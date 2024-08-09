Мужчина в никабе обстрелял полицейских в Дагестане

09 августа 2024, 19:52

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Уроженец Чечни Али Демильханов ранил двух сотрудников полиции на дороге Хасавюрт-Тлох, он объявлен в розыск. Мужчина передвигается в женской одежде и никабе, сообщило МВД Дагестана.

МВД Дагестана разыскивает 41-летнего Демильханова Aли Шарпудиевича, уроженца села Новая жизнь, Шалинского района Чеченской Республики, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

"На автодороге «Хасавюрт-Тлох», при попытке проверить документы на «ВАЗ 111730» подозреваемый произвел выстрелы из огнестрельного оружия, по сотрудникам, несущим службу. В результате обстрела, с огнестрельными ранениями госпитализировано два полицейских", - говорится в сообщении ведомства.

По данным МВД, мужчина "передвигается в женской широкой одежде темных тонов", перчатках и никабе. К сообщению приложена фотография подозреваемого.

Фотография Али Демильханова, которую опубликовало ведомство, совпадает с фотографией Али Демильханова об убийстве которого силовики заявляли в 2016 году, обратил внимание "Черновик".

В 2018 году сообщалось, что последняя действующая в Дагестане группа боевиков совершила убийство двоих полицейских в Кизилюртовском районе. Источник в силовых структурах тогда сообщил, что пять членов группировки - выходцы из Хасавюртовского района Дагестана, а шестого, Али Демильханова, он назвал выходцем из Курчалоевского района Чечни.

В 2017 году стало известно, что лидер хасавюртовских боевиков Али Демильханов (также упоминался как Демельханов) сумел скрыться при попытке перейти российско-украинскую границу и перестрелке с пограничниками в Курской области.

9 октября 2016 года в ходе перестрелки на автодороге в Гудермесском районе Чечни были убиты восемь предполагаемых боевиков и ранены четверо полицейских. Один из восьми убитых был опознан как 33-летний лидер боевиков Али Демильханов, заявил источник в полиции Чечни. МВД республики заявило, что все убитые входили в одну группировку и планировали диверсионно-террористические акции.

В 2012 году было объявлено, что Али Демильханов был одним из двух террористов-смертников, совершивших 6 августа самоподрыв рядом военнослужащими Внутренних войск МВД России в Октябрьском районе Грозного. Тогда погибли два офицера и военнослужащий-контрактник 46-й оперативной бригады ВВ МВД России и еще трое военнослужащих получили ранения и травмы.

В августе 2015 года Али Демильханова пытались задержать в дагестанском городе Хасавюрт, однако ему удалось скрыться, ранив при этом двух сотрудников МВД, сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным правоохранительных органов, в 2008 году Али Демильханов был осужден за участие в НВФ, однако выйдя через год на свободу, снова вступил в ряды боевиков, и был объявлен в федеральный розыск.

"Кавказский узел" также писал, что после атак боевиков в Дагестане, в республиках Северного Кавказа был поднят вопрос о запрете ношения религиозной одежды. Кто выступил против хиджабов и никабов, как в стране ранее предпринимались попытки введения запрета на ношение религиозной одежды в школах и вузах – читайте в справке "Кавказского узла" "Главное о новой попытке запретить хиджабы в России".

Напомним, 23 июня американский Институт изучения войны заявил, что за нападениями боевиков на синагоги в Махачкале и Дербенте стоит ячейка "Вилаят Кавказ"* – подразделение "Исламского государства"*.

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* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.