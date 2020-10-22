Житель селения Гойты публично покаялся за сообщения в WhatsApp

22 октября 2020, 10:25

Чеченское телевидение показало видеоролик с извинениями жителя чеченского селения Гойты за распространившееся в WhatsApp аудиосообщение. Выдуманная им история об угрожающем детям мужчине возмутила пользователей соцсетей.

Как информировал "Кавказский узел", жители Чечни регулярно публично извиняются за различные высказывания в соцсетях и мессенджерах. Так, появившаяся в соцсетях информация о том, что 12 июня в Гудермесе после супруг убил 23-летнюю жену, вызвала большой резонанс. Похороны прошли ночью. Тело умершей эксгумировали. Глава МВД Чечни Руслан Алханов заявил, что признаков насильственной смерти нет. Мать, ранее заявлявшая, что видела кровоподтеки на теле дочери, 23 июня во время встречи с Рамзаном Кадыровым принесла извинения за эти слова. Извинения были показаны в эфире чеченской гостелекомпании. Но пользователи Instagram сочли их вынужденными.

Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Видео, где человек в маске на фоне автомобиля "Газель" с надписью "Дети" приносит свои извинения за сделанную им рассылку в мессенджере WhatsApp об угрожающем детям таинственном мужчине на автомобиле Ford, было опубликовано 21 октября в Instagram-паблике ЧГТРК "Грозный", насчитывающем 874 тысячи подписчиков, и получило по данным на 07.00 мск 22 октября 32246 просмотров и 184 комментария.

"... [автор извинений] назвал свое аудиосообщение о таинственном мужчине на форде - нововведением в сфере воспитания детей. Мужчина отправил злополучное сообщение, призванное, по его словам, помочь правильно воспитать нерадивых отпрысков, другу. Тот, в свою очередь, не упустил возможность сделать ... [автора извинений] очередной WhatsApp-звездой с богатой фантазией. Теперь он раскаивается и просит прощения.", - сказано в описании ролика в Instagram-паблике ЧГТРК "Грозный",

Большая часть пользователей осудила жителя селения Гойты за сделанную им рассылку в мессенджере WhatsApp .

"Как может человек сознательно ввести в заблуждение целую республику, любит народ повторять ошибки, пора бы учиться на них, - возмутилась esfir_95. "Видимо, у него больше нет проблем", - считает kh.ava744.

"Это, наверное, какой-то психоз. Иначе объяснить это невозможно", - написал пользователь utronews. "Вроде взрослый мужчина, а поступок как у подростка", - заметила marjana0767.

Часть пользователей соцсети попыталась оправдать поступок мужчины и его цели. "Надо детям напоминать, чтобы (к чужим людям) не подошли", - поддержал автора извинений arslan_dzhamaev.

"Кавказский узел" также писал о том, что после того, как 22 сентября начальник ОВД Урус-Мартановского района добился от задержанных раскаяния в употреблении наркотических веществ и вождении в пьяном виде, их родители пообещали следить за ними. Чеченские адаты предполагают возможность публичных порицаний, но оставляют право на их выполнение за родственниками провинившихся, тогда как власть инициативно взяла эту функцию на себя, заявили аналитики.

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".