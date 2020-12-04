Скриншот кадра видео в сообществе "ЧП Чечня" в Instagram. https://www.instagram.com/p/CIWFinPHZUc/

04 декабря 2020, 01:02

Жители Чечни публично извинились за видео о полицейских

Правоохранители разместили в Instagram видео с покаянием двоих жителей Бачи-Юрта, распространивших в соцсетях смонтированный ими шуточный ролик с участием полицейских. Проступок авторов видео не является преступлением, вряд ли этот случай нуждался в огласке, заявили пользователи.

Как писал "Кавказский узел", чеченские силовики регулярно публично отчитывают местных жителей за различные правонарушения. Так, 28 ноября на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram был опубликован видеоролик, где четверо подростков публично раскаялись за повреждение забора на территории грозненской школы. Часть комментаторов высказала сомнения относительно необходимости предания огласке этой истории.

Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Видео с раскаянием подростков было опубликовано 3 декабря в паблике "ЧП Чечня" в Instagram, который насчитывает 171 тысячу подписчиков. В начале ролика показан сюжет о том, как двое людей в камуфляжах выходят из полицейской машины и подходят к черному легковому автомобилю, затем показаны мигающие фары автомобилей. Все это сопровождается музыкой. Потом в кадре появляются двое молодых людей, которые, склонив головы, стоят у стены и отвечают на вопросы, которые звучат за кадром.

В частности, ребята на чеченском языке говорят, что они из Бачи-Юрта. "Сделал одно видео, где работники правоохранительных органов подъехали", - говорит один из них (перевод корреспондента "Кавказского узла"). "А потом наложил музыку и разослал? [...] Ты не знал, что так нельзя?" - задают ему вопрос за кадром.

Затем оба молодых человека публично раскаиваются в своем поступке и призывают не повторять их ошибку. "Я вас прошу, не снимайте такие видео", - заявил молодой человек. "Как и он, я хотел бы попросить не снимать такие видео с работниками правоохранительных органов, накладывая музыку. Это видео тоже удалите, пожалуйста", - сказал второй.

"Работники [правоохранительных органов] трудятся, не зная дня и ночи, а вы наложили музыку и посмеялись над ними. Они трудятся, защищают вас. В снег, в дождь, не спят, а вы так шутите. Говорю вам и всем остальным: власть не позволит с собой так шутить", - подытожил голос за кадром.

"ОМВД России по Курчалоевскому району Чеченской Республики обращается к вам с призывом не выкладывать в социальные сети ролики такого рода", - говорится в аннотации к видео, которое, по данным на 0.40 мск 4 декабря пользователи прокомментировали 111 раз и посмотрели 26,5 тысячи раз.

Скриншот комментария в сообществе "ЧП Чечня" в Instagram. https://www.instagram.com/p/CIWFinPHZUc/

Многих авторов комментариев возмутило принуждение молодых людей к публичному покаянию.

"По какой статье? За что? Где-нибудь это прописано? Это нельзя, то нельзя, сами от себя придумывают", - написал aaaaaaaa_madi.

"А что, это преследуется законом?" - задался вопросом idigov____95.

"Повязали за жёсткое преступление, но (они) обещали больше такого не делать", - иронично заметил walter0695.

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Примечание:

"Житель Тырныауза продолжил практику публичных извинений за фейки на Кавказе", "Пользователи Instagram осудили публичное порицание семьи Тепсуркаевых", "Пользователи соцсети заступились за собиравшую в Чечне деньги на лечение ребенка".

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