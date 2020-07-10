Житель Чечни публично раскаялся в колдовстве после визита силовиков

10 июля 2020, 16:07

Государственная телекомпания "Грозный" показала второй за три дня репортаж о раскаянии в колдовстве. Житель Ножай-Юртовского района Рамзан Радуев, в доме которого провели обыск, заявил, что больше не будет прибегать к запрещенным в исламе практикам.

Как сообщал "Кавказский узел", с июля 2019 года власти Чечни усилили преследование людей, оказывающих оккультные услуги. До конца марта 2020 года государственная телекомпания "Грозный" регулярно выпускала репортажи, в которых местные жители раскаивались в занятиях колдовством. 7 июля, после перерыва, в эфире ЧГТРК был показан очередной такой репортаж, посвященный жительние Гудермеса Малкан Мадаевой. После проведенного у нее силовиками обыска и критики со стороны представителей мусульманского духовенства она публично раскаялась в том, что воспользовалась услугами колдуньи. Часть пользователей Instagram поддержала охоту силовиков за колдунами и их клиентами, другие назвали это средневековьем.

Силовики провели обыск в доме жителя села Энгеной Ножай-Юртовского района Ризвана Радуева и установили, что он занимался колдовством. "Были обнаружены ногти, завернутые в денежные купюры, волосы, фотографии со всякими надписями", - сообщил заместитель начальника отдела полиции по Ножай-Юртовскому району Магомед-Али Магомаев в репортаже государственной телекомпании "Грозный", показанном 9 июля в вечерних новостях.

Он заявил, что силовики установят контроль за Радуевым, но не пояснил, на каком основании проводился обыск и какую норму закона нарушил житель Энгеноя. Однако журналист ЧГТРК "Грозный" заявил, что "то, чем занимался Ризван Радуев на протяжении многих лет, одинаково порицаемо и религией, и законом". "Ризван Радуев - не первый, чья запретная во всех отношениях деятельность была прекращена благодаря усиленной работе телеканала "Грозный" совместно с Исламским центром и сотрудниками правоохранительных органов", - отмечается в репортаже.

После визита силовиков Радуев "вынужден был признать свою проклятую Всевышним деятельность", сообщили журналисты. "Я сделал это по незнанию. Раскаиваюсь. Больше не буду [такого] делать. Думал, [что] это можно, поверив разным разговорам людей", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Ризвана Радуева, прозвучавшие в эфире телеканала. Вслед за представителем духовенства Радуев произнес формулу исламского покаяния - товбы. Радуеву "предстоит нелегкий путь духовного очищения" при помощи специалистов Исламского центра в Грозном, говорится в репортаже.

Брат раскаявшегося в колдовстве, Рамзан Радуев, заявил в эфире ЧГТРК, что не знал об этих занятиях. "Узнал только сейчас, вернувшись с работы. Я знаю, что больше он этого делать не будет", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Рамзана Радуева.

Кадий района, Ваха Магомаев, уточнил, что Ризван Радуев занимался изготовлением различных талисманов и амулетов, совершал колдовские обряды для привлечения денег. Кадий подчеркнул, что это запрещено в исламе. "Мы опозорены тем, что в нашем районе выявили такое", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Вахи Магомаева.

Сюжет о Рамзане Радуеве, размещенный вечером 10 июля в Instagram-паблике "Грозный ТВ", к 16.07 мск 10 июля собрал 141 тысячу просмотров и 695 комментариев. У паблика 840 тысяч подписчиков. Разоблачение колдуна традиционно вызвало много негативных комментариев в его адрес. "Пусть покарает Всевышний тех, кто занимается колдовством, и тех, кто ходит к ним за этим", - написал на чеченском языке пользователь llllllllll__111.

Несколько комментаторов указали на практикующих колдунов в других населенных пунктах. "Остановите [колдунью] в Ассиновской", - перевел корреспондент "Кавказского узла" просьбу borzgrozniy. "В Автурах тоже, говорят, есть, оч[ень] сильно колдует", - указала alinaa2966. "Такие работы (по выявлению колдунов. - Прим. "Кавказского узла") нужно и в Дагестане проводить!" - призвал azkharofficial.

Пользователь k_am_i_l высмеял веру в колдунов. "Ужас просто. Не знаю, плакать или смеяться. XXI век, а люди все еще верят этим колдунам", - написал он.

Охота на колдунов в Чечне планомерно ведется семь лет

Первая волна гонений на знахарей и экстрасенсов началась в Чечне еще в 2013 году. Тогда на фоне объявленной Рамзаном Кадыровым борьбы с колдунами были задержаны десятки людей, некоторые из них пропали без вести. Затем кампания пошла на спад. Возобновление преследований спустя шесть лет связано с погоней властей за рейтингом, поскольку эти действия находят положительный отклик в мусульманской среде, считает востоковед Ахмет Ярлыкапов. Чеченские власти пытаются распространить влияние на сферу оккультизма, демонстрируя намерение тотально контролировать все общество, полагает политолог Алексей Малашенко.

Несмотря на усилия властей, в Чечне не ослабевает спрос на услуги колдунов, констатировали в конце декабря 2019 года как пользователи Instagram, так и сами журналисты республиканского телеканала.

В конце марта пожилая жительница Гудермеса в эфире республиканского телеканала раскаялась в оказании оккультных услуг, а ее взрослый сын - в том, что не уследил за матерью. Жители Чечни сочли избыточным публичное покаяние родственника гадалки. Ранее, 25 ноября 2019 года, житель Наурского района Хусаин Гацаев в эфире телеканала "Грозный" после "воспитательной беседы" с офицерами спецназа МВД раскаялся в том, что оказывал оккультные услуги. 20 ноября в телерепортаже об "очередном расследовании правоохранителей и духовенства" главврач Центра исламской медицины Грозного Адам Эльжуркаев отчитал медсестру из Гудермеса за гадание и оккультные практики.

Напомним, что жители Чечни регулярно приносят публичные извинения, часть которых демонстрируется в эфире ЧГТРК "Грозный". Люди, в частности, просят прощения за критику властей или госучреждений, за сообщения в мессенджерах и публикации в соцсетях, за употребление алкоголя и за неподобающее поведение. Так, 9 июля молодой человек, представившийся братом живущего в Европе критика властей Чечни Минкаила Мализаева, записал видеообращение с извинениями за блогера. Публикации Мализаева стали более жесткими и грубыми после убийства в Вене Мамихана Умарова, обратили внимание жители республики.

Люди вынуждены публично каяться после давления и угроз, указала Международная кризисная группа в своем докладе "Чечня: внутреннее зарубежье", размещенном на "Кавказском узле".

Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".