Аналитики связали слова Шойгу об усилении шариата с критикой руководства республик СКФО

01 сентября 2024, 01:41

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Высказывания секретаря Совбеза России Сергея Шойгу о попытках вытеснения на Северном Кавказе светских законов нормами шариата являются сигналом в адрес руководителей и чиновников регионов, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Они также считают, что популярность шариата на Северном Кавказе связана с проблемами в экономике и системе правосудия.

Как писал "Кавказский узел", 27 августа секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что в регионах СКФО радикалы делают попытки вытеснить светские законы, заменив их нормами шариата, а также заменить традиционный ислам его радикальными течениями. По его словам, этому потворствуют некоторые руководители официальных религиозных организаций ради личных амбиций.

В последние годы среди жителей Северного Кавказа, особенно Дагестана, Чечни и Ингушетии, растет потребность в шариате, считает докторант Бирмингемского университета (Великобритания) Александр Квахадзе.

"Формируется мнение, что все беды, безработица, социально-экономические проблемы, существующие в регионе, обусловлены тем, что на Северном Кавказе не исполняются законы шариата, и поэтому их популярность среди активной части мусульманского населения увеличивается. Это не обязательно означает наличие сепаратизма или тенденций джихада против РФ и участия в вооруженном подполье. Однако известно, что существуют шариатские суды, действующие как третейские, особенно когда речь идет о брачных вопросах и бытовых спорах. С учетом проблем в юриспруденции в России и правоприменением в местных судах на Северном Кавказе популярность шариатских судов растет. Власти видят, что такая популярность увеличивается, и все это отчуждает население Северного Кавказа от остальной России", - сказал Квахадзе корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, на риторику чиновников уровня Сергея Шойгу влияет и то, что для большого числа жителей Северного Кавказа ситуация в исламском мире, например, конфликт в Палестине, более приоритетна, чем проблемы "русского мира". "Они также видят, что участие в конфликте на Украине не очень с энтузиазмом воспринимается на Северном Кавказе, в отличие от других регионов. С другой стороны, конфликт в Палестине вызвал митинги в Махачкале. Это проявление тенденции, что для части жителей Северного Кавказа исламский мир является более важным пространством, чем русский мир, и это является причиной озабоченности Сергея Шойгу", - отметил собеседник.

Популярность салафизма среди молодежи в некоторых регионах Кавказа, особенно в Дагестане, действительно растет

Комментируя опасения секретаря российского Совбеза о формировании неких "салафитских групп", эксперт отметил, что представители этого течения в исламе и ранее существовали на Северном Кавказе, это не является новой тенденцией. "Салафитские группы всегда существовали после распада СССР, какого-то нового салафитского движения на Северном Кавказе нет. Все существующие группы уже давно действуют, и говорить о новой салафитской тенденции я бы не стал. Однако популярность салафизма среди молодежи в некоторых регионах Кавказа, особенно в Дагестане, действительно растет", - сказал Квахадзе.

Говоря о религиозных деятелях, "оппонирующих официальным духовным структурам", Квахадзе указывает на активность дагестанского суфийского религиозного деятеля Ахмада Батлухского, который открыто критикует дагестанский муфтият. "Скорее всего, под личными амбициями некоторых религиозных лиц подразумевается активность дагестанского суфийского религиозного деятеля Ахмада Батлухского, который открыто критикует дагестанский муфтият. А если говорить о тех, кто находится за рубежом, то речь идет о новой северо-кавказской диаспоре, которая активно критикует муфтият Дагестана и Чечни, с исламской точки зрения указывая на несоответствие норм шариату и их лояльность российским и местным властям", - отметил собеседник.

Ахмад Батлухский — дагестанский религиозный деятель, который ранее занимал должности имама в нескольких селах Дагестана, был представителем муфтията в одном из округов республики. В 2023 году он начал активно критиковать муфтият Дагестана и лично муфтия Ахмада Абдулаева, обвиняя его в отступничестве от суфийского течения ислама и предательстве суфизма. Эта критика вызвала серьезный конфликт между Батлухским и его бывшими коллегами в муфтияте, что привело к репрессиям против него. Батлухский также утверждает, что покинул пост представителя муфтията из-за несогласия с политикой, которая, по его мнению, не соответствует шариату. Этот конфликт получил широкий общественный резонанс в Дагестане, а сам Батлухский в настоящее время находится за границей, пишет "Дагестан онлайн".

