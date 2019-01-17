Организаторы концерта в Дагестане обратились в полицию по поводу угроз Саше Project

17 января 2019, 21:58

Сама Саша Project еще не приняла решение о своем участии в концерте в Дагестане. Дагестанские правоохранители ленятся искать авторов угроз артистам, считает журналистка Светлана Анохина. Екатерина Сокирянская и Ирина Стародубровская отметили роль местных знаменитостей в культурных конфликтах в Дагестане.

Как писал "Кавказский узел", певица Саша Project была приглашена для участия в сборном концерте в Дагестане 19 января, однако 16 января стало известно, что ее выступление находится под угрозой срыва из-за заявлений "антифанатов Егора Крида". Организатор концерта рассказал о поддержке Минкультуры и МВД Дагестана.

Российский поп-исполнитель Егор Крид, анонсировавший концерт в Махачкале, получил в Instagram большое количество комментариев с угрозами и рекомендациями не приезжать в Дагестан. 9 сентября 2018 года лейбл Black Star, организатор концертов Егора Крида и рэпера Doni в Дагестане, объявил об отмене их выступлений, объяснив это неспокойной обстановкой в регионе и желанием не рисковать безопасностью зрителей.

Продюсерский центр, выступающий организатором концерта с участием Саши Project, обратился в полицию в связи с угрозами в адрес артистки.

“16 января мы обратились в МВД республики в связи с угрозами в соцсети в адрес Саши Project. Мы им предоставили все скриншоты угроз и в заявлении попросили принять меры. В полиции занимаются проверкой”, - сообщил корреспонденту “Кавказского узла” представитель продюсерского центра.

PR-менеджер Саши Project Маргарита сообщила, что лично они не обращались в полицию в связи с угрозами. “Мы не обращались в полицию. Этим должны заниматься организаторы концерта. Мы не понимаем, чем обусловлены эти угрозы. Саша неоднократно выступала в Дагестане, и никогда подобной проблемы не было. В ее творчестве нет ничего такого, что может оскорблять жителей Дагестана. Не понимаем логику пишущих угрозы людей”, - заявила корреспонденту “Кавказского узла” Маргарита.

По ее словам, Саша обеспокоена создавшейся ситуацией и пока окончательно не решила, выступит в Дагестане или нет.

В МВД посетовали на малое количество заявлений об угрозах от артистов

Получающие угрозы артисты редко обращаются в полицию, но правоохранители сами ведут поиск тех, кто высказывает в соцсетях угрозы, сообщил исполняющий обязанности начальника Отдела информации и общественных связей Министерства внутренних дел по Республике Дагестан Руслан Ибрагимгаджиев.

“Бывают доброжелатели, а бывают и недоброжелатели. Кому-то концерт нравится, а кому-то – нет. Если много людей высказывает свое негативное отношение к проведению концерта, и артист отказывается от проведения, то в этом ничего криминального нет. Другое дело, когда есть факт угрозы. Часто делаются заявления об угрозах, но практически никто не обращается в полицию. Тем не менее, мы сами мониторим и следим за происходящим”, - рассказал корреспонденту “Кавказского узла” Руслан Ибрагимгаджиев.

Когда есть обращения в полицию, работы ведутся, подчеркнул он. “Например в отношении Егора Крида был один выявленный факт угрозы и обращение в полицию. В отношении автора угрозы был собран материал, отправлен на экспертизу. Экспертиза показала, что угрозы как таковой не было. Но решать должен следователь, который еще не завершил свою работу по этому делу. Позже будет дополнительная информация”, - сообщил Ибрагимгаджиев.

Отсутствие уголовных дел по фактам угроз артистам Анохина объяснила ленью правоохранителей

Журналистка из Дагестана Светлана Анохина помнит всего один случай, когда правоохранительные органы Дагестана всерьез взялись за автора угроз в адрес певца, планировавшего выступить в Дагестане.

“Это было во время отмены концерта Егора Крида в Махачкале. Кого-то задержали. Не знаю, чем это закончилось, но какие-то действия были. Но этого мало. Артистов было много, а уголовных дел мало. Это попустительство правоохранительных органов можно объяснить их ленью. Кроме этого, в правоохранительных органах служат точно такие же люди, как авторы угроз в адрес артистов”, - заявила корреспонденту “Кавказского узла” Светлана Анохина.

Анохина рассказала, что тоже получает угрозы в соцсетях в связи с ее журналистской деятельностью. “Мне часто пишут угрозы в соцсетях. Не важно, проводятся какие-то мероприятия или нет, угрозы всегда есть. Даже угрожали физической расправой. Но я не обращалась в полицию”, - добавила Светлана Анохина.

В Дагестане неоднократно распространялись призывы оградить местных жителей от культурных явлений и событий. В качестве обоснований звучали обвинения в отходе от традиционных ценностей дагестанского общества. После отмены концертов в Махачкале рэперов MC Doni и Егора Крида, в столице Дагестана отменили свои выступления рэпер Элджей и Стас Михайлов. Призывы к морализаторским запретам продолжились и после этого. Так, из-за угроз в Махачкале был сорван запланированный на ноябрь аниме-фестиваль, сообщается в материале "Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана", размещенном в "Справочнике" "Кавказского узла". В декабре 2018 года стало известно об отмене в Махачкале показа фильма Love Yourself о корейской поп-группе BTS, запланированного на январь 2019 года.

