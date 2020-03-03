Пользователи Instagram ждут извинений от дагестанских полицейских после покаяния задержанного

03 марта 2020, 23:30

За публичным покаянием участника конфликта с правоохранителями должны последовать извинения полицейских, также использовавших нецензурную брань, считают пользователи дагестанских Instagram-пабликов. Часть из них заявляют, что подобное поведение полицейских негативно влияет на авторитет всего ведомства.

Как писал "Кавказский узел", видео с покаянием автора видео об уличном конфликте силовиков и местных жителей в Дагестане вызвало негодование у пользователей Instagram, опубликовавших свои комментарии на странице МВД в этой соцсети. Многие раскритиковали пресс-службу министерства за публикацию видео с извинениями, а часть из них потребовали от МВД опубликовать извинения и полицейских, которые участвовали в конфликте.

23 января глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов призвал пресс-службу ведомства уважать права граждан и не снимать постановочные ролики с извинениями. Поводом для реакции министра стало опубликованное на странице МВД в Instagram видео с извинениями жителя Хасавюрта за нарушение правил дорожного движения. Однако уже 1 марта в Instagram-аккаунте МВД по Дагестану было опубликовано видео, на котором местный житель попросил прощения за нецензурную брань при видеосъемке уличного конфликта между местными жителями и полицейскими.

МВД Дагестана на своей странице в Instagram сделало 1 марта две публикации об инциденте. В одном из них извинения молодого человека сопровождаются сделанной им видеозаписью, в другом размещено только видео.

По версии МВД, автор видео вмешался в конфликт между полицейскими и группой мужчин, которые предположили, что сотрудники ППС не имеют права выписывать штраф водителю остановленной машины. Полицейские во время перепалки также использовали нецензурную лексику, руководство МВД назначило служебную проверку, сообщила ранее пресс-служба ведомства.

Сегодня в пресс-службе МВД Дагестана корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что на проверку максимум отводится месяц, и сотрудники управления собственной безопасности опрашивают всех участников произошедшего. «Как только итоги будут, мы их озвучим», - пообещал представитель ведомства.

Публикация видео конфликта с местными жителями привела к обсуждению правил поведения силовиков

Пользователи Instagram продолжают обсуждать извинения автора видео об уличном конфликте силовиков и местных жителей, а также сам инцидент.

Если к 14.03 мск 2 марта публикация с извинениями в Instagram-аккаунте МВД по Дагестану набрала 96,7 тысячи просмотров и под ней было размещено 1469 комментариев, то к 23.00 мск 3 марта эта же публикация собрала уже 103,8 тысячи просмотров и 1504 комментария.

Среди новых комментариев – также есть требования от полицейских извиниться за свое поведение, а также предложения по обучению правоохранителей этике.

«Мы все еще ждем извинений или хотя бы объяснения своих действий и оскорблений сотрудниками полиции», - пишет сегодня rifle_man_5.56. «Имея таких сотрудников у себя на службе, плакать надо, а не выставлять извинения парня», - высказывает свое мнение здесь же imran_ysl.

«Вообще надо для всех сотрудников проводить занятия по этике, раз в неделю объяснять как с кем себя вести», - предлагает nu.ri9962 в комментарии под второй публикацией по теме в Instagram-аккаунте МВД по Дагестану. «И они проходили переаттестацию и психолога, а оружие доверили легко вспыльчивым сотрудникам, которые не уважительно отнеслись к гражданину РФ. Уволить», - пишет здесь же zakon475. «Ждём публичные извинения героя с автоматом», - отмечает dyyrman. «Набирают туда непонятно кого, и портят имя полиции», - высказывается saliram6.

Публикации унизительных извинений от задержанных на странице МВД Дагестана не приносят ожидаемого воспитательного эффекта, а унижают общество и негативно сказываются на авторитете ведомства, считают опрошенные "Кавказским узлом" журналист Магомед Магомедов, бывший силовик Магомед Шамилов и автор популярного Telegram-канала Халид Омаров.

Активно обсуждают извинения и записанный на видео инцидент в паблике «echo_dagestana» в Instagram ( 514 тысячи подписчиков). Этой теме тут посвящены две публикации, одна за два дня собрала более 200 комментариев, другая за это же время – более 2 тысяч. Большинство комментаторов высказывают мнение о принудительном характере извинений молодого человека, а также требуют извинений от полицейских, а некоторые даже считают, что нецензурно выражавшихся полицейских надо увольнять.

«Да просто так не забрали бы. Если верить словам этого комментатора, то тогда и его должны были туда затолкать, так как и он снимал. Сначала ведут себя как герои, а когда ставят на место, начинают истерить как бабы», - комментирует magomedov9334. «В любом случае правоохранительные органы не должны себя так вести (цензура) и.т.п.», - спорит с ним gadjimuradovna82. «Они не адекватные что ли? Даже видя, что снимают, что попало делают и говорят», - удивляется mr.magomedovich

«Надеюсь, что многие после этого не будут там работать. Это видео, думаю, не останется без внимания», - рассуждает arsen_07_06. «Уволить их нужно!!!» - высказывает свое мнение aminka12345679. «Когда у нас в структурах МВД будет порядок?» - задается вопросом kurbanovabus

«За что извинился хоть... Я думал, полицейские извиняться будут», - пишет student_shop05. «Парня полицейские заставили извиниться?» - спрашивает darginehz. «Как всегда», - отвечает isaeva_marii.

Аналогичные комментарии и в двух публикациях паблика «golos.dagestana» в Instagram (891 тысяча подписчиков). Одна из них – с видео, за которое были принесены извинения – за два дня собрала 194 тысячи просмотров и более 2 тысяч комментариев, вторая – с извинениями – 123,5 тысячи просмотров и более 1 тысячи комментариев.

«Рапорт на имя министра, и заявление в следственный комитет, чтобы работали в рамках закона», - в частности, пишет здесь bassa_77.

«Усвойте одну простую информацию… Ваша задача обеспечение общественного порядка, (вы) должны вселять уверенность в безопасности, ваша деятельность открытая и публичная, понятная и обоснованная для граждан. Основной оценкой вашей деятельности является общественное мнение. Подобным поведением вы подрываете авторитет не только своего руководства, но и ведомства в целом», - рассуждает luguev_ramazan/

Среди комментариев с требованием извинений от полицейских в паблике «lifedagestan» (518 тысяч подписчиков) в Instagram немало претензий и к местным жителям, которые не хотят подчиняться полицейским. Всего за два дня публикация видео с извинениями молодого человека и его записью инцидента собрала 49,2 тысячи просмотров и 326 комментариев.

«Нормально себя вести надо, а не петушиться и потом извиняться», - пишет dagestan_sprovedliv. «Забрали значит было за что! Просто так никого не забирают и зачем снимать все вокруг и выкладывать в сеть? Как дикари себя ведут в общественных местах, смеются как лошади и матерятся на всю улицу, вот поэтому и забирают», - соглашается shamkhalova_777.

«А то, что сотрудник матом выражался? ждем извинений. Или им можно по закону?» - отмечает dnr_moi_dom.

«Кому нужны эти извинения? Максимум штраф 500₽, с Чечни пример взяли по ходу», - высказывает мнение likedeaz.

Полиция Дагестана переняла практику публичных извинений задержанных у коллег из Чечни. Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин", а также в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

В чеченских пабликах Instagram последние три дня, как показал мониторинг (было просмотрено восемь различных страниц), тему извинений в Дагестане не обсуждают.