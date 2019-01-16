Саша Project получила угрозы после анонса концерта в Дагестане

16 января 2019, 15:37

Выступление в Дагестане, запланированное на 19 января, находится под угрозой срыва из-за заявлений "антифанатов Егора Крида", сообщила сегодня российская певица Саша Project. Организатор концерта рассказал о поддержке Минкульта и МВД Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", российский поп-исполнитель Егор Крид, анонсировавший концерт в Махачкале, получил в Instagram большое количество комментариев с угрозами и рекомендациями не приезжать в Дагестан. 9 сентября 2018 года лейбл Black Star, организатор концертов Егора Крида и рэпера Doni в Дагестане, объявил об отмене их выступлений, объяснив это неспокойной обстановкой в регионе и желанием не рисковать безопасностью зрителей.

Певица Саша Project приглашена для участия в сборном концерте в Дагестане, однако ее выступление находится под угрозой срыва, сообщило сегодня издание "СтарХит", разместив скриншоты угроз, которые, по словам певицы, она получила несколько дней назад.

Согласно скриншотам, размещенным в статье, певице посоветовали не приезжать в Дагестан. "Не приезжайте в Дагестан, плохо все это обернется, ваши концерты", - отмечается в одном из сообщений.

"Антифанаты Крида угрожают мне расправой", - заявила Саша Project в интервью изданию.

Исполнительница также отметила, что находится в смятении и не знает, что предпринять, всерьез опасаясь за свою жизнь.

Концерт состоится, подчеркнул глава продюсерского центра, выступающего организатором мероприятия. "На встрече с заместителем министра культуры РД Гаджиевым Мурадом Хабибовичем обсудили проблему провокаций в адрес артистов в социальных сетях. Хотим заверить, что концерт пройдёт при полной поддержке Министерства культуры РД и Министерства Внутренних дел РД", - написал он 15 января на своей странице в Instagram, поблагодарив за поддержку главу Минкульта Дагестана.

При этом продюсерский центр подчеркнул, что билетов на концерт 19 января в свободной продаже нет. "Продажа только по одобрению админов у @dag.music.pro, возрастное ограничение 20+", - говорится в сообщении.

Пользователи соцсети поддержали организатора концерта в Дагестане и исполнителей

Пользователи соцсетей посоветовали команде Саше Project и организаторам ее выступления в Дагестане задокументировать угрозы и обратиться в правоохранительные органы. Однако под анонсом выступления Саши Project, размещенном в Instagram, также прозвучали призывы отменить концерты в республике.

"Какая прекрасная новость! А то, видите ли, некоторые наши "мужчины" решили за всех, кому приезжать, а кому нет", - написала в комментарии к записи hidjama_aljanat.

"Угрозы задокументируйте и обращайтесь в правоохранительные органы. Безнаказанность порождает преступность", - посоветовал ismailov__mm.

"Наконец-то официальные лица стали как-то шевелиться", - отметил aslanmusic.

Однако под анонсом выступления Саши Project, размещенном в аккаунте dag.music.pro также есть призывы отменить концерт. "Желаю всего хорошего, удачи и терпения всем, кто способствует отмене концерта. А вам желаю, чтобы вы ушли в минус, чтобы артисты заболели, чтобы ни один концерт в вашей жизни вы не смогли нормально организовать", - написал пользователь с ником abdulmalik_1997._

Заявление Саши Project об угрозах напомнило о "борьбе за нравственность" в Дагестане

Помимо концерта Егора Крида, столкнувшегося с угрозами, в Дагестане был отменен ряд культурных мероприятий, в том числе выступления популярных исполнителей, прокат фильмов и аниме-фестиваль.

Так, в июне 2016 года в Каспийске был размещен плакат о греховности прослушивания музыки, а в августе 2016 года в соцсетях появились угрозы убийством в адрес тех, кто собирался пойти на фестиваль красок Холи. В 2018 году концерты в Махачкале отменили рэпер Элджей и Стас Михайлов. В декабре 2018 года стало известно об отмене в Махачкале показа фильма Love Yourself о корейской поп-группе BTS, запланированного на январь 2019 года. Администрация российского фан-клуба BTS объяснила отмену показа угрозами в социальных сетях.



В "борьбу за нравственность", которая велась в 2018 году в Дагестане, вмешался также известный спортсмен Хабиб Нурмагомедов, приобретший после победы на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе огромную популярность в республике. Он предпринял попытки распространить свой авторитет за пределы спорта, пропагандируя среди своих подписчиков в Instagram консервативные социальные установки, говорится в материале "Кавказского узла" "Итоги года в Дагестане: расстрел в Кизляре, аресты чиновников и гонения за нравственность".

В заочный спор в соцсетях между Нурмагомедым, назвавшим отмену концерта Егора Крида "невеликой потерей", и рэпером Тимати, призвавшим спортсмена уважать чужое мнение, оказался втянут и глава Чечни Рамзан Кадыров. При этом политологи и востоковеды сочли распространение обычаев травли по "моральным признакам" угрозой светскому государству.

Напомним, что ранее Минкульт Дагестана дистанцировался от скандала с отменой концерта Крида. "Мы не вправе судить об этих мероприятиях с точки зрения их безопасности и реальности угроз. Мы можем ручаться за концерты и мероприятия, которые проводятся под эгидой министерства культуры", - заявила пресс-секретарь ведомства Амина Магомедова. Однако в декабре 2018 года организатор аниме-фестиваля, отмененного в Махачкале, рассказала о поддержке Минкульта Дагестана.