Троим дагестанцам предъявлено новое обвинение по делу об избиении в метро

08 октября 2021, 22:11

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Жители Дагестана, арестованные за нападение на пассажира в московском метро, обвиняются в покушении на убийство и угрозе применения насилия в отношении представителей власти. При задержании обвиняемые оказали сопротивление, применив канцелярский нож и перцовый баллончик, сообщило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", правоохранители задержали трех жителей Дагестана по подозрению в жестоком избиении пассажира в вагоне электропоезда в московском метрополитене 4 октября. Пострадавший с травмами был доставлен в больницу. Трое дагестанцев арестованы. Первоначально дело было заведено по статье о хулиганстве, 7 октября следствие решило квалифицировать его как покушение на убийство.

По версии следствия, агрессивно настроенная компания жестоко избивала молодого человека, который заступился за девушку. "После того как потерпевший оказался на полу в собственной крови, один из нападавших продолжил наносить ему удары ногой по голове", - сообщило следствие.

Магамаали (также упоминается в СМИ как Ханмомали - прим. "Кавказского узла") Ханмагомедову, Ибрагиму Мусалаеву, Гасану Залибекову предъявлено обвинение в покушении на убийство и угрозе применения насилия к представителю власти, сообщил сегодня Следком России.

По данным следствия, после избиения мужчины в вагоне метро, Ханмагомедов, Мусалаев и Залибеков пытались скрыться, однако их задержали полицейские за пределами станции. "При этом один из них пытался лезвием канцелярского ножа причинить телесные повреждения правоохранителям, а другой распылил в их сторону содержимое перцового баллончика", - указано в сообщении на сайте ведомства.

Часть 2 статьи 105 УК РФ (убийство) предусматривает до 20 лет лишения свободы, пожизненное заключение или смертную казнь, часть 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) предусматривает до пяти лет лишения свободы. Часть 3 статьи 30 УК РФ предполагает покушение на преступление и отдельного наказания не предусматривает.

Комментариями обвиняемых или их официальных представителей относительно версии следствия "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что, по словам члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой, все арестованные за избиение москвича в метро жители Дагестана раскаиваются, один из них предложил выплатить пострадавшему компенсацию. Представители власти и известные жители Дагестана осудили насилие и выразили надежду, что судить о дагестанцах будут не по этим событиям.