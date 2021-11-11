Мать жителя Дагестана извинилась перед жертвой нападения в московском метро

11 ноября 2021, 02:40

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Родственники дагестанца Гасана Галибекова, обвиняемого по делу об избиении пассажира московского метро, принесли пострадавшему Роману Ковалеву и его матери извинения, предложив помочь с реабилитацией.

Как писал "Кавказский узел", правоохранители арестовали трех жителей Дагестана по подозрению в жестоком избиении пассажира метро Романа Ковалева 4 октября. Пострадавший с травмами был доставлен в больницу. Первоначально дело было заведено по статье о хулиганстве, 7 октября следствие решило квалифицировать его как покушение на убийство. Также Магамаали (также упоминается в СМИ как Ханмомали, - прим. "Кавказского узла") Ханмагомедову, Ибрагиму Мусалаеву и Гасану Залибекову предъявлено обвинение в угрозе применения насилия в отношении представителей власти. Защита Гасана Залибекова попросила избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Пострадавший Роман Ковалев рассказал, что зрение к нему постепенно возвращается.

По версии следствия, агрессивно настроенная компания жестоко избивала молодого человека, который заступился за девушку. "После того как потерпевший оказался на полу в собственной крови, один из нападавших продолжил наносить ему удары ногой по голове", - сообщило следствие.

Родственники одного из участников драки в московском метро принесли Роману Ковалеву извинения, сообщил адвокат пострадавшего, вице-президент Гильдии российских адвокатов Евгений Корчаго.

"Роман принял извинения от родственников Гасана Галибекова (в СМИ до 10 ноября он упоминался как Залибеков) [...] родственники не виноваты, но у них было желание принести извинения, - привело 10 ноября слова адвоката РБК. Корчаго уточнил, что извинения принесли мама, сестра и двоюродный брат дагестанца.

Адвокат рассказал, что родственники предложили помочь пострадавшему с реабилитацией, однако пока конкретная помощь не обсуждалась, так как пострадавший все еще проходит лечение. "Находится на амбулаторном лечении, из стационара его выписали. Пока оно не закончено, говорить о реабилитации преждевременно", - пояснил Корчаго.

Видеоролик с извинениями опубликовал 10 ноября Telegram-канал Baza. "Я хочу попросить прощения перед Романом. Перед его мамой обязательно хочу попросить прощения, потому что я знаю, что такое сын... Я очень осуждаю поведение этих ребят в метро, поведение моего сына. Даже если он не ударил, он не должен был так себя вести", - говорит женщина. При этом представляясь, она произносит фамилию сына как Галибеков.

Она также сказала, что она с родственниками готова помочь Роману в реабилитации.

Галибеков участвовал в потасовке в метро, однако не бил Ковалева, поясняется в Telegram-канале.

Подробнее о практике публичных извинений и порицаний на Северном Кавказе рассказывается в материале "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Также "Кавказский узел" ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе".

"Кавказский узел" также писал, что после вручения медали Роману Ковалеву бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов пошутил, что бойца Конора Макгрегора тоже надо наградить за избиение дагестанцами. Это грубый юмор, типичный для UFC, указал спортсмен Дмитрий Комбаров в ответ на критику в адрес Хабиба. Режиссер Егор Климович счел шутку Хабиба про избиение пассажира московского метро неудачной и провокационной.