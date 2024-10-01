Политологи и исламоведы связали новую должность Межиева с кадыровским лобби

01 октября 2024, 21:12

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Координационный центр мусульман Северного Кавказа, главой которого избран муфтий Чечни Салах Межиев, выполняет преимущественно символические функции, но то, что его возглавил глава Духовного управления мусульман Чечни, стало результатом лоббистских усилий Кадырова, уверены опрошенные "Кавказским узлом" политологи и исламоведы.

Как писал "Кавказский узел", муфтий Чечни Салах Межиев избран главой Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) после смерти возглавлявшего эту организацию Исмаила Бердиева.

Чеченский муфтият всегда стремился лидировать в Координационном центре мусульман Северного Кавказа, считает исламовед Ринат Мухаметов. "Были старания в этом направлении. У Рамзана Кадырова с Бердиевым были хорошие отношения. Это началось с его отца, который был в приятельских отношениях с Бердиевым. Оба они учились вместе в бухарском медресе Мир-Араб. Но ранее Москва не давала "добро" на то, чтобы именно чеченский муфтий возглавил КЦМСК, и тем самым расширилось бы влияние Кадырова. У Бердиева были покровители в Москве, которые не хотели этого", - рассказал он.

Но сам КЦМСК, по мнению исламоведа, влияния не имел. "Это больше ассоциативная структура, клуб муфтиев. Нельзя сказать, что руководитель Координационного совета является руководителем других муфтиев Кавказа. Это скорее символическая, представительская структура. Но, возможно, при новом главе её роль как-нибудь изменится. Однако крупнейший не только на Кавказе, но и в России по количеству мечетей муфтият Дагестана давно уже вышел из состава КЦМСК", - пояснил Мухаметов.

Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев присутствовал на заседании, на котором Межиев был избран главой КЦМСК, однако на видео, опубликованном в Telegram-канале структуры, его нет в числе голосующих за избрание главы. При этом на сайте и в Telegram-канале КЦМСК публикуются новости муфтията Дагестана, а на сайте КЦМСК в новости, которая датирована 8 августа 2020 года, указано, что муфтият Дагестана входит в состав структуры. Дагестанский муфтият вышел из Координационного центра мусульман Северного Кавказа в 2017 году. О том, что муфтият Дагестана вернулся в состав КЦМСК сообщило 17 ноября 2021 года агентство "Исламинформ", но на сайте и в Telegram-канале муфтията Дагестана не содержится этой информации.

Мухаметов указал на двойственную позицию Бердиева по вопросам никаба и хиджаба. "Это тоже характеризовало его. Ведь муфтият Чечни имел более однозначную позицию. Бердиев с одной стороны был близок к Кадырову. Но с другой стороны, его московские покровители тоже определяли его поведение", - сказал он.

Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) выступил против запрета на ношение религиозной одежды в школах. Однако ранее он одобрил запрет на ношение никаба. Координационный центр напомнил, что необходимо разделить хиджаб и никаб. 13 июля центр обратился к президенту России и в Госдуму с просьбой не принимать законопроект ее вице-спикера Владислава Даванкова о запрете религиозной одежды. Муфтии Северного Кавказа заявили, что это решение нарушает права верующих. Правительство отклонило законопроект.

Российский кавказовед считает, что назначение Салаха Межиева главой КЦМСК можно назвать достижением для Кадырова и в целом, по его мнению, назначение Межиева — это продолжение тенденции лоббирования Кадыровым "своих" людей на федеральные должности.

"Сама должность и структура КЦМСК больше символические. Но они имеют федеральное значение. Ничего не решая, глава КЦМСК тем не менее представляет мусульман Северного Кавказа на протокольных мероприятиях. Чтобы не возить всех муфтиев Северного Кавказа, отправляют главу КЦМСК. Например, на встречах с Путиным присутствует он", - рассказал кавказовед на условиях анонимности.

В то же время КЦМСК не был влиятельным при Бердиеве. "Выполнял представительские функции. Все муфтияты на Кавказе сохраняют свою автономность, но может быть, с назначением Межиева что-то поменяется. И с использованием возможностей Кадырова получится значение этого органа повысить. Но пока все самостоятельны. Дагестанский муфтият вообще вышел из КЦМСК. Вероятно у самого Кадырова есть интерес повысить значимость Координационного совета. Учитывая, что всех мусульман Северного Кавказа будет возглавлять его муфтий", - пояснил кавказовед.

В своё время у Кадырова с Бердиевым по линии КЦМСК был конфликт по одному из зданий.

"По крайней мере, было недопонимание. Кадыров отступил тогда, потому что всё-таки Бердиев учился вместе с его отцом в бухарском медресе Мир-Араб, и он его уважал. Но как показывает назначение Межиева, от идеи контролировать КЦМСК Кадыров не отступил. Он терпеливо ждал и вот дождался. Судя по назначению Межиева, сейчас ему удалось взять в свои руки КЦМСК", - отметил кавказовед.

По его словам, позиция по никабам Бердиева, как и других мусульманских деятелей, была исполнением приказа из Москвы и не более того.

"Был вброс из Москвы. Посмотреть, как отреагируют на эту тему мусульманские сообщества. Это должны были озвучить местные религиозные деятели. Но было видно, что "через колено ломают" тот же дагестанский муфтият. Но поскольку была команда сверху, Бердиев и другие озвучили позицию, спущенную из Москвы. Они сказали то, что от них потребовали. Вбросили, поняли, что лучше не бередить, и оставили на этом", - подчеркнул кавказовед.

Политконсультант Евгений Минченко также утверждает, что назначение Межиева продолжает тенденцию назначения людей из окружения Кадырова на федеральные должности.

"Это показатель усиления влияния Чеченской Республики. Когда-то Кадыров говорил о том, чтобы его назначили ответственным за весь Северный Кавказ. Сейчас он пытается эту позицию продемонстрировать. К этому добавляется экспансия чеченских управленцев в федеральные органы", - сказал Минченко.

Бывший премьер-министр Чечни Муслим Хучиев ушел в отставку в связи с переходом на другую работу, 24 мая глава республики Рамзан Кадыров сообщил, что Хучиев назначен помощником премьер-министра России. Руслан (Абубакар) Эдельгериев в 2012-2018 годах занимал пост премьер-министра Чечни и сделал карьеру в федеральных структурах. 14 мая Эдельгериев, получивший должность помощника Путина, был вновь назначен спецпредставителем президента по вопросам климата. Этим же кругом вопросов Эдельгериев занимался с 2018 году в должности советника президента. 22 августа Владимир Путин назначил своего помощника, бывшего премьер-министра Чечни Руслана Эдельгериева, руководителем российской делегации для участия в совещаниях Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

С ним согласен политолог Сергей Бойко. "Назначение Межиева главой Координационного центра мусульман Северного Кавказа укладывается в общую логику процессов по попытке Кадырова упрочить позиции своего клана на случай его ухода за счет расстановки максимального числа своих людей на важные позиции, коей в некоторой степени является должность главы КЦМСК. Это важная позиция главы де-факто муфтията Северного Кавказа, поэтому клану Кадырову тут необходим лояльный человек", сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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