МВД Дагестана опровергло данные о нападении на силовиков

09 августа 2024, 23:19

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Али Демильханов находится в розыске с 2013 года, за информацию о нем назначено вознаграждение, проинформировала глава пресс-службы МВД Дагестана. Она пояснила, что инцидент со стрельбой на дороге Хасавюрт - Тлох произошел в 2017 году, а сегодня стало известно, что разыскиваемый передвигается по республике в никабе.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Чечни Али Демильханов ранил двух сотрудников полиции на дороге Хасавюрт-Тлох, он объявлен в розыск. Мужчина передвигается в женской одежде и никабе, сообщило сегодня МВД Дагестана.

Али Демильханов находится в розыске с 2013 года, за информацию о нем назначено вознаграждение, проинформировала глава пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева в своем Telegram-канале "Криминальная хроника Дагестана".

Она пояснила, что инцидент с обстрелом силовиков на дороге Хасавюрт-Тлох произошел в 2017 году и стал "последней вылазкой" боевика в Дагестане.

Она приложила ссылки на ранее опубликованные сообщения о его розыске, в них он значится как Али Демельханов. "По полученной сегодня информации, он скрывается на территории РД и для передвижения по территории республики, с целью сокрытия личности, использует никаб", - пояснила Гариева.

В размещенный выше этого сообщения пост о розыске за нападение на силовиков, внесены изменения. В частности, Гариева указала, что Демильханов "разыскивается по подозрению в совершенном ранее преступлении".

При этом в официальном Telegram-канале МВД Дагестана на 23.20 мск находится неотредактированная версия сообщения о розыске Демильханова. Заголовок к сообщению гласит "Разыскивается по подозрению в совершении преступления", а в тексте нет указаний, что описываемые события произошли в 2017 году.

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