В целом обострение риторики российских властей в отношении ислама и мусульманских групп эксперт связывает с последними тенденциями в российском информационном пространстве. "Популярность Z-аудитории и блогеров, балансирующих на грани шовинизма, которые выражают свою позицию в адрес представителей мигрантов, а также в адрес Рамзана Кадырова и тех военизированных групп, с ним ассоциируемых, велика. Эти каналы и деятели, которые пользуются популярностью, подчеркивают, что мусульманское население недостаточно лояльно России. Можно сказать, что с этими тенденциями связаны подобного рода заявления и действия властей", - считает Квахадзе.

Квахадзе заключает, что антимигрантская риторика и противопоставление себя Европе и западным ценностям также являются важными элементами российской пропаганды. "Одним из элементов в риторике российских властей является противопоставление "загнивающим" Европе и Америке, что там существуют шариатские гетто и мигранты. Эта пропаганда работала долгие годы и до сих пор работает. И чтобы противопоставить себя Европе и западным ценностям, действует целый комплекс мер, таких как запрет ЛГБТ (ЛГБТ-движение признано экстремистским, - прим. "Кавказского узла") и другие законодательные нормы. К этому добавляется антимигрантская риторика, особенно после теракта в "Крокусе", - заключил эксперт.

22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, открыли стрельбу и совершили поджог. По официальным данным, при теракте погибли 145 человек, ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. По подозрению в причастности к теракту были арестованы 11 человек. Теракт в Красногорске стал крупнейшим за 30 лет в московском регионе. С 1999 года до событий в "Крокус Сити Холле" там произошло пять терактов, в каждом из которых погибло более 40 человек. До теракта в "Крокусе" самое большое число погибших, 130 человек, числилось за захватом Театрального центра на Дубровке.

Ветеран "Альфы" связал слова Шойгу с "критикой руководства и чиновников в СКФО"

Риторика секретаря Совбеза России Сергея Шойгу продолжает поднятый ранее дискурс о балансе религиозности в светском обществе, считает президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

"У нас сейчас поднимались вопросы никабов, хиджабов. Это связано с тем, что наши граждане, исповедующие эту религию, веками привыкли к этому. Говорить о том, что кто-то может на государственном уровне это запретить, нереально. Я говорил, что до тех пор, пока мы не найдем компромисс с религиозными деятелями, кто руководит этой ситуацией, в цивилизованном обществе никакими запретами это решить нельзя. Если кто-то в мусульманской одежде, это совершенно неправильно считать, что все они террористы. Это неправильная трактовка. На сегодня есть опасения, что это начинает довольно серьезно проникать на Северный Кавказ. Особенно теракты, которые мы постоянно комментируем в Дагестане, Ингушетии, дают определенный толчок, и, возможно, Шойгу решил это озвучить", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

В июле вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил дать право образовательным учреждениям запрещать ношение религиозной одежды, а также наделить законодательные и муниципальные собрания полномочиями вводить запрет на ношение религиозной одежды в общественных местах. Депутаты Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев и Сергей Обухов также подготовили законопроект, который предполагает введение штрафов за ношение в общественных местах скрывающей лицо одежды. Координационный центр мусульман Северного Кавказа обратился к президенту России и в Госдуму с просьбой не принимать законопроект Даванкова о запрете религиозной одежды. Муфтии Северного Кавказа заявили, что это решение нарушает права верующих. Комментаторы в соцсети поддержали их обращение, отметив, что инициатива Даванкова уже внесла раскол в общество. Кто выступил против хиджабов и никабов, почему это не понравилось окружению Кадырова, как в стране ранее предпринимались попытки введения запрета на ношение религиозной одежды в школах и вузах - читайте в справке "Кавказского узла" "Главное о новой попытке запретить хиджабы в России".

По мнению Гончарова, растущее влияние шариата в некоторых северо-кавказских республиках связано с работой руководства. "Шариат на Северном Кавказе вытесняет светские законы. И это все происходит от руководства, от чиновников. Эти республики дотационные, они живут за счет налогоплательщиков российского государства. Когда им это удобно – да, а когда что-то случается, они говорят: "Мы живем по законам гор". Вот надо с этим разбираться, по каким таким законам они живут", - заключил Гончаров.

