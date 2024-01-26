Отчет муфтията Чечни о воссоединении семей вызвал скепсис у местных жителей

26 января 2024, 07:45

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Данные о воссоединении 6000 семей, озвученные муфтиятом Чечни, выглядят завышенными, а роль духовенства в этом вопросе преувеличена, рассказали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2017 года в Чечне были созданы комиссии по урегулированию семейных конфликтов. Воссоединение семей в республике происходит под давлением и часто становится травматичным для тех, кто решил развестись, указали в феврале 2023 года аналитики.

Муфтий Чечни Салах Межиев 29 декабря 2023 года отчитался Рамзану Кадырову о проделанной муфтиятом работе, в том числе о воссоединении 6000 чеченских семей. Видео со встречи публиковало государственное ИА "Чечня Сегодня". В свою очередь, Рамзан Кадыров предоставил муфтияту «за заслуги перед регионом и плодотворную работу» 25 автомобилей "Лада Гранта".

За последние годы отношения в чеченском обществе претерпели существенную демократизацию и отхода от архаичных моделей взаимоотношений в семье, в связи с чем женщины пользуются гораздо большим набором прав и могут принимать решения о совместном проживании или разводе самостоятельно, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» чеченский активист, попросивший не публиковать его имя.

Однако, по его словам, статистика муфтията не соответствует действительности. "Историй о воссоединении немало, но речь не о тысячах, а скорее о десятках таких случаев. И конечно же, муфтият к этому процессу не имеет прямого отношения. Кто бы ни был главой республики и каким бы авторитетом не обладал муфтий, считающийся приближенным главы региона, никто не отменял чеченские обычаи, в соответствии с которыми ни один посторонний человек не имеет права подойти к девушке или парню, чтобы обсуждать с ним его личную, интимную или семейную жизнь. Потому такие случаи всегда происходят через убеждение родственников", - рассказал он.

По его мнению, давление на родственников не может заставить девушку или парня сойтись друг с другом против их воли. «Я такую ситуацию даже не могу представить и мне о таком неизвестно. Среди моих знакомых были такие истории, родственники уговаривали сойтись, попробовать еще раз, простить. В описываемом случае речь шла о девушке, она наотрез отказалась. На этом уговоры окончились», - сказал он.

Роль муфтията в этом вопросе, по его словам, "может быть понятной в обществе", но лишь в виде проповеди в мечетях, где имамы могут рассказывать о ценностях супружества и о грехе развода. "Но непонятно другое, как муфтий со своей организацией пытается сводить тех, кто по шариату окончательно разведен (в исламском праве в случае, если мужчина дал развод женщине трижды, их воссоединение возможно лишь после ее брака с другим мужчиной, в случае развода и с ним. - Прим. «Кавказского узла»). Они придумали какое-то несуществующее в шариате правило, что это дозволено. Это, конечно, может облегчить кому-то желание восстановить свой брак после эмоционального решения о разводе, но даже мои скудные познания в этом вопросе свидетельствуют, что с точки зрения ислама такой брак будет считаться недействительным и запретным", - рассказал собеседник.

Подобная работа муфтията велась в прежние годы, сказал корреспонденту "Кавказского узла" чеченский правозащитник Оюб Титиев, отметив, что в настоящее время ему ничего не известно об аналогичной практике. "Про эту работу сейчас ничего не знаю. Несколько лет назад она велась", - сказал Титиев.

Житель одного из райцентров Чечни на условиях анонимности рассказал корреспонденту «Кавказского узла» об этой практике, отметив, что такие истории характерны лишь для районов и сел. "Мне сложно представить, как это происходит, условно, в Грозном, но в нашем селе, где все знают друг друга, информация о том, что какая-то семья развелась, поступает в муфтият от местного имама села. Это как госмашина, они каждый месяц пишут отчеты. Дальше через этих имамов передают, чтобы родные явились, рассказали, по чьей вине произошел развод. Муфтияту нужен только результат, чтобы отчитаться. Даже если кто-то сам сошелся, имам об этом сообщает, и они добавляют это в свою статистику, чтобы отчитаться формально перед главой республики", - рассказал местный житель.

Представители муфтията нередко прибегают к давлению, чтобы «убедить» девушку воссоединиться со своей семьей, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» жительница республики Асет на примере своих соседей.

"Кто сталкивался с этим, они в шоке, как разговаривают сотрудники ДУМ. Тон как у главы региона, угрожают, что будут проблемы. Пугают именем Рамзана Кадырова, а в республике оно действительно внушает многим страх. В истории моих соседей они вызывали родственников вместе с девушкой. Она ушла от мужа-наркомана из богатой семьи, его родня не хотела, чтобы об этом кто-то узнал, ее умоляли, но она не вернулась. Сказала, что боится его, когда он употребляет наркотики, что он может ее избить или убить, а у них был ребенок. Родным осталось лишь сослаться, что ничего не могут сделать, так как девушка не согласна", - рассказала Асет.

В другом случае, по словам Асет, женщину заставили вернуться под угрозой разлучить ее с детьми. "В другой известной мне жизненной ситуации, женщина должна была вернуться потому, что муфтият сказал: если она этого не сделает, то своих детей она не увидит и в этом случае они ничем не смогут ей помочь", - сказала она.

Напомним, в июне 2020 года назвали критической ситуацию с правами женщин в республиках Северного Кавказа. Традиции и обычаи в них предрасполагают к насилию по отношению к женщинам в семье, власти считают нормой рукоприкладство со стороны мужа, а жертвы насилия не готовы идти в полицию, отметили они.

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