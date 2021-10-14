Житель Дагестана обжаловал арест по делу об избиении пассажира метро

14 октября 2021, 15:46

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Защита Гасана Залибекова, одного из трех дагестанцев, обвиняемых в избиении пассажира московского метро, попросила избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Пострадавший Роман Ковалев рассказал, что зрение к нему постепенно возвращается.

Как писал "Кавказский узел", правоохранители задержали трех жителей Дагестана по подозрению в жестоком избиении пассажира метро Романа Ковалева 4 октября. Пострадавший с травмами был доставлен в больницу. Трое дагестанцев арестованы. Первоначально дело было заведено по статье о хулиганстве, 7 октября следствие решило квалифицировать его как покушение на убийство. Также Магамаали (также упоминается в СМИ как Ханмомали - прим. "Кавказского узла") Ханмагомедову, Ибрагиму Мусалаеву и Гасану Залибекову предъявлено обвинение в угрозе применения насилия в отношении представителей власти.

По версии следствия, агрессивно настроенная компания жестоко избивала молодого человека, который заступился за девушку. "После того как потерпевший оказался на полу в собственной крови, один из нападавших продолжил наносить ему удары ногой по голове", - сообщило следствие.

Арестованный по делу об избиении пассажира в метро Гасан Залибеков обжаловал арест, сообщила сегодня пресс-служба Черемушкинского суда.

"В суд поступила апелляционная жалоба Залибекова на решение суда об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Дата заседания в Мосгорсуде по ней пока не назначена", - процитировало ТАСС сообщение пресс-службы суда.

В жалобе адвокат просит изменить меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей. Жалобы на арест еще двух фигурантов, Магамаали Ханмагомедова и Ибрагима Мусалаева, в суд не поступали, сообщило сегодня РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.

Пострадавший во время избиения в метро Роман Ковалев рассказал сегодня о своем самочувствии. По его словам, у него температура и слабость, зрение постепенно возвращается, сообщил телеканал 360.

В шутке Хабиба Нурмагомедова Роман Ковалев не нашел ничего обидного. "Просто штука. Я сначала думал, что это фейк, когда мне скинули. Это просто юмор", - приводятся его слова в сообщении на сайте телеканала.

"Кавказский узел" также писал, что после вручения медали Роману Ковалеву бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов пошутил, что бойца Конора Макгрегора тоже надо наградить за избиение дагестанцами. Это грубый юмор, типичный для UFC, указал спортсмен Дмитрий Комбаров в ответ на критику в адрес Хабиба. Режиссер Егор Климович счел шутку Хабиба про избиение пассажира московского метро неудачной и провокационной.