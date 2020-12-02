Муфтий Чечни преступил адаты критикой девушек в никабах

02 декабря 2020, 10:54

Муфтий Чечни провоцирует конфликт, публично отчитывая девушек за ношение никаба, считает исламовед Леонид Сюкияйнен. В соответствии с адатами, на такую критику имеют право только старшие мужчины в семье, указал глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. Ношение никаба и вообще распространение в Чечне салафизма является одним из элементов сопротивления правящему режиму, заявил политолог Али Магомадов.

Как писал "Кавказский узел", телекомпания "Грозный" в конце ноября подготовила видеосюжет о "воспитательной беседе" муфтия Чечни и начальника грозненского отдела полиции с девушками, которые носили никаб. После наставлений муфтия девушки сняли закрывающие их лица темные повязки. Часть комментаторов видео раскритиковала публичные порицания в телеэфире. Сюжет государственного телеканала о "воспитательной беседе" муфтия Чечни с девушками в никабах стал очередным эпизодом многолетней кампании властей, добивающихся от жительниц республики соответствия требованиям к внешнему виду.

Рамзан Кадыров еще в 2014 году продемонстрировал нетерпимость к отклонениям от фактически введенного в Чечне дресс-кода для женщин. "Хиджаб носит каждая мусульманка. Это обязанность. Но мы никому не позволим скрывать лицо, укутывать подбородки. С этого начинали те, кто взрывались на улицах Грозного. [...] Наша позиция принципиальная - никогда, ни одному человеку не позволить не только быть ваххабистом в Чечне, но не позволять и быть похожими на них!" – заявил глава региона. В республике неоднократно проходили массовые задержания молодых людей, которые носят длинные бороды при сбритых усах, как последователи салафитского течения в исламе. Требования к внешнему виду распространяются в Чечне не только на местных жителей, но и на туристов - 7 января Минтуризма Чечни опубликовало памятку для туристов с рекомендациями, как надо одеваться, чтобы выглядеть "скромнее".

Кампания против никабов заложила основу конфликта между верующими и муфтиятом

В Чечне активно утверждаются различные мусульманские нормы и традиции, даже и не связанные с традиционным исламом, указал специалист в области исламского права, доктор юридических наук Леонид Сюкияйнен. Он не видит оснований расценивать ношение никаба как форму протеста. "Чтобы бороться вот так, как это произошло в Чечне - вызывать их, выстраивать и отчитывать, - я считаю, что это не тот метод. Наоборот, это так раз тот случай, когда действие вызывает противодействие. Появляются причины для внутреннего конфликта. Если это не нравится муфтияту, руководству республики, так нужно было вызвать их в муфтият, поговорить без присутствия тележурналистов, тем более не заставлять их снимать никаб перед камерами и таким образом унижать девушек", - считает исламовед.

Политолог Али Магомадов, напротив, убежден, что распространение среди чеченской молодежи ислама салафитского толка является одним из элементов сопротивления правящему режиму, который декларирует приверженность суннизму. В частности, ношение никаба - своеобразный вызов властям Чечни, считает он.

Девушки в никабах, как и отпустившие бороды молодые люди создали себе такой облик в знак протеста против политики, которую в республиках Северного Кавказа определяет Кремль, не исключил президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Своими никабами, бородами они выражают свой протест, говорят, что они не такие, как все, они другие. Их мало, но они есть. И придет время, и с ними придется считаться", - заключил Кутаев. Он считает, что на сегодняшний день сторонников муфтия в Чечне гораздо больше, чем тех, кто будет поддерживать девушек, надевших никаб, и бородатых парней.

Муфтий преступил чеченские адаты

По словам Леонида Сюкияйнена, в исламе нет общеобязательных детально регламентированных норм ношения одежды. "В том, что девушки решили носить никаб, нет явных нарушений шариата. Нет жестких правил - это можно носить там-то, а это нельзя", - сказал Леонид Сюкияйнен корреспонденту "Кавказского узла".

Хиджаб – это одежда мусульманки, закрывающая все ее тело, за исключением лица и кистей рук, говорится в справочном материале, подготовленном "Кавказским узлом". Никаб – это мусульманский женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз. Как правило, изготавливается из ткани черного цвета.

Многие женщины в мусульманских странах носят никаб, не являясь приверженками радикальных взглядов, отметил Сюкияйнен. "В некоторых странах Европы закрывать лицо противозаконно, у нас такого нет. Я работал в Йемене, там трудно встретить женщин без никаба. В России такого не было, у нас были другие традиции. Но сейчас все меняется, появляются новые формы", - сказал он.

Действия муфтия Чечни Салаха-Хаджи Межиева, который публично отчитал девушек за ношение никаба, съемка этого на видео и его демонстрация по телевидению нарушает традиционные чеченские нормы поведения, указал Али Магомадов.

"По нормам чеченского этикета, посторонние люди не имеют права упрекать девушку в неправильном поведении, отчитывать ее за какой-то проступок. Согласно адату, о неподобающем поведении девушки обычно сообщается отцу, старшему брату или кому-то из ближайших родственников, и только эти люди должны разобраться со случившимся. А выстраивать девушек в никабах напротив их родственников и обвинять их в нарушении чеченских традиций чужие по крови люди, согласно адату, не имеют права. Это противоречит нашим традициям. И кому, как не муфтию Салах-Хаджи Межиеву это знать", - пояснил Магомадов корреспонденту "Кавказского узла".

