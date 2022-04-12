Нападение на пенсионера в Ставрополе обернулось уголовным делом

12 апреля 2022, 13:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Студент Северо-Кавказского федерального университета объявлен в розыск за нападение на пенсионера в Ставрополе, дело расследуется по статье о хулиганстве, сообщили силовики. Пользователи дагестанских пабликов осудили нападение на пожилого мужчину.

Видео происшествия в Ставрополе было опубликовано вечером 11 апреля в соцсетях. На видео видно, как две машины с включенной музыкой и без номеров едут по пешеходному бульвару, по которому гуляют люди, стоят лавочки. "Ты куда едешь, ты куда едешь?" - начал возмущаться пожилой мужчина, который находился на бульваре. Водитель первой машины выскочил из-за руля и ударил мужчину. После этого к конфликту подключились другие находившиеся рядом люди, попытавшиеся вступиться за мужчину "Детей давят, на наших отцов нападают", - кричит женщина за кадром. После того, как в разговоре, который происходил с большим количеством ненормативной лексики,прозвучало слово "полиция", нападавший сел в машину и уехал. Второй машины к этому моменту уже не было, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале "Нетипичный Ставрополь".

"Вопиющий случай произошёл только что! Две машины без номеров заехали на пешеходный бульвар на 50 лет ВЛКСМ! Ударили пенсионера который сделал им замечание на глазах малолетней внучки! Правоохранительные органы, что же это такое происходит? Полный беспредел!", - привел Telegram-канал слова автора видеозаписи.

В связи с употреблением в видеоролике обсценной лексики "Кавказский узел" не публикует видеозапись конфликта, ограничившись скриншотом.

Следком Ставропольского края отчитался сегодня, что видеозапись происшествия была выставлена "в ходе мониторинга" соцсетей. "Молодой человек ехавший на машине по пешеходному бульвару в городе Ставрополе на замечание пешехода-пенсионера, который шёл с малолетней внучкой, ударил его по лицу", - говорится в сообщении ведомства. Организована процессуальная проверка, следователи опрашивают очевидцев. "По результатам проведения всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", - говорится в сегодняшнем сообщении от 08.35 мск на сайте управления СКР по Ставрополью.

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил "инициировать передачу материалов уголовного дела, возбужденного органами МВД по факту нападения на пенсионера, в производство СК России для наиболее полного и всестороннего расследования", - следует из сегодняшнего сообщения на сайте Следкома РФ.

После этого полиция отчиталась о возбуждении уголовного дела. "Отделом дознания ОП №3 УМВД России по городу Ставрополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство). Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы в целях установления тяжести телесных повреждений, нанесенных гражданину", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в отношении двух молодых людей составлены протоколы об административном правонарушении по пяти статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - об управлении автомобилем без документов, без номеров, с нарушением требований к эксплуатации автомобиля, с нарушением требований о наличии ОСАГО, а также о неуплате в срок административного штрафа, приводятся ее слова в сообщении полиции Ставропольского края от 11.18 мск.

Личность молодого человека, напавшего на пенсионера, установлена, отчиталась прокуратура Ставропольского края. "Злоумышленник является учащимся Северо-Кавказского федерального университета и настоящее время объявлен в розыск", - говорится в сообщении от 11:28 мск на сайте ведомства. Фамилия и имя подозреваемого в сообщении не указаны.

Видеозапись нападения на пожилого мужчину была опубликована в ряде дагестанских пабликов. "Снова наши показали себя с "лучшей стороны". В Ставрополе произошёл инцидент с участием дагестанца. Две машины без номеров заехали на пешеходный бульвар на 50 лет ВЛКСМ. Ударили пенсионера, который сделал им замечание на глазах малолетней внучки", - пишет Telegram-канал "ДТП и Крик Дагестана".

Опубликована видеозапись конфликта и в сообществе "ВКонтакте" "Голос Дагестана". Публикация набрала к 13.40 мск 340 комментариев. Пользователи сети поспорили о национальной принадлежности нападавшего. Ряд пользователей указали, что национальная принадлежность нападавшего не важна, важен сам поступок. "Без разницы, кто по нации, какой религии, но даже хоть и свой! Это позор. Что за время страшное, когда доброта, уважение, ценности пропадают", - написал Юсуп Абакаров. "Что за поступок? Там дети гуляют, это не дорога, а пешеходная зона", - прокомментировал Вадим Исрафилов. "В такой месяц (Рамадан - Прим. "Кавказского узла"), тем более взрослому человеку, на правильное замечание", - возмутился Бувайсар Гаджиев.

Напомним. 16 января было опубликовано видео, на котором уроженец Дагестана, подчеркивая свою национальность, осыпал оскорблениями и нецензурной бранью пассажиров автобуса в Москве. После инцидента возбуждено уголовное дело о разжигании межнациональной вражды, полицейские задержали подозреваемого – 29-летнего мужчину. Ранее в тот же день глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что уроженец Дагестана должен извиниться и перед пассажирами, и перед земляками, от имени которых он пытался выступить. Молодой человек в коротком ролике принес извинения за свои слова.

4 октября 2021 года был жестоко избит пассажир московского метро Роман Ковалев. После инцидента были арестованы три жителя Дагестана, первоначально дело было заведено по статье о хулиганстве, но затем было переквалифицировано как покушение на убийство. По данным следствия, при задержании обвиняемые оказали сопротивление, в связи с этим им предъявлено и обвинение в угрозе применения насилия в отношении представителей власти. Боец Хабиб Нурмагомедов сделал избиение пассажира метро поводом для шутки.

Широкий общественный резонанс вокруг конфликтов с участием кавказцев, на которые обращают внимание высокопоставленные чиновники, создается, чтобы отвлечь людей от экономических и социальных проблем в стране, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты. Юрист указал на обвинительный уклон дел в отношении кавказцев.

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