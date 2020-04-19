Житель Чечни публично извинился за сбор денег на лечение племянницы

19 апреля 2020, 11:40

Глава Гудермесского района в эфире государственной телекомпании раскритиковал женщину, которая собирала через соцсети деньги на лечение ребенка параллельно с получением помощи от Фонда Кадырова. Родственник женщины извинился за нее на камеру.

Мать больной девочки из Гудермесского района организовала в социальных сетях сбор денег на пересадку легких и за несколько дней собрала 190 тысяч рублей, утверждается в сюжете государственной телекомпании "Грозный" от 17 апреля. Ее дочь не нуждалась в такой операции, хотя диагноз у нее действительно серьезный, заявили в эфире телекомпании чеченские и московские врачи. Об этом же заявил и министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов.

В материале также отмечено, что Фонд имени Ахмата Кадырова ранее выделял этой женщине 30 тысяч рублей, ей также оказывали помощь региональный Минздрав и московские врачи. Этой семье регулярно помогают продуктами, отметила в эфире телекомпании вице-президент Фонда имени Ахмата Кадырова Хава Исаева.

"Тебя отправляли на лечение через оказание помощи фондом?" - говорит в сюжете по-чеченски глава администрации Гудермесского района Сахаб Закриев, обращаясь к женщине. "Квоту дали и 30 тысяч рублей", – перевел ее ответ корреспондент "Кавказского узла". "Тебе дали денег на дорогу, квоту, бесплатное лечение? <...> Твои дети завтра вырастут, как они должны появляться на людях, имея мать аферистку? <...> Нет здесь той беды, о которой ты говоришь. Факты налицо", - продолжает глава района.

В новостном сюжете говорится, что родственники-мужчины "категорически запрещали" Юсуповой собирать деньги, ее находящийся на заработках супруг регулярно отправляет семье деньги, а государство выплачивает ребенку 25 тысяч рублей пенсии. Семья не находится в тяжелом материальном положении, заверил в эфире телекомпании деверь женщины. Сбор средств на лечение он назвал сбором "милостыни" и извинился за своих близких.

"Мой брат неоднократно говорил <...> этой женщине, чтобы она прекратила [просить о помощи], но они не прекращают. На сегодняшний день они получаю пенсию в 25 тысяч в месяц, мой брат получает три тысячи рублей в день на работе. Положение не такое, чтобы просить милостыню. Если на то будет воля Всевышнего, они говорят, что больше не будут просить… Извините, прошу прощения", - сказал он.

"Кавказский узел" не может проверить, не были ли эти извинения вынужденными, действительно ли женщина собирала деньги на лечение ребенка вопреки запретам родственников и правда ли семья с больным ребенком имеет озвученные в сюжете телекомпании "Грозный" доходы, включая ежедневный заработок мужчины в три тысячи рублей.

18 марта в эфире ЧГТРК "Грозный" был показан сюжет о пожилом уроженце Наурского района Ильясе Мажаеве, которого чеченские власти вернули на родину из Москвы, где он оказался в тяжелой ситуации. Родственники Мажаева публично извинились за его образ жизни. В Москве Мажаев просил милостыню у одной из мечетей, а это недопустимо для чеченцев, указал "Кавказскому узлу" старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. "Просящий милостыню чеченец – это запредельно, данная практика не распространена среди чеченцев", - сказал он.

Репортаж не вызвал однозначного осуждения женщины жителями Чечни

Этот репортаж, опубликованный 18 апреля в Instagram-паблике "Грозный ТВ", к 11.40 мск 19 апреля собрала 65,2 тысячи просмотров и 393 комментария. Часть комментаторов осудила женщину. "Вот после таких мошенниц никто не захочет помочь реально нуждающимся", - указала zvezda_mika. "Вот так бы всех разоблачали, было бы хорошо", - заявил пользователь kutika06.

При этом многие попытались оправдать жительницу Гудермесского района. "Ей и [в] десять раз [большая] помощь не помешает. Нелегко ухаживать за больным ребенком и смотреть ему в глаза", - перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий пользователя ruciyt_khatueva_. "Конечно, не оправдываю ее действия. Но мы не знаем, <...> какое у них дома положение. Ухаживать за больным ребенком нелегко, тем более, лекарства сейчас дорогие", - написал по-чеченски ddd.ttt.177. "Она осталась со своей бедой наедине. <...> отца [ребенка] нет дома - <...> может, она испугалась", - перевел корреспондент "Кавказского узла" предположение пользователя brulik_15_95.

Информация о помощи, оказанной Фондом Кадырова, не убедила пользователей соцсети. "И что [с того], что один раз [по]могли 30 тыс[ячами рублей?] не такие и большие деньги для ребенка, который болен", - отметил milapin_87. "Осуждающие мать больного ребенка, своих [детей] лечите за 30 тысяч рублей, и не судите, да несудимы будете", - согласился ivanvasilev2414. "Если даже и есть квота, на месте дополнительные расходы приходиться делать. Этой женщине не дали даже объясниться", - отметила laka_588.

Извинения в телеэфире были неуместны, указал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Умар. "Видел этот сюжет. Впечатление двойственное. Просить о помощи, указывая на несуществующую болезнь у ребенка - это, конечно неправильно. Но еще более, на мой взгляд, неприемлемо публично унижать человека, да еще заставлять их близких просить прощения", - сказал он.

"С одной стороны, я, как мать, понимаю эту женщину. Поездка в Москву, лечение и все остальное требует денег, причем немалых, и 25 или 30 тысяч рублей - это не такие уж большие суммы в подобной ситуации. Но ей не стоило обманывать людей утверждениями о том, что ребенку нужна пересадка легких", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" грозненка Лайса.

Другая местная жительница, Асет, усомнилась в том, что муниципальные чиновники должны проверять, сколько люди собирают денег на лечение детей. "Она же ведь не у него и не у властей помощи просила. Кто или что дает ему право вторгаться в чужой дом и называть чужую женщину аферисткой? Вот что меня возмутило больше всего. Пусть сначала наши чиновники поживут на пенсию в 25 тысяч рублей или полечат своих детей на 30 тысяч, а потом уже идут разбираться, что и как. И вообще, я не пойму, зачем на таких вот вещах строить целые сюжеты и показывать в новостях? Неужели у главы района, министра здравоохранения, всех остальных нет других забот и проблем?" – сказала жительница Чечни корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Чечни вынуждены публично каяться после давления и угроз, указала Международная кризисная группа в докладе "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле". О случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в обновляемой "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Материалы о практике публичных извинений "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".