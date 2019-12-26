Слова Галкина о практике извинений в Чечне прозвучали на фоне концертов с критикой Путина

26 декабря 2019, 15:45

Нежелание Максима Галкина выступать в Чечне, где людей принуждают к извинениям за высказывания в адрес власти, подчеркнуло его критическое отношение к политической атмосфере в России. На концертах Галкина в Ростове-на-Дону и Краснодаре объектами насмешек становились методы правления Владимира Путина и коррумпированность чиновников, в частности, Рауфа Арашукова.

Как писал "Кавказский узел", в опубликованном 24 декабря интервью юморист и телеведущий Максим Галкин рассказал, что от гастролей в Чечне его удерживает практика извинений перед Рамзаном Кадыровым за неосторожные высказывания. Галкин пояснил, что не хочет извиняться за шутки и не умеет "царедворствовать", как другие артисты. Некоторые пользователи YouTube сочли слова артиста достойными уважения, другие решили, что Максим Галкин боится властей Чечни.

Практика принуждения к извинениям с подачи Рамзана Кадырова вышла далеко за пределы Чечни и Северного Кавказа, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Высказывание Галкина по поводу практики извинений в Чечне стало не первой озвученной им критикой в адрес властей. Во время последних концертов, в частности, в Ростове-на-Дону и Краснодаре, Максим Галкин открыто высмеивал также поступки президента страны. Так, во время концерта в Ростове-на-Дону 29 октября Галкин иронически прокомментировал историю с полетом Путина во главе стаи журавлей.

В 2012 году Владимир Путин, находясь за штурвалом мотодельтаплана, который журавли принимают за своего вожака, совершил полет во главе стаи стерхов, сообщили 6 сентября 2012 года "Известия", уточнив, что Владимир Путин также "помогал леопардам, тиграм и другим животным".

"Конечно, ему скучно уже с нами. Он вышел совершенно на другой уровень: журавли, тигры, Сирия... И тут мы со своими пенсиями, выбоинами на дорогах", - пошутил Галкин на концерте, запись которого опубликована в ноябре на YouTube-канале InformDetox. "В программе Галкина "Один за всех", с которой он гастролирует минимум полтора года, изначально присутствует блок о политике. Он никогда не выглядит одинаковым, содержание почти всегда меняется на каждом концерте, хотя там есть элементы, присутствующие в каждом выступлении", - говорится в аннотации к видео.

На том же концерте Максим Галкин сыронизировал по поводу того, что Владимир Путин неизменно побеждает на выборах президента. "Ему сложно, ему на Западе нужно делать вид, что у нас демократия. Это мы с вами понимаем, что мы давно выбрали [президента], еще при царе", - пошутил Галкин.

Владимир Путин не ходит на предвыборные дебаты из-за отсутствия конкуренции, иронически посетовал в своем выступлении юморист. "Я понимаю, что нет достойного соперника - Навальный все время сидит, как с ним соревноваться? А вот вышел бы [на дебаты] Путин – сам против себя. Поставил бы две трибуны – слева Путин и справа Путин. Слева что-то сказал, перешел [к другой трибуне] – возразил. Перебежал [обратно] – аргументировал", - пофантазировал Максим Галкин под смех зрителей в зале.

В том же выступлении Галкин сатирически раскритиковал коррумпированность представителей властей России, напомнив про задержание сенатора Рауфа Арашукова.

Рауф Арашуков был задержан во время пленарного заседания Совета Федерации 30 января. В задержании приняли участие генпрокурор России Юрий Чайка и глава СКР Александр Бастрыкин. Рауфу Арашукову предъявлены обвинения в причастности к преступному сообществу, организации двух убийств и давлении на свидетеля. Его отец Рауль Арашуков заподозрен в хищении газа на сумму более 30 миллиардов рублей.Новости о резонансном деле "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Опала Арашуковых".

"Когда сенатора Арашукова брали в Совете Федерации – заходят сначала Бастрыкин, потом этот [высокопоставленный силовик], потом тот... Представляете, и все сенаторы "на жидком" сидят, они же не знают, за кем пришли", - описал январские события Максим Галкин, вызвав смех и аплодисменты в зале.

Критику юмориста вызвала и практика цензуры на федеральных телеканалах. "Не все можно говорить с телевизионного экрана. [...] Но в принципе, пока что хотя бы на концертах можно говорить, что хочешь. Поэтому и не прошу себе никаких званий, ничего. Потому что так есть возможность их всех обругать", - сказал Галкин.

Регионы Северного Кавказа обрели сомнительную репутацию у артистов

Напомним, что слова Галкина о нежелании выступать в Чечне прозвучали на фоне случаев отмены уже запланированных на Северном Кавказе концертов других артистов. В частности, в сентябре 2018 музыкальный лейбл Тимати Black Star отменил махачкалинские концерты двух своих рэперов - MC Doni и Егора Крида. Представители лейбла объяснили отмену концертов «неспокойной обстановкой на местах». После этого концерты в Махачкале отменили также рэпер Элджей и Стас Михайлов.

В Дагестане неоднократно распространялись призывы оградить жителей республики от культурных явлений и событий. В качестве обоснований звучали обвинения в отходе от традиционных ценностей дагестанского общества, говорится в справке "Кавказского узла" "Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана".

В январе концерт Саши Project прошел в Дагестане без инцидентов. Однако ему предшествовали угрозы в адрес певицы и организаторов концерта: Саша Project была приглашена для участия в сборном концерте, после чего ей в соцсетях поступили угрозы от "антифанатов Егора Крида". Организаторы концерта обратились в полицию. 19 января певица сообщила, что все же приехала, чтобы выступить в Дагестане, и находится под надёжной охраной. Уже после ее приезда в Дагестан в соцсетях появились новые угрозы в ее адрес.