Заявление Шойгу адресовано главам регионов СКФО - не подражать Кадырову

Случаи, когда местные обычаи и религиозные практики вступали в конфликт с федеральными законами, единичны, а "прямые публичные призывы северокавказских лидеров к приоритету шариата над светским законом встречаются относительно редко", заявил на условиях анонимности российский историк и политолог, преподаватель одного из московских ВУЗов.

В Чечне были случаи, когда местное применение моральных и религиозных кодексов получало приоритет над федеральным законодательством

"Практика использования принципов шариата неформально, особенно в личных и семейных делах, является более распространенной и иногда может приводить к напряженности между местными и федеральными властями. Например, в Чечне были случаи, когда местное применение моральных и религиозных кодексов получало приоритет над федеральным законодательством, что отражает влияние шариата на социальное управление. Однако такие действия обычно обосновываются в контексте "местных традиций", а не прямой замены законов. Эта динамика способствуют продолжающемуся напряжению между федеральным надзором и местным управлением на Северном Кавказе, где экономическая зависимость и религиозно-культурные практики часто пересекаются с более широкими вопросами права и управления", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Из примеров эксперт привел инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова разрешить многоженство. "Он ссылался на шариат, хотя это противоречит российским законам. В той же Чеченской Республике были случаи, когда женщинам, не носящим платок на улице, угрожали штрафами и даже физическим насилием представители власти. Эти действия также обосновывались местными "традициями", которые имеют основу в шариатских нормах. Эти примеры свидетельствуют о том, что, хотя формально шариат не заменяет светские законы в северо-кавказских республиках, на практике его влияние заметно, особенно в вопросах общественной и личной морали", - отмечает эксперт.

Рамзан Кадыров неоднократно высказывался в поддержку многоженства. В июле 2017 года в республике распространилась информация, что глава Чечни издал указ о создании в муфтияте комиссии по формированию толерантного отношения к многоженству, а от чиновников требуют заключать второй и третий браки. В муфтияте и МВД Чечни опровергли эти сведения.

При этом собеседник согласен с мнением, что на сегодня Рамзан Кадыров воспринимается Кремлем, как главный союзник федеральной власти на Кавказе. "Рамзан Кадыров, будучи руководителем Чечни, является одним из самых лояльных и верных союзников федеральной власти. Он активно поддерживает Кремль и выполняет его задачи, включая участие в военных операциях, таких как СВО на Украине. Кадыров возглавляет один из самых сильных и влиятельных регионов Северного Кавказа и действует в тесном сотрудничестве с федеральными структурами. Таким образом, когда Сергей Шойгу говорит о внедрении норм шариата и их противопоставлении светским законам, это может вызывать вопрос о том, кого именно он критикует", - отмечает собеседник.

Эксперт считает, что с учетом роли Кадырова заявление Шойгу может быть направлено на две возможные аудитории. "Возможно, это предупреждение для других северо-кавказских лидеров, чтобы они не пытались следовать примеру Чечни в более радикальном применении шариата, особенно если это противоречит светским законам России. Либо заявление могло быть сделано для успокоения или мобилизации общественного мнения, чтобы подчеркнуть, что федеральная власть контролирует ситуацию и не допустит отклонений от светского курса в любых регионах, включая Чечню. Таким образом, даже если Кадыров не является оппозиционным лидером, слова Шойгу могут быть интерпретированы как сигнал другим регионам, а также как способ укрепления образа федеральной власти как защитника светского государства", - сказал эксперт.

Конституция Российской Федерации допускает использование традиционного права в определенных сферах, но это происходит в рамках светского законодательства и не противоречит основным принципам российского права, заявил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Московской коллегии адвокатов Мики Арапиев.

"Например, в некоторых республиках и регионах России, таких как Северный Кавказ, применяются элементы традиционного права (адата или шариата) в вопросах семейного права, земельных споров и других местных обычаев. Однако важно подчеркнуть, что такое применение всегда должно соответствовать Конституции и федеральным законам России. РФ, как светское государство, допускает применение традиционного права в рамках определенных областей, но всегда с условием, что оно не нарушает федеральное законодательство и конституционные принципы", - заявил Арапиев.

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