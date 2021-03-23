Военно-Грузинская дорога. Фото Магомеда Магомедова для "Кавказского узла"

23 марта 2021, 10:25

Проезд через "Верхний Ларс" запрещен для всех машин

Ужесточены ограничения на выезд из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге в связи с ухудшением погоды в Грузии, сообщили спасатели.

Как информировал "Кавказский узел", с 20.30 мск 22 марта Военно-Грузинская дорога была закрыта для большегрузов.

В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии сегодня с 09.00 мск участок Владикавказ - Ларс Военно-Грузинской дороги закрыт для всех автотранспортных средств, сообщило ГУ МЧС по Северной Осетии.

На российской стороне Военно-Грузинской дороги скопилось порядка 428 фур, пишет со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии и Центр кризисного управления МЧС по Северной Осетии "Sputnik-Армения".

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", на 10.20 мск 23 марта на въезде в Россию из Грузии скопилась очередь из грузовиков, на КПП также стоят фуры. На выезде из России в Грузию видна очередь из грузовых и легковых автомобилей. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога – единственная автомобильная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на машине, перечислены в справке "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в грузинском селе Степанцминда прогнозируется дождь со снегом при температуре воздуха -2 градуса, скорость ветра составит 3 метра в секунду. Ночью будет идти снег, температура понизится до -6 градусов, скорость ветра останется прежней. Снегопад ожидается также 24 марта. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Транскам открыт для движения транспорта", "Военно-Грузинская дорога открыта для легковых машин", "Около 490 фур образовали очередь на КПП "Верхний Ларс".

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