В Чечне распространена практика принуждения к публичным извинениям. Чаще всего в эфире местных жителей за различные правонарушения публично отчитывают чеченские силовики. Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Муфтий Чечни верно указал на нарушение девушками в никабах норм шариата, но сам при этом нарушил чеченские адаты, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Когда муфтий в своей воспитательной беседе переходит конкретно на девушек, которых он обвиняет в игнорировании чеченских традиций, тут я вижу налицо нарушение адатов. Потому что никто, кроме ближайших родственников девушек, не имеет права делать замечание или отчитывать их, да к тому же перенеся видеоматериал этой встречи на миллионы телеэкранов не только в Чечне", - сказал Кутаев.

Он отметил, что к никабам придрались тогда, когда большинство жителей России вынуждено под угрозой штрафа носить медицинские маски, которые закрывают лицо подобно никабу. "Кому [девушки в никабах] нанесли вред или оскорбили тем, что так же, как и миллионы женщин из мусульманских стран, носят никабы? На мой взгляд, было бы неплохо, если бы на такую же воспитательную беседу были приглашены те, кто действительно не соблюдает шариат, и чье одеяние, порой достаточно откровенное, действительно привлекает внимание мужчин и вызывает у них нездоровый интерес к таким особам. Почему богословы не требуют, чтобы такие женщины одевались так, как были одеты их бабушки и матери, чтобы на их лицах не было по килограмму косметики и чтобы красота их была естественной, а не ботоксо-гелевой?", - удивился политик.

Сторонники никабов проверяют общество на терпимость

По мнению председателя комитета "Гражданское содействие" Светланы Ганнушкиной, такие публичные отчитывания, как в случае с носившими никаб девушками, преследуют цель унижения человеческого достоинства. "Унижены были и их отцы, братья, которые стояли напротив своих родственниц. И все это снималось на камеру, чтобы потом показать по республиканскому телевидению с соответствующими комментариями. Устроители этого шоу преследовали цель унизить и заронить в душу девушек обиду и страх", - заявила Светлана Ганнушкина корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее в Чечне аналогичному давлению, наоборот, подвергались женщины, которые первыми в Чечне стали носить хиджаб, напомнила Ганнушкина.

"А до этого обстреливали красками молодых чеченок, которые позволили себе выйти из дома без платка. Так что у борцов за нравственность в Чечне всегда найдется повод для проведения подобной воспитательной работы", - сказала правозащитница.

Первый эпизод кампании по насаждению женской "нравственности" в Чечне относится еще к 2006 году, когда Рамзан Кадыров был премьером Чечни, указала в 2011 году правозащитная организация Human Rights Watch. "Тогда он заявил, что использование мобильных телефонов негативно сказывается на моральном облике женщин, поскольку якобы дает им возможность флиртовать с мужчинами, назначать свидания и т.д. После этого было зафиксировано несколько случаев, когда сотрудники местных правоохранительных органов отбирали у девушек мобильные телефоны. Примерно в это же время Кадыров впервые публично заговорил о том, что чеченские женщины не должны ходить с непокрытой головой", - говорится в докладе "Женщина должна знать свое место", опубликованном на "Кавказском узле".

Светлана Ганнушкина также указала, что, по чеченской традиции, замечание и девушке, и замужней женщине может сделать только старший мужчина в семье. "Остальные, будь то даже глава республики, должны говорить о том, как ведет себя девушка и что она носит, только со старшим мужчиной в этой семье", - сказала Ганнушкина, добавив, что то же характерно и для других мусульманских стран - например, Афганистана.

Правозащитница рассказала, что в Стамбуле наблюдала за взаимной терпимостью сторонников строгих религиозных норм и тех, кто их не придерживается. "Девушка-турчанка в открытом платье, распущенные волосы, юбка выше колен, рядом с ней парень - турок. Они идут, о чем-то разговаривают, смеются, а за ними идет еще одна пара: женщина в никабе, рядом, судя по всему, ее муж, молодой парень. Он о чем-то веселом, жестикулируя, рассказывает ей, женщина смеется. Никто из тех, кто гулял по этой пешеходной зоне, не обращал внимания на этих молодых людей. Это было обычное зрелище в этой стране. Молодые люди идут вместе, идут рядом, и это никого не шокирует. Вот это и есть толерантность. Люди могут по-разному одеваться, но жить вместе в мире и согласии", - резюмировала Ганнушкина.

Отчитывать девушек муфтию не следовало, согласна президент центра исследований глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ.Мир.Развитие" Саида Серажутдинова. "Тем более в чеченском обществе, да еще и с показом всего этого действа по телевидению. Навряд ли такая реклама может пойти на пользу девушкам. Доверительные беседы зачастую приносят гораздо больше пользы, чем подобные мероприятия, которые проводятся с прицелом «чтоб другим неповадно было»", - добавила она.

Ношение никаба - новая тенденция и для Северного Кавказа, и для России в целом, указала Саида Серажутдинова. "Это не только чеченское явление. В Дагестане женщин в никабе становится с каждым днем все больше. В Кабардино-Балкарии также встречаются девушки, одетые подобным образом. Конечно же, никаб не является традиционной одеждой российских мусульманок. Но надо признать, что каждый вправе одеваться, как он хочет. А с другой стороны - учитывая настроение общества и проблемы безопасности, - за никабом мы видим только глаза и не знаем, кто одет в никаб: мужчина или женщина. Люди чувствуют себя некомфортно, если рядом с тобой во всем черном стоит фигура, сквозь узкую прорезь видны лишь глаза", - отметила Серажутдинова.

Она добавила, что подобная форма одежды в исламе была принята, чтобы не привлекать внимания мужчин, но в современных условиях это уже не работает. "В наших условиях ношение никаба, наоборот, вызывает повышенное внимание и нездоровый интерес к носительнице никаба, и тем самым эти женщины создают угрозу для себя. К тому же, определенная часть общества негативно реагирует на появление женщин в никабе", - указала Серажутдинова корреспонденту "Кавказского узла".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".