Видео с покаянием задержанного в Дагестане вызвало негодование у пользователей Instagram

02 марта 2020, 14:05

Пользователи соцсети раскритиковали полицию Дагестана за публикацию извинений автора видео об уличном конфликте силовиков и местных жителей. Многие из них призвали опубликовать также извинения полицейских, которые нецензурно бранились на обнародованном видео.

Что было потом: Принуждения к извинениям ударили по репутации МВД Дагестана. Пользователи Instagram ждут извинений от дагестанских полицейских после покаяния задержанного

Как писал "Кавказский узел", 1 марта в Instagram-аккаунте МВД по Дагестану было опубликовано видео, на котором местный житель попросил прощения за нецензурную брань при видеосъемке уличного конфликта между местными жителями и полицейскими. К 14.20 мск 1 марта публикация набрала 76,2 тысячи просмотров, под ней было размещено 1168 комментариев.

По версии МВД, автор видео вмешался в конфликт между полицейскими и группой мужчин, которые предположили, что сотрудники ППС не имеют права выписывать штраф водителю остановленной машины. Полицейские во время перепалки также использовали нецензурную лексику, руководство МВД назначило служебную проверку, сообщила пресс-служба ведомства.

К 14.03 мск 2 марта публикация в Instagram-аккаунте МВД по Дагестану набрала 96,7 тысячи просмотров, под ней размещено 1469 комментариев.

Некоторые авторы новых комментариев раскритиковали пресс-службу министерства за публикацию видео с извинениями. "А расписано в законе, что нужно извиняться, заставлять извиняться публично в соцсетях?" – поинтересовался, в частности, klimat.pro_05. "Почему людей заставляют извиняться? Да хоть 1000 раз он матерись, он не обязан извиняться", - написал samurai_1993.

"Если вы правы, почему извиняется перед нами, унижается?" – задался вопросом shapki_karakul_05. "Его напугали и, чтобы отпустили, заставили это сказать!" – предположил arsen___200. "Да по-любому его запугали", - согласился puldoks.

Часть пользователей сочли извинения молодого человека закономерным следствием его действий. "Зачем вы провоцируете работников МВД, потом кричите, что просто так забрали вас? Бегаете с камерами. Если в вас что-то мужское есть, ведите себя достойно, как вели себя наши деды. И поверьте, никто никого забирать не будет", - написал, в частности, men777111yrefhf. "Ведите себя достойно, мужики, чтобы потом не пришлось так извиняться", - согласился afakhi2019.

Значительно большее количество пользователей соцсети потребовали от МВД опубликовать извинения и полицейских, которые участвовали в конфликте. "Если вы за закон и в Дагестане придумали извиняться, тогда уже пусть и сотрудники полиции извиняются, и выложите сюда", - предложил, в частности, islam1983islam.

"Считаю, что полицейские, которые матерились [...] должны были первыми извиниться", - написал _abdurahman_2705. "Он матерился, вы матерились, а извинился только он", - упрекнул полицейских ningravi1991.

"Если заставили извиниться нарушителя, так заставьте публично извиниться этих сотрудников... Лично мне стыдно за таких, потому что сам ношу погоны и покруче, чем их", - написал za_mir. "Пусть и сотрудники тоже извиняются, почему только этот пацан должен извиняться? Где справедливость?" – согласился batek.001.

"Надо заставить точно таким же образом принести извинения и сотрудников", - высказала мнение kh.khamidova.patimat. "Пацана-то заставили извиниться, а сотрудники-то что?" – поинтересовался abumrz. "Парня заставили извиняться на камеру, а почему сотрудников полиции не сняли на камеру и не заставили извиняться?" – задался вопросом z._.a._.z_26.

Информация об итогах проверки действий сотрудников полиции не опубликована, по состоянию на 14.03 мск, на сайте МВД и на странице министерства в Instagram.

Напомним, что 23 января глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов высказался против публикаций видео с извинениями задержанных жителей республики. Он призвал пресс-службу ведомства уважать права граждан и не снимать постановочные ролики с извинениями. Поводом для реакции министра стало опубликованное на странице МВД в Instagram видео с извинениями жителя Хасавюрта за нарушение правил дорожного движения.

Полиция Дагестана переняла практику публичных извинений задержанных у коллег из Чечни. Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин", а также в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".