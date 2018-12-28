Журналисты назвали культурные конфликты в Дагестане общероссийской тенденцией

28 декабря 2018, 00:43

Фанаты корейской группы BTS не поверили в серьезность угроз, из-за которых в Дагестане отменили показ фильма о музыкантах. Подобные угрозы представляют реальную опасность, а неоднократный срыв культурных мероприятий в республике наносит серьезный ущерб обществу, считают опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и глава местного отделения "Мемориала".

Как писал "Кавказский узел", в Махачкале отменили показ фильма Love Yourself о корейской поп-группе BTS, запланированный на январь 2019 года. Администрация российского фан-клуба BTS объяснила отмену показа угрозами в социальных сетях.

Дирекция кинотеатра Cinema Hall в Махачкале, которая в результате угроз отменила показ фильма Love Yourself о корейской поп-группе BTS, успела продать 20-25 билетов, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" представитель дирекции махачкалинского кинотеатра Саният Маликова.

"Сотрудники кинотеатра не получали личных угроз. Такого не было. Следовательно, и заявлений в полицию от сотрудников компании не было. Угрозы были только в соцсетях", - отметила она.

Фанаты BTS не испугались угроз

Дагестанские поклонники группы BTS заявили корреспонденту "Кавказского узла", что были готовы посмотреть фильм, несмотря на угрозы. "Угроз я не опасаюсь. Не думаю, что наши люди говорят это серьезно. Но, как бы то ни было, из-за угроз отменяют фильм, что очень плохо для Дагестана. Если бы билеты были в продаже, я бы непременно приобрела их, несмотря на эти угрозы", - сказала Алия Мирзаева.

Она отметила, что не может ради просмотра фильма поехать в другой город. "Не у каждого есть возможность поехать в другой город исключительно из-за фильма, и я тоже не смогу поехать, как и многие", - пояснила жительница Дагестана.

"Угроз, если честно, побаиваюсь, но отказаться от просмотра фильма была не готова. А в другие регионы не могу поехать", - сообщила друга поклонница группы, Рафика. "Я не боюсь угроз, половина из них для вида. Я не собиралась отказываться от похода в кино, поскольку мнение критиков не важно для меня. Сейчас готова посетить другой город, где показ фильма не отменен", - сказала Айшат Мамаева.

О готовности съездить ради фильма о любимой группе в другой регион заявила и местная жительница Татьяна. "Не думаю, что меня что-то остановит, если я захочу пойти на фильм. Раз в Дагестане фильм не покажут, то легко могу поехать в другой город для просмотра фильма. Для меня это не преграда", - отметила она.

В Дагестане неоднократно распространялись призывы оградить местных жителей от культурных явлений и событий. В качестве обоснований звучали обвинения в отходе от традиционных ценностей дагестанского общества. Так, в сентябре 2018 года музыкальный лейбл Тимати Black Star отменил махачкалинские концерты двух своих рэперов — MC Doni и Егора Крида. Представители лейбла объяснили отмену концертов "неспокойной обстановкой на местах". После этого концерты в Махачкале отменили рэпер Элджей и Стас Михайлов. Призывы к морализаторским запретам продолжились и после этого. Так, из-за угроз в Махачкале был сорван запланированный на ноябрь аниме-фестиваль, сообщается в материале "Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана", размещенном в "Справочнике" "Кавказского узла".

Светлана Анохина: власти молчат, а жители запуганы и занялись самоцензурой

Тактика запугивания для отмены мероприятий существует давно, и не только в Дагестане, но и по всей стране, отметила журналистка из Дагестана Светлана Анохина. "Происходит своеобразное «прощупывание почвы», и понятно, что на этом товарищи не остановятся", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В ноябре в разных городах России были отменены или сорваны концерты популярных рэп-исполнителей. "Запрещают Хаски, Фейса, Егора Крида, Элджея, Монеточку, Пошлую Молли, IC3PEAK, ХЛЕБ, Френдзону. "ВКонтакте" блокируют видео с песней Оксимирона", - сообщил руководитель правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. Федеральные власти объяснили гонения на рэперов "перегибами на местах" и глупостью. 7 декабря в Краснодаре состоялся концерт популярной группы IC3PEАК, предыдущие выступления которой в других регионах были сорваны.

