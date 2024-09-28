Межиев возглавил Координационный центр мусульман Северного Кавказа

28 сентября 2024, 21:41

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Муфтий Чечни Салах Межиев избран главой Координационного центра мусульман Северного Кавказа после смерти возглавлявшего эту организацию Исмаила Бердиева.

Как писал "Кавказский узел", Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК)выступил против запрета на ношение религиозной одежды в школах. Однако ранее он одобрил запрет на ношение никаба. Координационный центр напомнил, что необходимо разделить хиджаб и никаб. 13 июля центр обратился к президенту России и в Госдуму с просьбой не принимать законопроект ее вице-спикера Владислава Даванкова о запрете религиозной одежды. Муфтии Северного Кавказа заявили, что это решение нарушает права верующих. Правительство отклонило законопроект.

Муфтий Чечни Салах Межиев избран председателем Координационного центра мусульман Северного Кавказа, проинформировал сегодня Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

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Заседание Совета муфтиев КЦМСК состоялось сегодня в городе Черкесске. На нём собравшиеся поддержали выдвижение кандидатуры Салаха-Хаджи Межиева на этот высокий пост и единогласным решением избрали его председателем КЦМСК", - сообщил глава Чечни.

К сообщению приложен видео, на котором Межиев сидит во главе стола, когда проходит голосование о его избрании. В ответ на предложение и избрать его главой Координационного центра мусульман Северного Кавказа руки подняли все собравшиеся муфтии, в том числе и сам Межиев, проголосовали "за".

В состав КЦМСК входят духовные управления мусульман Адыгеи и Краснодарского края, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии. Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ставрополья и Чечни, говорится на сайте центра.

Муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев, ранее возглавлявший Координационный центр мусульман Северного Кавказа, умер 5 августа 2024 года в возрасте 70 лет, сообщило сегодня ТАСС.

"Кавказский узел" также писал, что муфтий Чечни Салах Межиев принял активное участие во встрече между делегациями Чечни и Ингушетии по вопросу стрельбы у офиса Wildberries в Москве. в ходе встречи Салах Межиев, в частности, в ответ на претензии ингушской стороны в связи с убийство двух охранников, заявил об убийствах чеченцев в Ингушетии на почве национальной розни, которые происходили раньше. Ингушская сторона не стала отрицать подобные случаи, но пообещала делать все, чтобы этого не повторилось, говорится в публикации.

18 сентября в Москве группа примерно из 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр в Романовом переулке, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба. В результате были убиты выходцы из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и Адам Алмазов. Еще три спортсмена из Ингушетии были ранены. По данным источников, также была совершена попытка проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре "Искра-парк" у метро "Динамо". Что известно об участниках конфликта и их связи с кадыровцами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым".

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