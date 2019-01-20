20 января 2019, 18:19

Концерт Саши Project в Махачкале прошел без инцидентов

Выступление Саши Project прошло 19 января в Дагестане спокойно, несмотря на угрозы в адрес певицы и организаторов концерта. Пользователи соцсетей отметили мужество исполнительницы.

Как писал "Кавказский узел", певица Саша Project была приглашена для участия в сборном концерте в Дагестане, после чего ей в соцсетях поступили угрозы от "антифанатов Егора Крида". Организаторы концерта обратились в полицию. 19 января певица сообщила, что все же приехала, чтобы выступить в Дагестане, и находится под надёжной охраной. При этом в соцсетях появились новые угрозы в ее адрес.

Организатор концертов Егора Крида в Дагестане объявил об отмене его выступления 9 сентября 2018 года после того, как стало известно о поступлении большого количества комментариев с угрозами и рекомендациями поп-исполнителю не приезжать в Дагестан.

Выступление Саши Project в махачкалинском клубе прошло 19 января без инцидентов. До и после концерта происшествий также не было, сообщает сегодня "Регион online".

На официальном сайте певицы, а также на ее страницах в соцсетях "ВКонтакте" и Instagram сообщения о каких-либо инцидентах во время пребывания в Дагестане по состоянию на 18.15 мск также отсутствуют.

На странице district__05 в Instagram сообщение о приезде Саши Project, в котором 19 января содержались прямые угрозы в адрес организаторов концерта, по состоянию на 18.15 мск, удалено.

"Судя по тому, что вы и вам подобные писали, Саша оказалась более мужественной, чем вы... Сами себя определили", - обратился вечером 19 января к противникам концерта автор Telegram-канала "ДагИнста".

"Ну ладно, концерт прошел, мы тут проиграли. Но то ли ещё будет", - написал после концерта в комментарии на странице Саши Project в Instagram пользователь mamluk1981.

Некоторые пользователи Instagram в свою очередь поддержали певицу. "Дагестан славился своим гостеприимством и теплотой, уважением к гостям, и этот случай не исключение из правил!.. Нам стоит сперва у себя делать порядок, прежде чем кому-то что-то говорить!" - написал в комментарии на странице Саши Project в Instagram пользователь _tut_okna_05.

"Кем бы она ни была, она в первую очередь женщина, поэтому ее у нас не тронут, во-вторых, она выросла не в той среде, где ее образ жизни считается мерзким грехом", - написал пользователь sheihov1989.

Напомним, что в Дагестане неоднократно распространялись призывы оградить местных жителей от культурных явлений и событий. В качестве обоснований звучали обвинения в отходе от традиционных ценностей дагестанского общества. После отмены концертов в Махачкале рэперов MC Doni и Егора Крида, в сентябре 2018 года отменили свои выступления в столице Дагестана рэпер Элджей и Стас Михайлов.

Призывы к морализаторским запретам продолжились и после этого. Так, из-за угроз в Махачкале был сорван запланированный на ноябрь аниме-фестиваль, сообщается в материале "Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана", размещенном в "Справочнике" "Кавказского узла". В декабре 2018 года стало известно об отмене в Махачкале показа фильма Love Yourself о корейской поп-группе BTS, запланированного на январь 2019 года.

Неоднократный срыв культурных мероприятий в Дагестане наносит серьезный ущерб обществу, считают опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и глава местного отделения "Мемориала". При этом журналисты назвали культурные конфликты в Дагестане общероссийской тенденцией.

Примечание:

"Участники аниме-фестиваля в Махачкале пожаловались в прокуратуру на угрозы", "Пользователи соцсетей приняли постановку Булгакова в Дагестане за "сатанинский праздник", "Дагестанские журналисты отметили рост агрессии в обществе".

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