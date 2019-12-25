Максим Галкин объясняет нежелание ехать в Чечню. Кадр видео "Опасные гастроли. Максим Галкин про Путина, страну, Примадонну и Грязь" YouTube-канала "А поговорить?" https://www.youtube.com/watch?v=G_5MJ6TfPCI

25 декабря 2019, 06:52

Максим Галкин связал нежелание ехать в Чечню с практикой публичных извинений

Практика извинений перед Рамзаном Кадыровым за неосторожные высказывания удерживает Максима Галкина от выступлений в Чечне, следует из опубликованного 24 декабря интервью с юмористом.

Видеоинтервью с Максимом Галкиным, под названием: "Опасные гастроли. Максим Галкин про Путина, страну, Примадонну и Грязь", было опубликовано 24 декабря на YouTube-канале "А поговорить?". 

На вопрос журналистки Ирины Шихман: "А есть регионы, в которые ты ни ногой?", Максим Галкин вначале сказал, что таких регионов нет, но затем, когда Шихман напомнила юмористу его слова о том, что он не ездит в Чечню, Галкин подтвердил, что не хочет посещать республику.

"Я слишком говорлив... Я боюсь, что скажу там что-то лишнее, поэтому и не езжу в Чечню. Я очень дипломатичный человек, но все-таки люблю некоторую свободу высказываний. Я всегда боюсь, что скажу что-то не то и это как-то неправильно воспримут. А потом объяснять что-то, извиняться я ужасно не люблю", - рассказал в интервью Максим Галкин, пояснив, что старается "отвечать за свои слова"

"Я вижу, что артисты, которые туда ездят, они немного царедворствуют. Я [так] не умею. И я не могу в этот хор, у меня голос будет выдаваться из этого хора", - сказал юморист, уточнив, что выступал в Чечне в 2000 году, во время второй чеченской кампании.

На 6.50 мск 25 декабря видео набрало 773 тысячи просмотров и  27 тысяч лайков. Пользователи YouTube оставили под видео 5621 комментарий.

Интервью с Максимом Галкиным длилось более двух часов, в ходе него про Чеченскую республику говорили только несколько минут, пользователи YouTube не прокомментировали слова Галкина о действующей в Чечне практике публичных извинений.

Как сообщал "Кавказский узел", авторы неосторожных высказываний о руководстве Чечни нередко вынуждены извиняться за свои слова. Так, действующий президент Украины Владимир Зеленский в октябре 2014 года принес извинения за юмористический ролик в своей программе "95 квартал", в котором были использованы кадры с плачущим Кадыровым. 

Юморист Семен Слепаков в июне 2018 года символически извинился за шуточную песню о провале Рамзана Кадырова как тренера сборной России по футболу. Чеченский министр Джамбулат Умаров потребовал извинений за песню, а сам Кадыров предрек появление еще одной песни. После этого Слепаков и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров записали песню о том, как Слепаков "песню пел о Рамзане", и извинились за неверие в успех сборной России.

В октябре перед чеченцами извинялись рэперы Гуф (Алексей Долматов) и Уретра Батя. Гуф извинялся за выражение, допущенное им в отношении ряда кавказских девушек в интервью программы "Осторожно, Собчак!". Автор песни "Девочка-чеченочка" Уретра Батя записал видеообращение с извинениями за слова в песне, при этом другой исполнитель Гангвест опроверг свою причастность к песне и заверил публику в уважении ко всему чеченскому народу.

О практике принуждения к извинениям, с подачи Рамзана Кадырова распространившейся за пределами Северного Кавказа, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет". 

Примечание:

"Извинения москвички за критику Кадырова пользователи Instagram назвали вынужденными", "Блогер извинился за пародийный ролик про Кадырова", "Полемика о звании героя поставила Сокурова в один ряд с критиками Кадырова".

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