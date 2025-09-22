×

05:24, 22 сентября 2025

Салах Межиев переизбран муфтием Чечни

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На съезде Духовного управления мусульман Чечни на пост муфтия республики был переизбран Салах Межиев.

Как писал "Кавказский узел", Салах Межиев стал муфтием Чечни в 2014 году. Он сменил на этом посту Султана Мирзаева, который был объявлен Кадыровым пожизненным муфтием республики, но внезапно оставил должность. До своего назначения Салах Межиев был заместителем муфтия. В декабре 2019 года Межиев был повторно избран муфтием Чечни.

21 сентября состоялся отчетно-выборный съезд Духовного управления мусульман Чечни, по итогам которого Салах Межиев был переизбран на пост муфтия республики, сообщил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров, который принял участие в съезде.

Кадыров напомнил, что Межиев "лично вошел в число членов Высшего учредительного совета Всемирной исламской лиги, а также стал один из учредителей Международного генерального секретариата духовных управлений и организаций по изданию фетв". Это, по словам главы Чечни, является доказательством "большого признания его авторитета и знаний в исламском мире".

Также Кадыров отметил, что при Межиеве была "проведена колоссальная работа". Это, в частности, доказывается тем, что за последние годы в Чечне "приняли ислам сотни людей, десятки тысяч мусульман обучились чтению Корана, а духовенство помогло сотням тысяч жителей республики в решении личных и семейных вопросов". Он также сообщил, что благодаря усилиям муфтията воссоединились тысяч семейных пар и было урегулировано множество кровных конфликтов.

Кадыров вручил медали "За заслуги перед ЧР" заместителям муфтия Чечни Арби Хабзиеву, Лечи Хункарову и Адаму Ильясову, а ряд "отличившихся сотрудников муфтията" получили почетные знаки "За трудовое отличие".

Ранее "Кавказский узел" писал, что Рамзан Кадыров 21 сентября был награжден орденом Координационного центра мусульман Северного Кавказа "Защитник Сунны". 

Координационный центр мусульман Северного Кавказа в сентябре 2024 года возглавил муфтий Чечни Салах Межиев, он выполняет преимущественно символические функции, но то, что его возглавил глава Духовного управления мусульман Чечни, стало результатом лоббистских усилий Кадырова, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи и исламоведы.

Автор: "Кавказский узел"

