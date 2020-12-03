Пользователи Instagram сочли слова муфтия Чечни о никабах неуместными в пандемию

03 декабря 2020, 20:14

Критика женщин за никабы в Чечне особенно неуместна во время пандемии коронавируса, когда предписано носить закрывающие лица маски, указали пользователи Instagram. Другие нашли странным в принципе, что духовный лидер региона выступил против мусульманской традиции.

Уже 14 лет власти и духовенство в Чечне не могут определиться с предписаниями к женскому облику, но жесткий стиль принуждения к соблюдению дресс-кода остается неизменным. Как менялись взгляды Кадырова и его команды на дресс-код чеченской женщины , описано в справке "Кавказского узла" "Покрыть голову, но не лицо: женский дресс-код в Чечне".

"Кавказский узел" сообщал, что телекомпания "Грозный" в конце ноября подготовила видеосюжет о "воспитательной беседе" муфтия Чечни и начальника грозненского отдела полиции с девушками, которые носили никаб. После наставлений от муфтия девушки сняли закрывающие их лица темные повязки. Часть комментаторов видео раскритиковала публичные порицания в телеэфире.

Муфтий Чечни провоцирует конфликт, публично отчитывая девушек за ношение никаба, согласен исламовед Леонид Сюкияйнен. В соответствии с адатами, на такую критику имеют право только старшие мужчины в семье, и муфтий грубо нарушил это правило, указал глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

Пользователи Instagram, комментируя предписания муфтия чеченским женщинам, сравнили никаб с медицинской маской. "Во время коронавируса все в никабах - в масках не видно лица", - написал читатель Instagram-паблика ЧГТРК "Грозный" deni_guno. К 20.10 3 декабря эта публикация, сделанная 30 ноября, собрала 1049 "лайков" и 492 комментария. У паблика 362 тысячи подписчиков.

"Носят [никаб] вместо маски", - указала там же seida9505shop. "В маске так же не видно лица девушки - разница [с никабом] какая?! И что в том, что девушка носит никаб? Разве это плохо?!" - удивилась ___izmailova_asiya___.

"Никаб" с арабского на русский переводится как "маска", - отметила aisha____aisha95. "Аллах Всемогущий заставил всех закрыть лица: посмотрите - все вокруг в масках", - указал mmm______85.

В немусульманских регионах России проблем с никабами нет, а в Чечне, где власти декларируют приверженность исламу, - есть, удивилась bella_fateeva2. "Когда не в Чечне, в Москве, мы все носим светлые никабы! Особенно в общественном транспорте! Свободно в России надеваем никабы, когда знаем, что будем среди людей! И только в Чечне в лица должны пялиться чужие мужики", - возмутилась девушка.

Критика никабов в исламе недопустима, считает islam_istina_33. "Есть много доводов о том, что никаб обязателен", - написал он. "Никаб - это не арабская традиция! Это - религия ислам", - заявила aisha_allanad.

Но часть комментаторов согласилась с критикой ношения никабов. "Никаб - это перебор. Никогда в Чечне не было такого, и народ это не примет", - написала matrica_neo.

Власти Чечни строго следят за соблюдением мер профилактики коронавируса, в том числе за ношением масок. 2 декабря председатель парламента Чечни Магомед Даудов пригрозил нарушителям высокими штрафами. При этом глава Чечни и его окружение не раз игнорировали жесткие требования к ношению масок в публичных местах, которые сами же установили для простых жителей республики, говорится в справке "Кавказского узла" "Кадыров без маски: против собственных правил".

Сейчас люди во всем мире вынуждены прикрывать лицо медицинской маской из-за пандемии коронавируса, указал читатель Instagram-аккаунта "Кавказского узла" hranitelkodeksa. "Все верно, в целом мире люди закрываются, как могут, из-за СOVID-19. А [муфтий Чечни] оголил лица девушек. <...> странный, провокационный и несуразный акт с его стороны", - написал пользователь соцсети.

В свою очередь loris9679 считает, что сравнение никаба с масками неуместно. "Маска - медицина, никаб - к медицине не имеет отношения. Где их носят - их дело, на Северном Кавказе это не принято", - написал он в комментарии к публикации. Некоторые другие пользователи высказали подобные мнения, поддержав муфтия. "Никабы - это Восток", - указал touman.lavando. "Это не наша мода", - добавила the_elllina.

Нормы ислама исключают возможность критиковать женщину за закрытое лицо, как это сделал муфтий Чечни, указала, в свою очередь, _amazonka_ing_. "Если женщина хочет закрывать лицо, она имеет право! <...> Не нужно <...> говорить, типа это не наша форма, это форма арабов", - написала она сегодня. Пользовательница соцсети kiyaevdokiya указала на право женщины самой выбирать, как одеваться. "Почему всегда кто-то должен решать, что носить девушке, что не носить, краситься, не краситься?" - возмутилась она.

К 20.10 мск 3 декабря эта публикация в Instagram-паблике "Кавказского узла" о никабах в Чечне, сделанная 2 декабря, собрала 242 "лайка" и 122 комментария. У паблика 37,7 тысячи подписчиков.

Читательница паблика "ЧП. Грозный" cheburashkaaa01 тоже сравнила никаб с медицинской маской. "Когда я надеваю маску, я выгляжу прям как они", - отметила она.

Пользователь chechanxxo заявил критикам муфтия, что согласен с аргументами Салаха Межиева. "Он четко и ясно говорит, что это одежда другой национальности и нельзя их носить там, где это не принято. Это вызвало возражения. "Если мужчина (муж. - Прим. "Кавказского узла") очень ревнивый, то женщина (жена. - Прим. "Кавказского узла") обязана носить никаб! Это не национальная одежда!" - заявил в ответ adammuzaev91123.

К 20.10 мск 3 декабря эта публикация собрала 43 комментария. У паблика 83,2 тысячи подписчиков.

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет", а новости о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа - на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".