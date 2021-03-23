Руководитель ингушского ансамбля публично извинился за благотворительную акцию

23 марта 2021, 21:51

Участие девушек из ансамбля "Сунжа" в акции с угощением застрявших на трассе дальнобойщиков вызвало недовольство части жителей Ингушетии, руководитель ансамбля Умар Гулиев записал видеообращение с извинениями.

Некоторые жители Ингушетии выразили возмущение тем, что 22 марта девушки из ансамбля "Сунжа", одетые в национальные костюмы, угостили дальнобойщиков, которые ожидают открытия Военно-Грузинской дороги. По мнению критиков, это неподобающее поведение для женщин, сообщил сегодня "Бакъдар".

Военно-Грузинская дорога – единственная автомобильная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. К сегодняшнему утру на российской стороне трассы скопилось порядка 428 фур, проезд закрыт и для всех видов транспорта.

В благотворительной акции участвовали две девушки, сообщил руководитель ансамбля "Сунжа" Умар Гулиев. "Одна из них моя дочь, другая - дочь моего друга", - подчеркнул он. По словам Гулиева, участники ансамбля собрали деньги и купили еду, чтобы угостить дальнобойщиков национальными блюдами. "Мы решили сделать садака (мусульманский термин, означающий благодеяние, помощь. - Прим. "Кавказского узла") для тех людей, которые стоят на трассе, которым некуда идти, кушать нечего", - поясняет Гулиев на видео, опубликованном 22 марта на странице "Новости Ингушетии" в Instagram.

Гулиев не признал эту акцию ошибочной, однако принес извинения. "Если кто-то неправильно это понял, это не мое дело. Но перед достойными сыновьями Ингушетии я прошу прощения, если вы меня неправильно поняли", - говорит Гулиев.

К 21.00 мск 23 марта эта публикация собрала 1332 просмотра, 29 "лайков" и 19 комментариев. Пользователь zi.na3942 удивилась тому, что Гулиев приносит извинения. "А что тут такого? Молодцы. <...> Все было красиво", - написала она.

Пользователь tumrievvosman от имени критиков благотворительной акции написал сегодня, что они "всё поняли правильно" и "знают свое дело". "Такого больше не делай никогда и передай своим друзьям!" - указал он Умару Гулиеву. Мужчины, которые присутствовали на акции, должны были это пресечь, заявила diana_1997_magas. "Ладно эти дураки поехали, но ведь там было много мужчин. Почему никто их не прогнал оттуда, и зачем снимать [на видео] и скидывать [в соцсети?]" - написала она.

Авторы комментариев к этому видео на сайте "Бакъдар" также высказали различное отношение к акции ансамбля "Сунжа". "Все нормально, Гулиев. Не переживай", - написал пользователь с ником адлоп. "Ингуши славились своим гостеприимством и храбростью, комментарии тут излишни", - заявил Магомед.

Анонимный читатель издания призвал уволить Гулиева. "Извинения тут не нужны. Если руководитель, особенно женского коллектива, не знает основ руководства, то такому руководителю не место на такой должности. Я надеюсь, Минкультуры сделает выводы и примет решение", - высказался он. "Благими намерениями, говорят, вымощена дорога в ад. Он официальную делегацию встречает, что ли? Помочь хорошо, но у всего свои рамки", - написал еще один аноним.

Часть комментаторов заявила о неискренности намерений организаторов акции. "Это они не из-за сострадания несут туда продукты питания - это понты самые дешевые. Лепешки и вода в обмен на славу", - написал анонимный читатель. "Хотел прогнуться, бедолага, чтобы начальство заметило, но не там отличился", - предположил пользователь 123.

При этом власти Сунженского района Ингушетии сообщили об аналогичной помощи дальнобойщикам. На одной из площадок, организованной на федеральной трассе для застрявших в пробках большегрузных машин, были установлены шатры, накрыты столы с горячей пищей - сваренным в котлах мясом и пловом. "Мы в лучших традициях нашего народа обязаны продемонстрировать свойственное нам радушие и гостеприимство", — процитировала сегодня главу Сунженского района Магомета Дзейтова интернет-газета "Ингушетия".

Практика публичных извинения широко распространена в Чечне, с подачи Рамзана Кадырова она распространилась и на другие регионы, отмечается в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".