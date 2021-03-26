Выходцы из Дагестана едут лезгинкой по МКАД. Кадры видео НТВ https://www.ntv.ru/novosti/2529364/ Коллаж "Кавказского узла"

26 марта 2021, 20:10

Выходцы из Дагестана извинились за езду с лезгинкой по МКАД

В дагестанских пабликах опубликовано видео с извинениями двоих молодых людей, которые ехали в автомобиле с открытыми дверями и громкой музыкой по Московской кольцевой автодороге. Пользователи Instagram возмутились жесткими действиями силовиков при задержании молодых людей и сочли излишними публичные извинения. 

Видеозапись инцидента, в связи с которым задержали двоих молодых людей, появилась в соцсетях 24 марта, а видео с их извинениями - сегодня.

На первой записи автомобиль Lada с номерами региона 05 (Дагестан) двигается по многополосной дороге с открытыми настежь передними дверями. Из салона звучит национальная музыка. Пассажир на переднем сиденье вытащил ногу из салона и поставил ее на дверцу машины, а руками имитирует движения танцора лезгинки. Запись появилась в Telegram-канале "ДТП и ЧП МОСКВА и МО" с подписью о том, что видео было снято на 71-м километре МКАД.

О том, что молодых людей задержали и доставили в отдел полиции по московскому району Бибирево, сообщила сегодня представитель МВД России Ирина Волк. Машину с молодыми людьми остановили, по ее словам, на 87-м километре МКАД. "В отношении нарушителей правил дорожного движения составлено семь административных материалов", - цитирует ее слова РИА "Новости". Автомобиль, по словам представителя ведомства, был перемещен на спецстоянку.

Видео с извинениями задержанных было опубликовано в том же канале, где ранее появилось видео с их поездкой на автомобиле. Молодые люди, стоя у двери под табличкой "Комната опознания", по очереди называют свои имена.

"Мы просим прощения за неуважительное поведение к участникам дорожного движения и за то, что мы открывали двери, громко слушали свою национальную музыку и вели себя недостойно. Просим прощения у граждан города Москва, и полиции, и Росгвардии. Впредь такое больше не повторится", - произносит один из них.

В Instagram-паблике life.dagestan, собравшем 54,4 тысячи подписчиков, сегодня была опубликована серия роликов об инциденте. Одна из записей - видео тех же самых извинений, но снятое с другого ракурса. Кроме того, там выложена запись задержания молодых людей: в вечернее время их задерживали люди в форме с нашивками "СОБР" на спине. Судя по записи, силовики укладывали задержанных лицом на землю, применяли к ним жесткие болевые приемы и использовали спецсредства. На третьей видеозаписи молодой человек, произносивший слова с извинениями, отдирает со стекла автомобиля тонировочную пленку. Вывод о том, что на всех видео одни и те же люди, можно сделать по одежде на задержанных - зеленые спортивные брюки одного из них видны и на записи о поездке по МКАД.

"Кавказскому узлу" не удалось найти видео с извинениями молодых людей на официальных страницах московских силовых структур и установить точное место съемки этого видео. Сообщений о том, что эти же молодые люди доставлялись в полицию в Дагестане, не поступало.

Пост с серией видео за 5 часов после публикации, по состоянию на 19.45 мск сегодня получил 835 отметок "нравится" и 551 комментарий. В сообществе golos.dagestana, насчитывающем 1 млн подписчиков, видео с извинениями набрало за 3 часа более 196 тысяч просмотров и 2863 комментария. Почти все комментаторы осудили поведение молодых людей, но некоторые обратили внимание на непропорционально жесткое обращение силовиков с ними.

"Они не правы 100%, ну задержали правильно, а бить-то зачем? Не сопротивляются же", - написал пользователь alim.95.77.

"Омерзительное поведение. Глядя на них, испытываешь испанский стыд. Но за этот проступок есть наказание - административная и уголовная (ответственность). Где, в какой статье, в Конституции написано о извинениях? Налицо превышение полномочий сотрудников полиции", - считает isaev241054.

"Омоновец жестко по ноге ударил, а потом рукой... Непропорционально содеянному. И зачем маски-шоу? Обычная хулиганка. Да, ребята не правы, но это (излишне)", - отметил androsov_video

"Думали, только в Дагестане заставляют извиняться на камеру?" - написал 10sajid. "В Грозном тоже таких забирают из столицы и заставляют извиняться. Урок на будущее таким. Чтоб Кавказ не позорили", - напомнила 18_mari_07

Принятая в Чечне практика принуждения к публичным извинениям вышла далеко за пределы Кавказа: в частности, МВД Дагестана неоднократно публиковало записи с извинениями задержанных за различные правонарушения и проступки в своем Instagram, хотя подписчики осуждали эту практику. Подробности о ней можно узнать из справки "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".  "Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе".

"Зачем эти извинения вообще нужны?! Это что (...) закон такой существует, чтобы при таких инцидентах извиняться?!" - возмутился gazaraliev_gadji.

"А за что извинения? Если нарушил ПДД, то пишите протокол и все, к чему этот цирк и унижение?" - недоумевает wwwalladin05. "А извиняться зачем? Ну посидели бы свои 15 суток от силы и вышли. В чем сложность отвечать за свои поступки?" - согласен moriarty05.

"Провинившихся сотрудников когда так же будут заставлять на камеру извиняться? Чтобы в рядах (блюстителей) правопорядка тоже не расслаблялись", - поинтересовался abdulla05.

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Примечание:

"Руководитель ингушского ансамбля публично извинился за благотворительную акцию", "Пользователей соцсети возмутило поведение жениха на свадьбе в Дагестане", "Второй военный из Дагестана извинился за мытье ног у храма".

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