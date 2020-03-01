Полиция Дагестана проигнорировала призыв министра не публиковать покаяния задержанных

01 марта 2020, 14:21

Житель Дагестана попросил прощения за нецензурную брань при видеосъемке уличного конфликта между местными жителями и полицейскими. Видео покаяния обнародовано республиканским МВД вопреки призыву главы ведомства не публиковать ролики с извинениями.

Как писал "Кавказский узел", 23 января глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов призвал пресс-службу ведомства уважать права граждан и не снимать постановочные ролики с извинениями. Поводом для реакции министра стало опубликованное на странице МВД в Instagram видео с извинениями жителя Хасавюрта за нарушение правил дорожного движения.

Полиция Дагестана переняла практику публичных извинений задержанных у коллег из Чечни. Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин", а также в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Видеозапись, на которой задержанный просит прощения за свои действия, опубликована минувшей ночью в Instagram-аккаунте МВД по Дагестану. "Сегодня, 29 февраля, я снимал сотрудников полиции на камеру и выражался нецензурными словами. Хотел бы извиниться за свою речь. Сотрудники полиции действовали в рамках закона. Обязуюсь, такое больше не повторится", – говорит, глядя в объектив видеокамеры, стоящий в кабинете молодой человек.

В смонтированном видеоролике также показаны фрагменты сделанной молодым человеком записи. На кадрах видно, как несколько мужчин на повышенных тонах спорят с сотрудниками полиции. Суть конфликта на видео не объясняется, но слышны выкрики "просто так забирают" и "беспредел". Один из полицейских, в частности, убеждает собравшихся, что участник конфликта "по-любому поедет" с силовиками, после чего слышны звук застегиваемых наручников и возгласы недовольства. "Кавказский узел" согласно требованию закона не публикует видео в связи с наличием там нецензурной брани, ограничиваясь скриншотом из него.

Конфликт произошел после того, как сотрудники ППС остановили водителя автомобиля, госномер которого находится в базе "Архивные номера", говорится в публикации пресс-службы МВД. "В отношении водителя полицейские составляли административный протокол по данному факту. Водитель, понимая, что госномер действительно подложный, претензий не имел, но стоящие через дорогу парни решили "заступиться" за водителя. Подошли и потребовали отпустить мужчину и "прекратить беспредел", которого не было. [...] Они решили, что водителю вопросы задавать могут только сотрудники ГИБДД, а сотрудники ППС, составляя протокол, "беспределят", – пояснила пресс-служба ведомства.

Однако, согласно приказу № 403, сотрудник ППС вправе штрафовать водителей, в том числе по ст. 12.2. КоАП РФ "Управление автомобилем с отсутствующими, нечитаемыми, подложными, нестандартными или неправильно установленными государственными номерными знаками", подчеркивается в публикации. "Теперь административный протокол составлен не только на водителя, но и на "защитника" – по статье 20.1 КоАП РФ", – сообщило ведомство.

Статья 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) предусматривает штраф от 500 до 2500 рублей или 15 суток административного ареста.

Автор видео "к ситуации не имел ровным счётом никакого отношения", уточнила пресс-служба МВД. "Если сотрудник совершает что-то недопустимое либо превышает служебные полномочия, а вы в этом убеждены, хотите добиться справедливости и наказать нерадивого полицейского, то снимать можно и нужно для того, чтобы потом суметь доказать свою правоту. И афишировать сам факт не обязательно. Но если цель [видеосъемки] позерство, и идти собираетесь не в надзорные органы, а в соцсети, то снимать молча "произвол" неэффективно", – указал автор сообщения.

Управление собственной безопасности МВД также "проводит проверку, инициированную руководством МВД по РД", следует из публикации. "И операторы знали, что снимают, и полицейские видели, что их снимают, все понимали, что снимают не для семейного архива, а для широкого распространения. Но следить за потоком речи никто и не пытался. Увы", – сообщила пресс-служба министерства, подчеркнув, что большая часть нецензурной брани из видео была вырезана перед публикацией.

К 14.20 мск публикация на странице МВД набрала 76,2 тысячи просмотров, под ней опубликовано 1168 комментариев. Авторы некоторых из них предположили, что покаяние молодого человека не было добровольным.

"Пацана заставили извиниться", – предположил, в частности, shamil_444_yahyaev. "Да там и так ясно, люди, что извиняться заставят. А чего ждали?" – написала shtore_monika_. "Не делайте того, за что потом придётся извиняться. Сотрудникам терпения. Надеюсь, обойдется без увольнения", – высказал свое мнение пользователь broshka005.

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".