Школьники в Грозном публично покаялись за сломанный забор

28 ноября 2020, 09:49

Телеканал "Грозный" разместил в Instagram видеоролик с покаянием четверых подростков за сломанный забор на территории грозненской школы. Часть комментаторов высказала сомнения относительно необходимости предания огласки этой истории.

Как писал "Кавказский узел", чеченские силовики регулярно публично отчитывают местных жителей за различные правонарушения. Так, 22 октября в соцсети Instagram был опубликован видеоролик, на котором житель селения Гойты публично покаялся за сообщения в WhatsApp об угрожающем детям таинственном мужчине на автомобиле Ford. Пользователи соцсети раскритиковали его за выдуманную историю.

Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Репортаж с раскаянием подростков был опубликован 28 ноября на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram, на которую подписаны около 919 тысяч пользователей. Школьники сломали железный забор 10-й школы Грозного и разбросали его детали по футбольному полю, свой поступок они сняли на видео и затем распространили в соцсетях, сказано в описании к ролику.

Кадры видео демонстрируют встречу силовиков с подростками и их родителями. Четверо школьников стоят около окна помещения с опущенными головами. Из родители сидят в актовом зале также опустив головы. Правоохранители ведут с ними профилактическую беседу.

Подростки раскаялись в совершенном поступке, сказано в репортаже. "На этой встрече присутствуют родители школьников. Их учителя, правоохранители и богословы. Беседа с этими ребятами в школах Старопромысловского района проводится постоянно, но теперь будет усилена <...> По словам школьников, имей они возможность вернуть завтрашний день, поступили бы иначе", - говорится в видеоролике.

За совершенный поступок школьники будут поставлены на учет, а их родители будут привлечены к административной ответственности, следует из видео. "В отношении них уже составляются административные протокола, ну и естественно они обязаны возместить ущерб, нанесенный детьми", - приведены в репортаже слова замначальника грозненского отдела полиции №3 Магомеда Магомадова.

К 09.00 мск 28 ноября публикация на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram набрала 135 тысяч просмотров и 722 комментария. Часть комментаторов раскритиковала подростков. Авторы некоторых сообщений раскритиковали принуждение подростков к публичному покаянию. Ладно по молодости сделали, с кем не бывает? Их надо наказать, это тоже понятно. <…> Вопрос в другом: зачем это показывать по новостям? У госканала показать больше нечего что-ли? Кому этот цирк нужен? Типа назидание другим? Такие вопросы решаются за кулисами", – отметил пользователь vaypoartal.

Часть комментаторов раскритиковала подростков. "Как можно быть таким не воспитанным", – задался вопросом пользователь djannat_i.

Другая часть комментаторов обвинила родителей в плохом воспитании детей. "Это то, что родители не воспитывают детей. Сидят на телефонах до детей не хватает времени. Они до 11 от на улице. и творят что хотят", – написал пользователь maretlaskaeva.

"Правильно родителей наказали, надо воспитывать свое чадо", – согласился пользователь arsemek1.

Некоторые из пользователей усомнились в том, что школьники могли сломать железный забор. "Как смогли 10-летние дети ломать железную ограду. Сколько сил должны приложить", – написал пользователь khadidjs63.

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".