаевым. Сведения о том, что проводница была чеченкой, пока не подтвердились, сообщил член Общественной палаты Мансур Солтаев.

Видеообращение жителя Северной Осетии Дзамболата Калаева, извиняющегося за то, что ударил проводницу поезда, опубликовано сегодня в Instagram-паблике «Чечня онлайн», насчитывающем 74,9 тысячи подписчиков.

Автор видео, сделанного в формате селфи, представился Дзамболатом Калаевым и попросил прощения, пояснив, что в «ситуации с проводницей» они оба «были неправы». «Я со своей стороны хочу извиниться перед ее родными и близкими за то, что поднял на их сестру руку. Я поднял руку, потому что чуть-чуть себя не сконтролировал. Я искренне извиняюсь перед вами", - говорит на видео мужчина.

Вместе с тем он высказал и претензии в адрес проводницы. "Я надеюсь, что у этой девушки тоже есть совесть, и за ее действия, которые она совершила, пусть даже не надо извиняться, просто чтобы люди знали не одну сторону медали", - сказал на видео Калаев, не уточнив, что именно сделала проводница, и не указав ее национальность.

Пострадавшую объявили уроженкой Чечни администраторы чеченского паблика

Сообщение о том, что 26 августа пассажир поезда Владикавказ - Санкт-Петербург ударил проводницу-чеченку, было опубликовано, в частности, 28 августа в Instagram-паблике «ЧП/Грозный», насчитывающем 70,5 тысячи подписчиков. Согласно публикации, нетрезвый пассажир "схватил за волосы и ударил по лицу" проводницу.

Публикация сопровождается сделанной в поезде видеозаписью. Людей в кадре не видно, но за кадром слышен разговор женщины, представившейся начальником поезда, и мужчины-пассажира. "Ко мне пришла проводница, плачет. На каком основании вы ее ударили?" – спрашивает начальник поезда. Мужчина отвечает, что проводница ударила его. "Когда я вас ударила?" – возмущенно говорит за кадром вторая женщина. После этого мужчина требует от нее замолчать и произносит в ее адрес нецензурные ругательства. Все трое в опубликованной записи говорят по-русски и национальность проводницы не упоминают.

Авторы публикации проиллюстрировали ее фотографией Дзамболата Калаева, указали его имя и фамилию и призвали распространить это сообщение в соцсетях и найти Калаева.

К 14.15 мск под этой публикацией размещено 317 комментариев. Авторы многих из них в резких выражениях призвали к физической расправе над Калаевым.

Пользователи Instagram не приняли извинения Калаева

Опубликованное сегодня видеообращение Калаева набрало к 14.15 мск 132 комментария. Их авторы отказались принять извинения Дзамболата Калаева. "Извинения не приняты", - написал, в частности, sharpoody. "Ищи себе быстро бегаюшие галоши, уже не надо извиняться", - обратился к автору видео ahi____707. "Поздно извиняться", - написал duba_yurta.

"Не понравились нам твои извинения", - пояснил tuta95428. "Это было как минимум неискренне, он за кого нас держит?" – возмутился smola77dobash. "Не принимается!" – согласился apti_995.

"Извинения неискренние... "Через не хочу" извинился. Может, женщина и была не права, но ты должен был оставаться мужчиной до последнего. Здесь уже не рассматривается кто виновен кто нет!! Рука поднята на женщину на нашу сестру", - написал grozny7995.

Если автор видеообращения ударил чеченскую девушку, то ее земляки могут счесть извинения недостаточными, согласился житель Грозного Салавди. "Такие вещи у нас считаются оскорблением для всего народа", - сказал Салавди корреспонденту "Кавказского узла".

Версия о том, что проводница - уроженка Чечни, пока не подтвердилась

Подтверждений версии, что проводница поезда была уроженкой Чечни, найти не удалось, рассказал член Общественной палаты России Мансур Солтаев. "Мы звонили непосредственно в РЖД Северной Осетии и нам сказали, что они даже не слышали о таком инциденте. Мы также опросили чеченских проводниц наших местных поездов, и они также ее не знают. В данный момент мы ее ищем, эту женщину. Сама эта ситуация, к сожалению, действительно была, но утверждать, что пострадавшая была чеченкой, еще рано. Кроме того, сейчас во многих чеченских пабликах заявляют, что она уроженка нашей республики, но этому нет никаких подтверждений", - привело 1 сентября слова Солтаева ИА "Чечня сегодня".

По словам Солтаева, он лично разговаривал с Дзамболатом Калаевым. "Он подтвердил, что допустил такой поступок, однако он тоже не знает, была ли та женщина чеченкой или нет. Да, он извиняется за содеянное, но опять же, этот мужчина сам не знает, кем именно была та проводница. Про нее нет абсолютно никакой информации. Но даже несмотря на это, некоторые пользователи соцсетей все это разом подхватили и стали распространять фейки", - сказал Мансур Солтаев.

Он призвал жителей Чечни не спешить с выводами. "Нужно понимать, что если из-за этого случится что-то плохое, то виновными будут наши ребята. [...] Мы сейчас увидели в Инстаграм, как тысячи комментариев привели к тому, что несколько человек среди ночи поехали на разборки, даже не зная, чеченка эта женщина или нет. Поэтому я призываю молодежь не принимать таких опрометчивых решений на горячую голову", - привело слова Солтаева агентство.

Напомним, публичные извинения широко практикуются в Чечне. Люди просят прощения, в том числе в эфире местного телеканала, за свое поведение, за критику в адрес властей и за жалобы на чиновников. С подачи Рамзана Кадырова практика публичных извинений, которая началась в Чечне, распространилась и за пределами республики, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

В частности, 8 августа два жителя Дагестана принесли спортсмену Хабибу Нурмагомедову извинения за видеоролик с оскорблениями. Их извинениям предшествовала публикация видео, на котором двое молодых людей общаются с картонной фигурой в виде Нурмагомедова, установленной в качестве рекламы в магазине.

4 августа публично раскаялись и были отправлены на общественные работы около сотни уроженцев Чечни, которых силовики объявили наркоманами и правонарушителями и заставили вернуться из Москвы в Чечню.

Новости о практике публичных извинений размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".