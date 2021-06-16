Пользователи Instagram поспорили о принуждении подростков к извинениям перед Кадыровым

16 июня 2021, 14:37

Глава региона не должен обращать внимание на оскорбительные публикации подростков в соцсетях, указали читатели чеченских Instagram-пабликов в связи с очередными публичными извинениями перед Рамзаном Кадыровым. Их оппоненты, включая полпреда главы Чечни, призвали наказывать обидчиков Кадырова общественными работами.

"Кавказский узел" писал, что 17 мая Кадыров пригрозил уничтожить пользователя соцсети за комментарий "ты не человек, ты просто шайтан", оставленный во время прямого эфира главы Чечни в Instagram. 19 мая государственная телекомпания "Грозный" обнародовала видео с извинениями отца и других родственников комментатора, которым оказался 15-летний уроженец Дагестана. Интернет-пользователи ответили на это "шайтан-флешмобом", что привело в итоге к волне извинений перед Кадыровым. В конце мая перед главой Чечни извинился юноша из Перми, а в июне - несовершеннолетний житель Кабардино-Балкарии.

Посвященный Рамзану Кадырову флешмоб со словом "шайтан" свидетельствует об общественном неприятии практики публичных извинений, и чем больше людей его поддержат, тем менее вероятно их принуждение к покаянию, указала ранее "Кавказскому узлу" председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина.

Сразу в нескольких чеченских Instagram-пабликах появилось видео под заголовком "Очередной придурковатый тиктокер просит прощения за свое хамское поведение".

На видео подросток, называя себя по имени, уточняет, что извиняется за публикацию, сделанную 12 июня. "Мы имели дерзость выложить очень оскорбительный, пошлый и похабный ролик, за который мне очень стыдно. Я хочу принести свои искренние извинения вам, Рамзан Ахматович, и всем, кого оскорбил этот видеоролик. Я очень искренне прошу у вас прощения и готов вам пообещать, что такого никогда больше не повторится", - говорит подросток. Он уточняет, что записал видео с извинениями 15 июня.

Заставкой ролика служит фотография, где тот же подросток, но в другой одежде, стоит в лесу с портретом Кадырова. Изображение частично затерто, поэтому не ясно, сделано ли фото во время "шайтан-флешмоба".

Пользователь Instagram-паблика "Чечня онлайн" guspytalovskii с иронией отнесся к этим извинениям. "Всех детей победили!" - написал он. Это вызвало возражения других комментаторов. "Вам это кажется смешным? А почему вы не говорите, что нужно следить за своими детьми родителям? Вы так не считаете, для вас нормально, когда какие-то сопляки оскорбляют уважаемого человека? Или вообще для вас нормально, когда вам говорят всякие мерзкие слова?" - возмутился stranik110. "Это не смешно", - поддержал его hamzat_tataev.

К 14.37 мск 16 июня эта публикация собрала 13,2 тысячи просмотров, 576 "лайков" и 629 комментариев. У паблика online_chechnya 171 тысяча подписчиков.

Жители самой Чечни также регулярно просят прощения за различные проступки и критику властей, а репортажи об этом публикует, в частности, республиканский телеканал "Грозный". В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз.

Аналогичный спор возник и под публикацией видео в паблике eldit_net. "Ребенка заставили за плохое видео извиниться, а в комментариях торжественно ликуют, как будто за войну в Чечне отомстили. Да что с вами не так?" - удивилась lina_li_li_.06. Этот комментарий стал одним из самых популярных, он собрал 13 "лайков". "Никто не ликует, а просто нравится, что человек отвечает за свои слова, которые были так дерзко сказаны", - возразил ей ataev3636. "Дерзко сказаны кем? Ребенком? <...> это разве уровень у власти стоящих? И вы все стоя аплодируете тому, что пацана напугали? Вы <...> со стороны посмотрите <...>, как это все выглядит", - ответила пользователю lina_li_li_.06.

Ее поддержала mama__elle. "Неужели нужно на них (авторов оскорбительных для Кадырова публикаций. - Прим. "Кавказского узла") обращать внимание? <...> Нужно быть выше всего этого, на мой взгляд, и не бегать за всяким сосунком, который что-то сказал", - написала она.

К 14.37 мск 16 июня эта публикация собрала 43,9 тысячи просмотров, 1495 "лайков" и 754 комментария. У паблика eldit_net 221 тысяча подписчиков.

"Более важных дел нет, чем следить за этими глупыми малолетками? Их мнение и их высказывания все равно ничего не решают", - написал, в свою очередь, читатель паблика "ЧП. Чечня" paantheerr на фоне множества комментариев с выражением негодования в адрес подростка и уважения по отношению к Рамзану Кадырову. Целый ряд таких комментариев, написанных с разных аккаунтов, повторяется слово в слово, включая орфографические ошибки. "Рамзан Ахматович Кадыров человек с большим сердцем он помогает всем людям мусульманин он или христианин разницы нету лижбы человеком был храни Вас Аллах Рамзан Ахматович", - написал abdurrakhman_teriev. Точно такие же комментарии оставили kasim.istamulov, sahabdashukaev, zakriev.kazbek и tahirmuhammadov.

Ранее сотрудники бюджетных учреждений Чечни жаловались, что руководство заставляет их регистрироваться в соцсети Instagram и писать угодные властям комментарии - например, негативные публикации о деятельности властей пользователи вынуждены критиковать.

В комментариях отметился и полномочный представитель главы Чечни в Орловской области Амир Байсаев. "Нужно привлекать подобных к ответственности. Хватит уже этих циркачей терпеть", - написал он со своего аккаунта polpred57.

"Нужно уголовным делом наказывать, тогда перестанут тупить", - поддержал полпреда chech700. "По всей строгости его надо... Пусть мусор с улиц убирает, хоть какая-то польза от него будет", - предложил wiwa_ldi.

Наказание уборкой улиц - распространенная практика чеченских властей. Так, в октябре 2018 года Рамзан Кадыров жестко отреагировал на видео с уроженцем Чечни, бросившим жестяную банку в пассажиров общественного транспорта в Москве со словами "Ахмат - сила". Этот молодой человек публично извинился за свой поступок и по требованию Кадырова вернулся в Чечню, где его направили на уборку улиц.

К 14.37 мск 16 июня эта публикация собрала 41,4 тысячи просмотров, 1461 "лайк" и 445 комментариев. У паблика chp.chechenya 243 тысячи подписчиков.

Читатель паблика "ЧП. Грозный" ar.zam999 также призвал привлекать оскорбивших Кадырова блогеров к общественным работам. "Веник в руки и по городу подметать", - предложил он.

Ahi_haluhaev, как и комментаторы на других страницах, счел бессмысленным требовать извинений от подростка. "Сколько ему годов? Лучше бы не обращали внимания", - написал он.

К 14.37 мск 16 июня эта публикация собрала 11,1 тысячи просмотров, 428 "лайков" и 510 комментариев. У паблика chp.groznyi 92,2 тысячи подписчиков.

Подробнее о практике публичных извинений можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и "Хронике публичных извинений на Кавказе". Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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