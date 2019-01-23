Видео о вандализме в Кизляре указало на поддержку в соцсетях практики публичного наказания

23 января 2019, 09:34

Трое несовершеннолетних парней, признавшихся в вандализме, привели в порядок мемориальный комплекс "Память" в центральном в парке Кизляра, сообщила мэрия. Пользователи соцсетей одобрили публичное наказание молодых людей, выразив при этом сожаление, что на видео не показаны их лица.

По данным администрации муниципалитета, в ночь с 19 на 20 января задержанные полицией жители Кизлярского района 16-17 лет "разрушили Звезду Вечного Огня на Аллее Славы".

"В содеянном они признались и через социальные сети извинились перед жителями города, а также вместе с родителями привели в порядок территорию парка, памятник и плиты с надписями", - говорится в сообщении, опубликованном 22 января на сайте администрации МО "город Кизляр". При этом в сообщении не уточняется, где можно ознакомиться с извинениями молодых людей.

Никто их задержанных молодых людей на учете правоохранителей или Комиссии по делам несовершеннолетних Кизлярского района Дагестана не состоял, уточнила руководитель пресс-службы горадминистрации Кизляра Сельминаз Салихова, на которую сослался ТАСС.

Пользователи соцсетей одобрили практику публичного наказания вандалов

О задержании несовершеннолетних также говорится и в описании к видео, опубликованном 22 января на странице сообщества "Голос Дагестана" в Instagram (819 972 подписчика). На видео трое молодых людей, чьи лица не показаны, отмывают и оттирают тряпками мраморные плиты, на одной из которых изображена звезда.

Короткий ролик вызвал бурное обсуждение пользователей соцсети, подавляющее большинство из которых сочли правильной и эффективной практику публичного наказания. По состоянию на 9.30 видео собрало 95 904 просмотра и 686 комментариев.

"Правильно! Наглядный пример! В следующий раз сто раз подумают!" - прокомментировал пользователь под ником dadaevanapisat.

"Вот так надо всех наказывать - публично", - поддержал lari__ali.

"Надо было лица выложить, чтобы героев в лицо знать! Они, наверное, не в курсе, сколько дагестанцев воевало и погибло в Великой Отечественной войне", - возмутился подписчик flower_._flower.

"Жаль, что только так можно перевоспитать нашу молодёжь. Надеюсь, они научатся отвечать за свои поступки", - отметила tua_cara_.

Некоторые из комментаторов, в свою очередь, выразили сомнение по поводу того, что жители Кизляра активно посещают данный мемориальный комплекс.

"И как часто вы посещаете эти памятники? Или сейчас только вспомнили про них?" - поинтересовался пользователь под ником arsen0520. Его поддержали еще несколько участников дискуссии.

В ночь с 10 на 11 января неизвестные сломали десятки скамеек и бетонных плит на территории мемориального комплекса "Память" в центральном парке Кизляра. Полиция проверяет причастность троих задержанных и к данному акту вандализма, сообщило сегодня со ссылкой на местную полицию РИА "Дагестан".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце января 2018 года полиция сообщила о задержании "подростка из неблагополучной семьи", который, по данным правоохранителей, оставил надписи на мемориале в память о жертвах атаки боевиков на Кизляр.

Практика публичных наказаний особенно распространена в Чечне. Жители республики неоднократно приносили властям публичные извинения в эфире ЧГТРК "Грозный". Поводом для принудительного публичного покаяния также может послужить однократный опрометчивый поступок или резонансное происшествие с участием непубличного человека либо группы людей. При этом практика публичных извинений уже вышла за пределы Чечни. В декабре 2017 года представители компании Comedy Club Production и актеры ТНТ четырежды публично извинились перед жителями Ингушетии за возмутившую зрителей сценку, говорится в справке "Кавказского узла" "В стиле Кадырова: "Камеди Клаб" встал в очередь на извинения перед вайнахами".