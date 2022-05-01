Пользователи соцсети поспорили об извинениях ставропольского студента

01 мая 2022, 15:09

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Студент ставропольского вуза извинился за избиение пенсионера и пояснил, что сам сдался полиции, следует из опубликованной сегодня видеозаписи. Некоторые пользователи Instagram* поверили в раскаяние молодого человека, их оппоненты сочли его неискренним.

Как писал "Кавказский узел", 12 апреля следователи сообщили, что студент Северо-Кавказского федерального университета объявлен в розыск за нападение на пенсионера в Ставрополе, уголовное дело расследуется по статье о хулиганстве.

Поводом для расследования стала публикация в соцсетях видеозаписи, на которой видно, как молодой человек, ехавший на машине по пешеходному бульвару в Ставрополе, ударил по лицу пешехода-пенсионера, который шёл с малолетней внучкой, в ответ на его замечание.

Видеозапись извинения студента опубликована сегодня в Instagram*-паблике "Новости Ингушетии", на который подписана 201 тысяча пользователей. На видеоролик наложен текст, в котором молодой человек назван уроженцем Ингушетии.

На кадрах видео, которое длится 21 секунду, молодой человек произносит слова извинения на русском языке, опустив голову и не глядя в камеру. "Я извиняюсь перед потерпевшим. Уважая его и его возраст, я хотел бы принести перед ним свои извинения, перед своими родными, перед общественностью. Я сам явился в отделение полиции, осознаю свою вину и готов понести соответствующее наказание. Мне очень стыдно", - говорит на видео молодой человек. "Кавказский узел" не располагает сведениями о том, когда и где было записано это видео и были ли слова извинения озвучены добровольно.

К 15.05 мск публикация набрала 270 отметок "нравится", под ней размещено 130 комментариев. Авторы многих из них сочли извинение молодого человека заслуживающим доверия. "Главное, что осознал свою ошибку", - написал, в частности, quia__nominor_leo. "Конечно, некрасивый поступок, очень неправильный. Наверно, надо простить, человек осознал, что это низко", - высказала мнение liza.lianova.

"У каждого есть право на ошибку. Надеюсь, что для него это будет хорошим уроком и больше не повторится такое", - написала tamila_0203. "Если человек искренне пожалел о своём поступке и извинился, то самое лучшее - простить и забыть об этом", - согласился 06_obychenie_hidjame_06. "Парень молодой, видно, что стыдно, раскаивается. Нельзя ему ломать жизнь, думаю хватит предупреждения, ну и пенсионеру за моральный и физический ущерб компенсацию", - высказал мнение borismarkhiev.

Авторы многих других комментариев не поверили в искренность студента. "Да какой ему стыдно, о чём вы? Испугался, зная, что его посадят… Нисколько его не жалко", - написал, в частности, limata_06.

Часть 1 статьи 213 УК РФ, по которой расследуется нападение на пенсионера, предусматривает до пяти лет лишения свободы.

"Чтоб вот так вот, опустив голову, не извиняться, надо сначала думать головой, что и где ты делаешь и как говоришь. Бессовестный! После такого поступка никакие его извинения не нужны", - возмутилась yandieva_dally.

"Какие все наивные и глупые... стоит и лыбится с извинениями (на опубликованном видео молодой человек не улыбается, но говорит с заметным волнением. – Прим. "Кавказского узла"), а все верят и думают "главное, что понял"... да на его лицо посмотрите, осознал он свою вину", - поделился возмущением batalov_murat.

"Люди, которые поднимают руку на стариков, не знают, что такое стыдно", - высказал мнение centr_krasoti_i_zdorovya. "Стыд тебе", - заочно обратился к молодому человеку mmmmm_iuu. "Пятно тебе на всю жизнь", - добавил f.____769890.

Напомним, практика публичных извинений широко распространена в соседней с Ингушетией Чечне. Жители этой республики извиняются за обращения к гадалкам, критику чиновников и другие слова, вызвавшие недовольство представителей властей. Однако практика принуждения к извинениям с подачи Рамзана Кадырова распространилась и за пределами Чечни. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.