Эксперты рассказали об истоках культурных конфликтов в Дагестане и роль в них местных знаменитостей

История успеха по отмене концерта в Дагестане, срыва аниме-фестиваля породила новые попытки добиваться отмены светских мероприятий, считает директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

“Дагестан, в отличие от Ингушетии или Кабардино-Балкарии, с одной стороны, большая республика, и сюда интересно приезжать с концертами. С другой стороны, здесь больше и консолидированнее консервативная мусульманская община. «История успеха» срывов концертов и других светских тем мобилизует этих людей и дает импульс продолжать свои действия. Срыв таких мероприятий становится модной и обсуждаемой темой. А в Чечню такие артисты и так не едут, поэтому и нет угроз в их адрес в Чечне. Там фильтрация артистов происходит на уровне руководства республики”, - рассказала корреспонденту “Кавказского узла” Екатерина Сокирянская.

Она уверена, не менее важную роль играют дагестанские знаменитости. “Поддержка со стороны дагестанских знаменитостей тоже имеет свое значение. Это промоушен для самих знаменитостей, поддерживающих отмену концертов. Хабиб Нурмагомедов, например, уже не только спортсмен, но и законодатель консервативных настроений. Когда известный человек поддерживает акцию, это повышает степень значимости таких событий”, - отметила Екатерина Сокирянская.

В "борьбу за нравственность", которая велась в 2018 году в Дагестане, вмешался известный спортсмен Хабиб Нурмагомедов, приобретший после победы на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе огромную популярность в республике. Он предпринял попытки распространить свой авторитет за пределы спорта, пропагандируя среди своих подписчиков в Instagram консервативные социальные установки, говорится в материале "Кавказского узла" "Итоги года в Дагестане: расстрел в Кизляре, аресты чиновников и гонения за нравственность". В заочный спор в соцсетях между Нурмагомедовым, назвавшим отмену концерта Егора Крида "невеликой потерей", и рэпером Тимати, призвавшим спортсмена уважать чужое мнение, оказался втянут и глава Чечни Рамзан Кадыров.

По мнению Сокирянской, авторы угроз должны быть наказаны. “Если сейчас удастся изгнать альтернативную активность из Махачкалы и перекрыть кислород светской культуре, то это означает, что близится конец светской республики. Отсюда будут уезжать талантливые, молодые, современные люди. Им будет слишком душно в Махачкале, в Дагестане, всегда отличавшемся своим многообразием и терпимостью к различиям. Мы всегда были против, чтобы в Дагестане закрывали салафитские мечети или женщинам создавали проблемы из-за хиджаба. Консервативные люди должны также уважать выбор других. МВД Дагестана должно найти авторов угроз убийством и наказать. Угроза убийства – преступление средней тяжести. Надо их наказать по закону. Безопасность артистов должна быть обеспечена”, - подчеркнула Екатерина Сокирянская.

Ранее опрошенные «Кавказским узлом» политологи и востоковеды сочли распространение обычаев травли по «моральным признакам» угрозой светскому государству. Хотя подобные инициативы исходит не от власти, а от клерикально настроенных людей, однако они показывают состояние самой власти, считает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов. Инициатива запретов исходит от части молодежи, которая становится «все более активной и религиозной», отметил старший научный сотрудник института востоковедения РАН, политолог Руслан Курбанов.

Волна угроз в адрес артистов в Дагестане может быть частично объяснена тем, что именно в этой республике было самое активное и политизированное религиозное движение, считает руководитель научного направления "Политическая экономия и региональное развитие" Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара (Института Гайдара) Ирина Стародубровская.

“Если не считать войну в Чечне религиозным политизированным движением, то в Дагестане, наверное, было самое активное, политизированное, религиозное исламское движение во всех республиках Северного Кавказа. Сейчас от него практически ничего не осталось: часть людей радикализировалась и уехала в Сирию и там погибла, часть людей погибла на территории Северного Кавказа, другая часть – эмигрировала, еще одна часть – в тюрьмах. У меня ощущение, что те, кто остались в Дагестане из тех, кто раньше так или иначе участвовали в этом движении (я имею в виду различного рода общественные, политические инициативы, идущие со стороны исламского сообщества), они угрозами в адрес артистов пытаются проявить себя. Других способов проявить свою “исламскость” в общественном поле у них не осталось, и они проявляют себя вот таким способом”, - заявила корреспонденту “Кавказского узла” Ирина Стародубровская.

А выступления знаменитых в Дагестане людей против проведения того или иного концерта также влияет на волну угроз, отмечает она. “Это, конечно, имеет свое влияние. Но вполне возможно, что если бы у этих людей были другие поводы для выражения собственного мнения, они бы не стали обращать внимания на эти мероприятия”, - подчеркнула Ирина Стародубровская.

Неоднократный срыв культурных мероприятий в республике наносит серьезный ущерб обществу заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и глава местного отделения "Мемориала". При этом журналисты назвали культурные конфликты в Дагестане общероссийской тенденцией.