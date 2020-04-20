Пользователи соцсети заступились за собиравшую в Чечне деньги на лечение ребенка

20 апреля 2020, 10:30

Жительница Гудермесского района, публично раскритикованная чиновниками за сбор денег на лечение ребенка, просила у людей помощи из-за безысходности, предположили пользователи Instagram.

Как писал "Кавказский узел", 17 апреля глава Гудермесского района в эфире ЧГТРК "Грозный" отчитал местную жительницу, которая собрала через соцсети 190 тысяч на операцию для ребенка параллельно с получением 30 тысяч рублей от фонда Кадырова. Ее дочь не нуждалась в такой операции, хотя диагноз у нее действительно серьезный, заявили в сюжете телекомпании чеченские и московские врачи.

Родственники-мужчины "категорически запрещали" женщине собирать деньги, ее находящийся на заработках супруг регулярно отправляет семье деньги, а государство выплачивает ребенку 25 тысяч рублей пенсии, сообщили авторы сюжета. Деверь женщины извинился за нее в телеэфире, пояснив, что его брат "получает три тысячи рублей в день на работе".

Телесюжет ЧГТРК "Грозный" был опубликован 18 апреля на странице телекомпании в Instagram и в паблике eldit_net, насчитывающих соответственно 710 тысяч и 189 тысяч подписчиков.

К 10.25 мск 20 апреля эти публикации набрали 428 и 112 комментариев соответственно. Авторы некоторых комментариев упрекнули женщину в обмане пользователей соцсетей. "Из-за таких теряется доверие к людям. Потом действительно нуждающемуся в помощи и не поверят!" – написал, в частности, zwillingsmaus. "Я отправила ей деньги, эх, жаль", - посетовала angelochek_y.

Авторы значительно большего количества комментариев выступили в защиту героини телесюжета. "Нельзя судить тех, кто в страхе потерять ребенка или родного [помощи] ищет", - написал, в частности, patriot_k_a_a_. "Ее ребёнок вылечился, и больше не нужна была помощь?" – иронически обратился к авторам телесюжета baysngr. "Больному ребенку денег никогда не хватит!" – согласился пользователь __lya999__.

"У кого в доме больной человек, [тому] деньги не помешают", - подтвердил mislinamislii. "Наверное, не хватило денег. Там в Москве - они как семечки", - поделился мнением tanima_01_77.

"Можно было дать хотя бы сто тысяч", - прокомментировал пользователь vainashka_85 объявленную в сюжете помощь властей семье. "Лично мне кажется что это никакая не афера, это всё от безысходности! [...] И 30 тысяч, что ей помогли, если даже квота, то это мелочь! Мне очень жалко её", - написал saidovbilal04.

"Что в наше время для семьи 25 тысяч? Фонд помог, значит лечение ведь должно продолжаться. Почему сразу же готовы нападать", - высказался пользователь boutique_havanna. "То, что они один раз курс прошли, не значит, что ребенок навсегда выздоровел [...] она не похожа на аферистку и мошенницу, будем надеяться, что именно материнские чувства ее побудили на этот шаг", - написал tm.yu.

Напомним, 18 марта ЧГТРК "Грозный" показала сюжет о пожилом уроженце Наурского района Ильясе Мажаеве, которого чеченские власти вернули на родину из Москвы, где он оказался в тяжелой ситуации. Родственники Мажаева публично извинились за его образ жизни.

В Москве Мажаев просил милостыню у одной из мечетей, а это недопустимо для чеченцев, указал "Кавказскому узлу" старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. "Просящий милостыню чеченец – это запредельно, данная практика не распространена среди чеченцев", - сказал он.

Жители Чечни регулярно подвергаются порицанию и просят прощения, в том числе в эфире республиканского телеканала. Люди приносят извинения вынужденно, после давления и угроз, указала Международная кризисная группа в своем докладе "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле".

Репортажем о матери больного ребенка ЧГТРК продолжила ряд сюжетов о тунеядцах

Чеченские чиновники нередко упрекают местных жителей и в тунеядстве, эти публичные выволочки также сопровождаются извинениями. Так, 14 апреля в эфире ЧГТРК "Грозный" глава Урус-Мартановского района Валид Абдурешидов отчитал мать девяти детей Зару Тепсуркаеву, которая обратилась к главе республики за помощью.

Семья Тепсуркаевых должна не просить помощи у Рамзана Кадырова, а кормиться с собственного огорода, заявил чиновник в эфире государственной телекомпании. Зара Тепсуркаева публично покаялась в том, что обратилась к главе региона.

Ранее, 22 ноября 2019 года, ЧГТРК "Грозный" опубликовала сюжет с осуждением отца 10 детей Асланбека Юсупова. Мужчина освобожден от оплаты коммунальных услуг, получает пенсию по инвалидности - более 37 тысяч рублей - и другие пособия, а также дополнительную поддержку от фонда имени Кадырова, но жалуется на сложные жизненные условия, укорили Юсупова авторы телесюжета. Публичное осуждение многодетного отца за жалобы на бедственное положение противоречит чеченским обычаям, указали тогда местные жители.

В другом сюжете ЧГТРК "Грозный" в ноябре 2019 года представитель "Чеченстроя" обвинил жителей республики в нежелании работать, указав, что в Чечне множество вакансий с высокими зарплатами, но на стройках работают в основном уроженцы других регионов. Местные жители рассказали тогда "Кавказскому узлу", что на самом деле рабочих часто обманывают, не выплачивая или занижая им зарплату.

О практике принуждения к извинениям, которая с подачи Рамзана Кадырова распространилась и за пределами Кавказа, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в обновляемой "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Материалы о практике публичных извинений "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".