Тактика запугивания привела к самоцензуре у жителей Дагестана, указала Светлана Анохина: "Моя знакомая, которая работала корректором в газете, вдруг в соцсетях стала писать слово «ислам» с большой буквы. «Слушай, - говорю я ей, - ты же корректор!». А она отвечает: «Ну ты ж их знаешь. Они так пишут, и если писать с маленькой, то обидятся». «На что, - спрашиваю, - на Розенталя?» Но я хорошо понимаю причины. Она осторожничает, превентивно приседает, опасаясь вызвать чье-то неудовольствие, так как вокруг огромное количество народа, готового оскорбиться. И ищущего, на что бы оскорбиться", - сказала Светлана Анохина.

По ее мнению, угрозы в соцсетях вполне реальны. "Человек чувствует, что он не защищен, а против него огромная толпа достаточно агрессивных людей, причем людей, которые не склонны слушать, а настроены нападать и наказывать, пусть и за вымышленные обиды. А так как Дагестан маленький, дело не ограничится разборками в соцсетях и обязательно выплеснется в оффлайн. Ну и, разумеется, артисты и продюсеры начнут думать, приезжать в Дагестан или нет, а на организаторов концертов будет оказываться такое давление, что они переквалифицируются в управдомы", - сказала журналистка.

Для отмены различных мероприятий часто используется спекулятивный прием привязки исполнителя или музыкальной группы к ЛГБТ-сообществу, отметила Анохина. "Но такое происходит не только в Дагестане, а по всей России. Вбрасывается такая информация, и считай, половина дела сделана. Ну вот где наши «моралисты» разглядели сексуальные меньшинства в фестивале, что был сорван 25 ноября? В костюмах покемонов? В голубых волосах девочек? Объяснять и говорить тут совершенно бесполезно. Просто не с кем. В качестве аргументов громоздится гора вранья, домыслов, слухов и сплетен. И тогда понимаешь, что им все равно – было или не было. Им нравится, когда их боятся", - сказала Анохина.

Заявления чиновников и духовенства о пропаганде гомосексуализма стали причиной отмены представлений Театра Романа Виктюка в Астрахани, запланированных на ноябрь.

Она отметила, что власти не реагируют на отмену мероприятий. "Власти молчат - видимо, надеются, что все само собой рассосется, а ведь с момента разгона фестиваля больше месяца прошло. Молчат и Минмолодежи, Минкультуры, молчит муфтият. Хотя на круглом столе, организованном Минюстом я прямо задала им эти вопросы, попросив считать это официальным журналистским запросом: какова ваша оценка случившегося и где официальная позиция вашего ведомства, почему не озвучена?" - рассказала Светлана Анохина.

Запугивания связаны не только с религиозным фанатизмом, считают эксперты

Журналистка не считает, что запугиваниями занимаются исключительно из религиозного фанатизма. "Напомню, на Geek-фестивале были дети и подростки. Напомню еще одно – против них вышла толпа крепких молодых людей, спортсменов. По разной информации, их было от 100 до 150 человек. Что любопытно, точно такие же слаженно работающие мобильные группы спортивных молодых людей я в последний раз видела, когда была независимым наблюдателем на выборах. Именно они избивали наблюдателей, выталкивали их из помещений и забрасывали в урны кипы бюллетеней. И все это при полном бездействии правоохранителей, как это позже случилось и на фестивале. Так что, как видите, здесь мы имеем дело вовсе не с религиозным фактором. Он просто внешнее прикрытие, фантик, а конфетка та же самая. На днях в прокуратуру Дагестана были поданы четыре заявления от организаторов и участников аниме-фестиваля. Среди тех, кого ребята просят привлечь к ответственности, два сотрудника полиции", - отметила Светлана Анохина.

