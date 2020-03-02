Принуждения к извинениям ударили по репутации МВД Дагестана

02 марта 2020, 23:07

Публикации унизительных извинений от задержанных на странице МВД Дагестана не приносят ожидаемого воспитательного эффекта, а унижают общество и негативно сказываются на авторитете ведомства, считают опрошенные "Кавказским узлом" журналист Магомед Магомедов, бывший силовик Магомед Шамилов и автор популярного Telegram-канала Халид Омаров.

Как писал "Кавказский узел", 23 января глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов призвал пресс-службу ведомства уважать права граждан и не снимать постановочные ролики с извинениями. Поводом для реакции министра стало опубликованное на странице МВД в Instagram видео с извинениями жителя Хасавюрта за нарушение правил дорожного движения. Однако уже 1 марта в Instagram-аккаунте МВД по Дагестану было опубликовано видео, на котором местный житель попросил прощения за нецензурную брань при видеосъемке уличного конфликта между местными жителями и полицейскими. Новое видео с покаянием задержанного в Дагестане вызвало негодование у пользователей соцсети.

Полиция Дагестана переняла практику публичных извинений задержанных у коллег из Чечни. Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин", а также в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Публикациями видео с извинениями МВД Дагестана рассчитывает воспитать дагестанское общество, предполагает политический обозреватель, заместитель главного редактора газеты "Черновик" Магомед Магомедов.

"Кому-то кажется, видимо, что именно таким образом достигается цель не просто профилактики правонарушений, но и воспитания общества: если кто-то извинился, то другие, посмотрев его извинения, одумаются и не будут делать то же самое", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Магомед Магомедов.

Но на самом деле, по мнению Магомедова, подобный метод имеет обратный эффект. "Лично я считаю, что при просмотре таких видео начинаешь испытывать что-то вроде испанского стыда, когда за совершенное другими чувство неловкости приходит к тебе. А это уже не то чувство, которое формирует правосознание - желание уважать своих соотечественников. Это все унижает общество в целом, выставляет его в унизительной форме", - сказал журналист.

Как считает Магомедов, полиции необходимо пытаться исправлять свой имидж с менее унизительными для общества способами. "Более эффективно, думаю, было бы показывать, что в республике наказывается каждое правонарушение, вместо того чтобы демонстрировать то, что за правонарушение приходится извиняться. Это было бы более показательным для полиции", - отметил он.

Министр внутренних дел Дагестана говорил обтекаемо о недопустимости публикации подобных видео, считает журналист. "Позиция министра, скорее всего, не изменилась. Потому что в своем выступлении он говорил, что нет необходимости в постановочных роликах, искренние же извинения министр приветствовал", - добавил Магомед Магомедов.

Публичные извинения должны быть добровольными, сказал 23 января на пресс-конференции глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов, призвав уважать права нарушителей и не снимать постановочные ролики с извинениями. "Думаю, если человек хочет извиниться, то дать ему такую площадку надо, но только если это его осознанный выбор. В том, что он извинился за совершенное правонарушение или публичное деяние, ничего плохого нет - кто-то посмотрит и скажет: да, так нельзя себя вести", - отметил тогда министр.

Привлечение к ответственности за брань в общественном месте порой используется сотрудниками правоохранительных органов в отношении лиц, "которых нужно закрыть на время", добавил журналист.

"Это все же административное нарушение, за которое предусмотрено до 15 суток. Практика применения этой статьи знает случаи, что если полицейским не за что зацепиться, то задерживают людей за якобы нецензурные выражения", - рассказал он.

Председатель Независимого профсоюза сотрудников органов внутренних дел и прокуратуры Дагестана Магомед Шамилов считает, что сами сотрудники также должны публично принести извинения за свои действия во время инцидента, который снимал автор извинений.

По версии МВД, автор видео вмешался в конфликт между полицейскими и группой мужчин, которые предположили, что сотрудники ППС не имеют права выписывать штраф водителю остановленной машины. Полицейские во время перепалки также использовали нецензурную лексику, руководство МВД назначило служебную проверку, сообщила пресс-служба ведомства.

"Нарушения со стороны сотрудников, судя по видео, были. Они неправильно проводили задержание, позволили себе недопустимые высказывания. Все это можно характеризовать как превышение полномочий. И вместо того чтобы извиниться им самим, они заставляют приносить извинения тех, кто пострадал от полиции. Это не чем иным, как беспределом, назвать нельзя", - сказал Магомед Шамилов корреспонденту "Кавказского узла".

Обществом, отметил он, такие извинения не принимаются. "После просмотра видео все говорят: "Явно его заставили извиниться". Такими действиями полиция свой авторитет не укрепит. Даже наоборот, авторитет падает до нуля", - подчеркнул Шамилов.

По его словам, необходимо провести проверку действий полицейских, проводивших задержание молодых людей. "Очевидно, что полицейские действовали не совсем в рамках закона, и поэтому должна быть проведена проверка. Если предположение подтвердится, то сотрудники должны нести ответственность. Я сторонник того, чтобы при таких делах все решить мирно. Но когда вместо этого "топчут ногами" человека, который снимал, то надо пресекать все такие попытки. Иначе дальше будет только хуже, так как у полиции есть много возможностей прижать любого гражданина", - заявил Магомед Шамилов.

Он считает, что публикация видео с извинениями происходит с одобрения руководства МВД. "Ни один сотрудник не будет делать ничего без разрешения министра. Поэтому, я сомневаюсь, что об этих фактах руководство ведомства не в курсе. А то, что министр публично говорит, что извинения должны быть добровольными, то это лукавство. Это я знаю по своему опыту. При обсуждении с руководством министерства о создании в подразделениях отделений профсоюза нас уверяют, что они не препятствуют, говорят, что мы можем пойти в любое подразделение и открывать отделение, это дело добровольное. А уже на местах, когда мы приходим, нам уже говорят, что у них приказ не допустить появление профсоюза", - рассказал Магомед Шамилов.

Министр внутренних дел по Республике Дагестан, генерал-лейтенант полиции Абдурашид Магомедов занимает этот пост с 2010 года, до этого четыре года работал заместителем министра – начальником следственного управления регионального МВД. Родился он в апреле 1958 года в селе Кукни Лакского района, окончил юридический факультет Самаркандского госуниверситета, указано в информации на сайте МВД Дагестана.

С мнением, что извиниться должны также и сотрудники полиции, согласен и один из авторов популярного Telegram-канала "Годекан" (2995 участников) Халид Омаров.

"Не берусь утверждать, откуда перенята практика подобных публикаций [извинений], но вот принуждение к прилюдному извинению очень похоже на действия человека с посттравматическим синдромом. Как будто человек, которого в школе вынуждали извиняться перед классом, ввел эту практику, проецируя на ситуацию свои детские травмы", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Халид Омаров.

Последний факт извинения молодого человека его вовсе удивил. "Мне показалось, что работники полиции за свои действия тоже должны были извиниться. Выхватывать телефон, гнаться за человеком который снимает, и, как мне показалось, полицейские тоже ругались - все это нельзя относить к уставным действиям", - считает Халид Омаров.

При этом, по его мнению, если человек искренне и без принуждения хочет извиниться, то для этого ему можно предоставить площадку.

Напомним, в Чечне местные жители также критикуют силовиков за видео с порицанием задержанных. Комментируя видеозапись в соцсетях 1 марта, на которой начальник Курчалоевского отдела полиции отчитывает задержанных за употребление алкоголя и психотропных веществ, они заявили, что сама эта публикация свидетельствует о неэффективности практики публичного порицания.