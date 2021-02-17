Видео с извинением жителя Чечни за свалку мусора возмутило пользователей соцсети

17 февраля 2021, 12:20

Представители властей собрали в лесу мусор, оставленный жителем Чечни, и перевезли свалку к его дому, а сам сельчанин публично извинился за свой поступок. Некоторые пользователи Instagram раскритиковали чиновников за эти действия.

Публикация с видеозаписью извинения жителя Шатойского района Вахи Зурапова размещена 16 февраля в Instagram-паблике Eldit.net, насчитывающем 217 тысяч подписчиков. "На окраине сельского поселения Алхазурово Урус-Мартановского района зафиксирован факт выброса мусора в несанкционированном месте. Представителями администрации района и двух поселений Алхазурово и Старые Атаги проведена работа по выявлению личности человека, совершившего нарушение. В ходе данной работы стало известно о жителе поселения Варандо Шатойского района Вахе Зурапове, ребята которого выгрузили мусор в данной местности... Представители районной власти собрали с помощью спецтехники мусор и вернули во двор нарушителя! Администрация района призывает жителей не выгружать мусор в несанкционированных местах и предупреждает, что такие ответные меры будут применены к каждому нарушителю общественного порядка, независимо от того, из какого он района или села!" – говорится в аннотации к видеосюжету.

На видео показана свалка мусора в лесу, которую с помощью бульдозера загружают в кузов грузовика, а затем выгружают у ворот сельского частного дома. Также в кадре в течение нескольких секунд демонстрируется размещенная на стене дома табличка с адресом Вахи Зурапова.

На видео также показан чиновник, объясняющий ситуацию. "Причина, по которой мы сегодня пришли – это несознательные граждане, которые так часто бросают здесь мусор, что мы не успеваем его убрать. Мы подключили к работе всех глав поселений, руководителей. И со вчерашнего дня здесь проводилась работа, а житель Нижнего Варандо Зурапов Ваха, который живёт по улице [здесь чиновник называет улицу и номер дома Зурапова. – Прим. "Кавказского узла"], он взял и бросил здесь мусор. Мы выявили адрес, поговорили с односельчанами и, следуя указу, который нам дали, привезли этот мусор сюда и высыпали у его ворот. В дальнейшем тому, кто так попадётся, кого мы поймаем, применим к нему все свои полномочия: штрафные, судебные, уголовные, положим вот так у ворот, опозорим и сверху накажем", – говорит на видео представитель властей, слова которого перевел с чеченского языка корреспондент "Кавказского узла".

Далее в видеосюжете показан сам Ваха Зурапов. "Я ехал выкинуть мусор в [место свалки], но бензин закончился, и пришлось оставить там. Потом я собирался его забрать оттуда, но вышло, как вышло. Перед всеми извиняюсь, больше такого не будет", – говорит на видео мужчина, слова которого также перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Эта же публикация размещена на Instagram-странице главы администрации Урус-Мартановского района Валида Абдурешидова. К 12.20 мск 17 февраля она набрала более 6,7 тысячи просмотров, под ней размещено 126 комментариев. Большинство из них на чеченском языке и сопровождены графическими символами одобрения. Авторы комментариев на русском языке также одобрили действия властей. В частности, такие комментарии опубликовали представители местных школ. "Нужно выявлять людей, которые бросают мусор куда попало!" – написал представитель гимназии № 5 Урус-Мартана. "Очень справедливо, мы стараемся, чтобы наш район был чистым, а кто-то мусорит", – согласился представитель школы № 7 Урус-Мартана.

При этом в паблике Eldit.net, где к 12.20 мск публикация набрала 23 тысячи просмотров и 61 комментарий, наряду с одобрительными отзывами размещены и несколько критических замечаний в адрес чиновников.

"А нельзя другим методом решить этот грязный мусорный вопрос? Ведь в село завозят антисанитарию и бактерии", – написал, в частности, tim_3404. "Куда вывезут этот мусор хозяева, которым вывалили его?" – добавил он в другом комментарии.

Пользователь l_x13x_l подверг чиновников критике за публичное порицание сельчанина. "А нельзя было сначала пойти и сказать ему. [...] Если бы он не собрал, можно было вот это сделать... но без камер", – написал он.

Напомним, в Чечне распространена практика публичных порицаний. Чаще всего отчитывают местных жителей за различные правонарушения чеченские силовики. Так, в декабре 2020 года правоохранители разместили в Instagram видео с покаянием двоих жителей Бачи-Юрта, распространивших в соцсетях смонтированный ими шуточный ролик с участием полицейских. Проступок авторов видео не является преступлением, вряд ли этот случай нуждался в огласке, указали тогда пользователи соцсети.

Извинения местных жителей нередко демонстрируются и в эфире республиканского телеканала. Чеченские адаты предполагают возможность публичного порицания, но оставляют право на их выполнение за родственниками провинившихся, тогда как власть инициативно взяла эту функцию на себя, указали ранее "Кавказскому узлу" заведующий отделом Кавказа в Институте этнологии и антропологии РАН Сергей Арутюнов и президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".