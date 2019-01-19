Саша Project приехала в Дагестан на фоне новых угроз

19 января 2019, 21:45

Певица, которая долго сомневалась по поводу приезда в Дагестан, сообщила, что находится в республике под надёжной охраной. При этом в соцсетях появились новые угрозы в ее адрес и в адрес организаторов концерта.

Как писал "Кавказский узел", певица Саша Project была приглашена для участия в сборном концерте в Дагестане 19 января, после чего ей в соцсетях поступили угрозы от "антифанатов Егора Крида". Организаторы концерта обратились в полицию.

Сегодня Саша Project сообщила, что находится в Дагестане и довольна приемом.

«Организация на высшем уровне! Я под надёжной охраной. Дагестан гостеприимный!!!», - написала певица сегодня на своей странице в Instagram.

Этот пост к 21.45 мск 19 января набрал 4873 "лайков" и 69 комментариев, среди которых много негативных.

«Ну зачем провоцировать нас, неужели Россия так мала, что вы решили проводить свой концерты в Дагестане», - написал в частности gadzhiev2593.

«Мы не хотим, чтобы с вас брали пример наше подрастающее поколение. Именно из-за этого мы не хотим, чтобы к нам приезжали вы», - отметил там же perfectionist.0950.

«Нет разврату места на священной земле Дагестана. Не приезжайте сюда, оставьте свои песни и вашу культуру у себя, а нас не трогайте», - заявил saadgadjiev.

Среди комментариев также есть содержащие оскорбления и ненормативную лексику.

На странице «district__05» в Instagram в сообщении о приезде Саши Project в Дагестан содержатся прямые угрозы в адрес организаторов концертов.

Отметим, что концерт, в котором планировалось участие Саши Project, планировался на 19.00 мск и пока нет информации о его завершении.

Неоднократный срыв культурных мероприятий в республике наносит серьезный ущерб обществу заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и глава местного отделения "Мемориала". При этом журналисты назвали культурные конфликты в Дагестане общероссийской тенденцией.

Напомним, организатор концертов Егора Крида в Дагестане объявил об отмене 9 сентября 2018 года его выступления вскоре после того, как стало известно о поступлении большого количества комментариев с угрозами и рекомендациями поп-исполнителю не приезжать в Дагестан. Также в Махачкале отменили свои выступления рэпер Элджей и Стас Михайлов. Из-за угроз в Махачкале был сорван запланированный на ноябрь 2018 года аниме-фестиваль, а в декабре 2018 года стало известно об отмене в Махачкале показа фильма Love Yourself о корейской поп-группе BTS, запланированного на январь 2019 года.