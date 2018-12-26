Показ фильма о корейской поп-группе сорван в Махачкале из-за угроз в соцсетях

26 декабря 2018, 06:14

В Махачкале отменен показ фильма "Love Yourself" о корейской поп-группе BTS, который был запланирован в январе 2019 года. Администрация российского фан-клуба BTS объяснила отмену показа угрозами в социальных сетях.

В Дагестане неоднократно распространялись призывы оградить местных жителей от культурных явлений и событий. В качестве обоснований звучали обвинения в отходе от традиционных ценностей дагестанского общества. Так, в сентябре 2018 года музыкальный лейбл Тимати Black Star отменил махачкалинские концерты двух своих рэперов — MC Doni и Егора Крида. Представители лейбла объяснили отмену концертов "неспокойной обстановкой на местах". После этого концерты в Махачкале отменили рэпер Элджей и Стас Михайлов. Призывы к морализаторским запретам продолжились и после этого. Сорванным оказался аниме-фестиваль, который должен был состояться в Аварском театре в Махачкале 25 ноября. По словам журналистки Светланы Анохиной, дирекцию театра и организаторов засыпали угрозами, говорится в материале "Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Кинотеатр Cinema Hall в Махачкале 20 декабря начал продажу билетов на фильм "Love Yourself", который смонтирован из видеозаписи концерта корейской поп-группы BTS на Олимпийском стадионе в Сеуле в 2018 году. Показ фильма по всему миру намечен на 26 января 2019 года. Однако после призывов в дагестанском сегменте социальных сетей к срыву мероприятия и угроз в отношении тех, кто пойдет на премьеру, махачкалинский кинотеатр отказался от показа, пишет "Молодежь Дагестана".

"В Махачкале тоже много поклонников BTS. К сожалению, на момент уже открытых продаж билетов кинотеатр сообщил нам, что не сможет провести показ", - заявил сотрудник пресс-службы объединения "CoolConnections", которое является организатором проката.

По данным администрации российского фан-клуба BTS, кинопоказ отменен под давлением в социальных сетях."Даже если эти угрозы не собирались выносить за пределы соцсетей, полагаем, что руководство кинотеатра решило не рисковать", - цитирует сегодня, 26 декабря, слова сотрудника администрации фан-клуба, как и слова сотрудника пресс-службы "CoolConnections", "Коммерсант".

Между тем показ фильма запланирован в ряде других городов Северо-Кавказского федерального округа. В частности, премьеру планируется показать в кинотеатре "Орбита" в Кизляре. Также фильм "Love Yourself" будет продемонстрирован во Владикавказе, Грозном, Ессентуках, Моздоке (Северная Осетия), Назрани, Нальчике, Невинномысске, Пятигорске, Ставрополе и Черкесске, уточняется на сайте "CoolConnections".

Пользователи соцсетей разочарованы отказом кинотеатра от показа фильма в Махачкале

Пользователи социальной сети "ВКонтакте" в группе "BTSвКино в Махачкале", в которой по данным на 05.20 мск 26 декабря было 828 подписчиков, активно обсуждают отказ махачкалинского кинотеатра от показа "Love Yourself".

"Да по-любому не разрешили бы показ, слишком много угроз", - написала пользователь Амина Рамазанова. "Они [авторы угроз] же на словах только такие смелые", - считает Анастасия Морозова.

"Мне кажется, это все равно, что и с концертом Крида... смириться. Наши никогда не допустят того, чтобы нечто подобное показывали в Махачкале. Это по всем принципам наших "святых", видите ли, представляет угрозу городу", - отреагировал пользователь с ником "Bella White".

Ряд участников дискуссии отметил, что фильм лучше посмотреть дома или в другом городе.

"Лучше уже смириться и просто ждать пока появится в Сети. По-другому у нас делать то, что любишь, не разрешают", - написала Дина Асадулаева. "Я купила [билеты] в Грозном. Поеду, погуляю. Маму позову город посмотреть, благо Чечня рядом", - отметила Катя Омарова.