18:40, 21 сентября 2025

Кадыров получил орден "Защитник Сунны"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Координационный центр мусульман Северного Кавказа, который возглавляет муфтий Чечни, наградил Рамзана Кадырова орденом "Защитник Сунны".

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2024 года Рамзан Кадыров сообщил о получении юбилейной медали в связи с 25-летием воссоздания управления ФСБ в Чечне, подчеркнув, что его награда имеет первый номер. В июне 2025 года глава Чечни получил новую награду — почетный знак "Кентавр" Совета главных архитекторов России за вклад в развитие градостроительства.

У Рамзана Кадырова насчитывается более 80 наград и званий, говорится в справке "Кавказского узла" "Кадыров и его награды".

Глава Чечни Рамзан Кадыров награжден орденом Координационного центра мусульман Северного Кавказа  "Защитник Сунны", сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев.

По его словам, награда присуждена "за весомый личный вклад в защиту и укрепление Сунны Посланника Аллаха, проявление любви к Пророку Мухаммаду,  его семейству и сподвижникам".

Координационный центр мусульман Северного Кавказа, главой которого в сентябре 2024 года избран муфтий Чечни Салах Межиев, выполняет преимущественно символические функции, но то, что его возглавил глава Духовного управления мусульман Чечни, стало результатом лоббистских усилий Кадырова, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи и исламоведы.

Напомним, с  февраля 2022 года Рамзан Кадыров и 29 его близких родственников получили как минимум 146 различных наград и знаков отличия. Рамзан Кадыров с начала военной операции получил как минимум 31 награду, второе место по числу наград занимает его сын Адам, а третье - дочь Айшат.

Рамзану Кадырову присвоено звание Герой России, также он награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней. Среди других наград главы Чечни — медали "За отличие в охране общественного порядка" и "За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения", а также награды за правозащитную деятельность.

При этом российские и международные правозащитные организации связывают деятельность Рамзана Кадырова с массовыми и грубыми нарушениями прав человека. В частности, об угрозах и давлении на родственников предполагаемых боевиков можно прочитать в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Как Кадыров ужесточил коллективную ответственность в Чечне".

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше