09 августа 2024, 19:52

Мужчина в никабе обстрелял полицейских в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженец Чечни Али Демильханов ранил двух сотрудников полиции на дороге Хасавюрт-Тлох, он объявлен в розыск. Мужчина передвигается в женской одежде и никабе, сообщило МВД Дагестана.

МВД Дагестана разыскивает 41-летнего Демильханова Aли Шарпудиевича, уроженца села Новая жизнь, Шалинского района Чеченской Республики, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

"На автодороге «Хасавюрт-Тлох», при попытке проверить документы на «ВАЗ 111730» подозреваемый произвел выстрелы из огнестрельного оружия, по сотрудникам, несущим службу. В результате обстрела, с огнестрельными ранениями госпитализировано два полицейских", - говорится в сообщении ведомства.

По данным МВД, мужчина "передвигается в женской широкой одежде темных тонов", перчатках и никабе. К сообщению приложена фотография подозреваемого.

Фотография Али Демильханова, которую опубликовало ведомство, совпадает с фотографией Али Демильханова об убийстве которого силовики заявляли в 2016 году, обратил внимание "Черновик".

В 2018 году сообщалось, что последняя действующая в Дагестане группа боевиков совершила убийство двоих полицейских в Кизилюртовском районе. Источник в силовых структурах тогда сообщил, что пять членов группировки - выходцы из Хасавюртовского района Дагестана, а шестого, Али Демильханова, он назвал выходцем из Курчалоевского района Чечни.

В 2017 году стало известно, что лидер хасавюртовских боевиков Али Демильханов (также упоминался как  Демельханов) сумел скрыться при попытке перейти российско-украинскую границу и перестрелке с пограничниками в Курской области.

9 октября 2016 года в ходе перестрелки на автодороге в Гудермесском районе Чечни были убиты восемь предполагаемых боевиков и ранены четверо полицейских. Один из восьми убитых был опознан как 33-летний лидер боевиков Али Демильханов, заявил источник в полиции Чечни. МВД республики заявило, что все убитые входили в одну группировку и планировали диверсионно-террористические акции.

В 2012 году было объявлено, что Али Демильханов был одним из двух террористов-смертников, совершивших 6 августа самоподрыв рядом военнослужащими Внутренних войск МВД России в Октябрьском районе Грозного. Тогда погибли два офицера и военнослужащий-контрактник 46-й оперативной бригады ВВ МВД России и еще трое военнослужащих получили ранения и травмы.

В августе 2015 года Али Демильханова пытались задержать в дагестанском городе Хасавюрт, однако ему удалось скрыться, ранив при этом двух сотрудников МВД, сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным правоохранительных органов, в 2008 году Али Демильханов был осужден за участие в НВФ, однако выйдя через год на свободу, снова вступил в ряды боевиков, и был объявлен в федеральный розыск.

"Кавказский узел" также писал, что после атак боевиков в Дагестане, в республиках Северного Кавказа был поднят вопрос о запрете ношения религиозной одежды. Кто выступил против хиджабов и никабов, как в стране ранее предпринимались попытки введения запрета на ношение религиозной одежды в школах и вузах – читайте в справке "Кавказского узла" "Главное о новой попытке запретить хиджабы в России".

Напомним, 23 июня американский Институт изучения войны заявил, что за нападениями боевиков на синагоги в Махачкале и Дербенте стоит ячейка "Вилаят Кавказ"* – подразделение "Исламского государства"*.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

организация признана террористической по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории страны запрещена.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

09 августа 2024, 19:18

  • Гергинцы потребовали новый детсад в центре села

    Жители села Герга в видеообращении попросили власти не продавать участок в центре населенного пункта, а построить на нем новый детский сад, так как в имеющемся не хватает мест. Администрация Каякентского района и Минимущества Дагестана объяснили, что вопрос в праве собственности участка,обращения по этому поводу направлены в прокуратуру и судебным приставам.

09 августа 2024, 18:22

09 августа 2024, 17:29

09 августа 2024, 16:35

  • 1 Военный извинился за слова об "Ахмате" в Курской области

    Молодой человек, находясь в расположении чеченского подразделения, извинился за слова о том, что "Ахмат" в Курской области скрывается за спинами срочников. При этом командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что вооруженные силы Украины, вошедшие на территорию области, прошли мимо опорных пунктов его подразделений на границе.

09 августа 2024, 15:41

  • Снайпер из Дагестана убит на Украине

    Дибир Нуричуев убит в боевых действиях, сообщила администрация Ахвахского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 977 военных из Дагестана.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи