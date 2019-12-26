Пользователи соцсети отреагировали на отказ Галкина гастролировать в Чечне

26 декабря 2019, 03:36

Слова артиста Максима Галкина, объяснившего свой отказ ездить на гастроли в Грозный нежеланием извиняться за шутки и неумением царедворствовать, привлекли внимание пользователей YouTube. Некоторые пользователи сочли слова артиста достойными уважения, другие решили, что Максим Галкин боится власти Чечни.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 декабря на YouTube-канале "А поговорить?" было опубликовано видеоинтервью с Максимом Галкиным. Среди других вопросов, которые были освещены в интервью, Галкин рассказал, почему он не хочет выступать в Чечне. По словам артиста, от гастролей его удерживает практика извинений перед Рамзаном Кадыровым за неосторожные высказывания.

«Я боюсь, что скажу там что-то лишнее, поэтому и не езжу в Чечню. Я очень дипломатичный человек, но все-таки люблю некоторую свободу высказываний. Я всегда боюсь, что скажу что-то не то и это как-то неправильно воспримут. А потом объяснять что-то, извиняться я ужасно не люблю. Одним словом, я люблю отвечать за свои слова», - заявил, в частности, Галкин. При этом он пояснил, что его иногда зовут выступить с концертом в Чечне, однако он всякий раз отказывается от таких предложений. По словам артиста, он не умеет «царедворствовать», как его коллеги по шоу-бизнесу, посещающие республику. Видеоинтервью под названием: "Опасные гастроли. Максим Галкин про Путина, страну, Примадонну и Грязь" по данным на 3.35 мск 26 декабря набрало 1 381 412 просмотров, получило 42 тысячи "лайков" и 2,8 тысячи дизлайков. Пользователи YouTube оставили под видео 8212 комментариев. Само интервью длилось более двух часов, в ходе него про Чечню говорили только несколько минут.

При этом Галкин рассказал, как он приезжал в республику во время второй чеченской кампании в 2000 году. Тогда условия жизни солдат привели его в шок. Раненые лежали под тонкими одеялами в палатках, обогреваемых печками-буржуйками.

"Я пробыл там три дня, условия были тяжелые. ... отопления не было. Наши спальни обогревались калорифером. Я спал в дубленке, но, у солдат условия, конечно, были хуже. Мы ходили по палаткам, где лежали раненые солдаты и около 20 минут выступали перед ними. Солдаты лежали под тонкими одеялами. Это был шок для меня, мне было их так жалко. А их палатки отапливались печками-буржуйками", - рассказал артист.

"Вызвал уважение:не ездит подлизывать в одну прекрасную республику", - прокомментировала слова Галкина пользователь Лил Рыбка.

"Про Чечню испугался", - написал пользователь "подрывник лол".

"В Чечне тебя любят, спокойно можешь приезжать!", - постаралась успокоить Галкина пользователь Sacita Bakaeva.

Некоторые комментаторы напомнили пародисту, что руководство Чечни можно затронуть и не приезжая туда на гастроли.

"Кадырова изобразишь, Макс?", - задала вопрос Oksana Nosenko.

Напомним, что актеры, певцы и юмористы, ранее высказывавшиеся о руководстве Чечни, нередко были вынуждены приносить извинения за свои слова. Так, действующий президент Украины Владимир Зеленский в октябре 2014 года извинился за юмористический ролик в своей программе "95 квартал", в котором были использованы кадры с плачущим Кадыровым.

Юморист Семен Слепаков в июне 2018 года принес символические извинения за ироничную песню о провале Рамзана Кадырова в роли тренера сборной России по футболу. Глава Минпечати Чечни Джамбулат Умаров потребовал извинений от юмориста, а сам Кадыров предрек появление еще одной песни. После этого Слепаков и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров записали песню о том, как Слепаков "песню пел о Рамзане", извинившись также за то, что не верили в успех сборной.



Перед жителями республики извинялись рэперы Гуф (Алексей Долматов) и Уретра Батя. Гуф принес извинения за выражение, допущенное им в отношении кавказских девушек в интервью. Автор песни "Девочка-чеченочка" Уретра Батя записал видео, в котором извинился за песню, исполнитель Гангвест заявил, что не имеет отношения к песне и что уважает весь чеченский народ.

О практике принуждения к извинениям, которая с подачи Рамзана Кадырова вышла за пределы Северного Кавказа, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".