Она подчеркнула, что не верит в искренность противников концертов, кинопоказов и фестивалей в Дагестане. "Я уверена, что все крики «мы за собственную культуру, религию и против разврата» - это ложь. Многие вещи в нашем мире не соответствуют положениям религии, но не все мероприятия отменяют из-за этого. А разврат можно углядеть даже в макаронах, если сильно захотеть. Но главное, люди, что на словах ратуют за сохранение своих религиозных и культурных традиций, начиная эту «борьбу», не считают нужным придерживаться ни одного, ни другого", - сказала Анохина.

В августе 2017 года глава Чечни Рамзан Кадыров попросил исключить республику из прокатного удостоверения на показ фильма Алексея Учителя "Матильда". К просьбе присоединился первый вице-премьер Дагестана. Единственный ингушский кинопрокатчик отказался заказывать фильм, который "может оскорбить чувства верующих". В апреле 2018 года главный тренер сборной России по вольной борьбе и депутат североосетинского парламента Дзамболат Тедеев заявил о недопустимости концерта певицы Ольги Бузовой во Владикавказе.

Угроза срыва мероприятий исходит не только от радикалов, но и от обычных людей, считает глава дагестанского филиала "Мемориала" Сиражудин Дациев. "Эта угроза - не из «леса». Эта угроза от тех, кто сорвал аниме-фестиваль в ноябре. То есть они не являются представителями подполья, мы не можем говорить о них как о радикалах в привычном понимании этого слова. Это обычные люди, которые считают, что проведение аниме-фестивалей, разных праздников, нетипичных для Дагестана, может негативным образом влиять на подрастающее поколение. Это некая группа консервативно настроенных дагестанцев, которая таким образом пытается препятствовать проникновению чужеродной культуры в нашу среду", - сказал Дациев корреспонденту "Кавказского узла".

Он уверен, что любые угрозы, как и ограничения свободы, опасны. "Любая угроза, даже если она не реализуется, опасна, потому что это нанесение ущерба общественным интересам и общественной безопасности. Кто-то может реализовать эти угрозы, а кто-то нет. Но опасность все равно есть. В любом случае, это не лес, который может убить. Раньше взрывали магазины, банкетные залы. Здесь это свои ребята, которые мыслят иначе. Это может привести к тому, что в Дагестан перестанут приезжать артисты. Они просто перестанут давать концерты здесь", - считает правозащитник.

Главный редактор журнала "Дагестан" Магомед Бисавалиев также считает практику запугивания в Дагестане крайне опасным явлением. При этом он отмечает, что это общероссийская тенденция.

"Если сегодня каким-то группировкам мы позволим отменить какой-то концерт, который, по их мнению, оскорбляет чьи-то чувства - хотя я не знаю, каким образом песня может оскорбить чьи-то чувства, - то они дойдут до закрытия театров, потом музеев, и недалек тот день, когда на площадях будут сжигать книги. Это уже мракобесие, отсталость, и не подходит для Дагестана. Дагестан - это место мирного сосуществования разных цивилизаций, разных религий, разных этносов. Это противоречит вековым традициям и менталитету дагестанского народа", - сказал Бисавалиев корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, авторы угроз в адрес организаторов разных мероприятий сами окажутся в трудном положении, когда вдруг начнут нарушать их права. "Когда господа представители религиозных каких-то группировок будут возмущаться, что нарушаются их права, гарантированные Конституцией, - что их преследуют, что их допрашивают в подвалах, - то им никто не поверит, поскольку они сами позволяют себе эти же методы, нарушая чьи-то права. Поэтому я считаю крайне абсурдным и глупым что-либо запрещать. Если это не противоречит закону, никто не вправе что-либо запрещать", - отметил главред журнала "Дагестан".