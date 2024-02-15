Межиев после перестрелки в Старом Ачхое призвал жителей Чечни следить за семьями

15 февраля 2024, 20:00

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Муфтий Чечни Салах Межиев, комментируя перестрелку в селении Старый Ачхой, актуализировал принцип коллективной ответственности, напомнив жителям республики о необходимости следить за своими семьями.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 14 февраля в селе Старый Ачхой Ачхой-Мартановского района Чечни трое неизвестных, вооруженных огнестрельным оружием, совершили нападение на полицейского. Ответным огнем они были убиты. Следственное управление СКР по Чечне сообщило, что один сотрудник полиции получил ранение. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что также задержаны два участника группы, которая планировала нападения на силовиков. По его словам, они дают признательные показания.

Муфтий Чечни Салах Межиев прокомментировал сегодня перестрелку в селении Старый Ачхой. Он отметил, что обязанность мусульман "оберегать, настораживать свои семьи от такого зла, следить за ними, следить, чтобы они обучались истинному и правильному исламу". "У нас везде мечети, знающие религию люди — есть все возможности для желающих познать чистый ислам. Но тот, кто ищет другой путь, читает в интернете грязные трактовки и неправильные течения", - привело слова муфтия агентство "Чечня сегодня".

"Обращаюсь к жителям нашей республики - следите за своими семьями, это возложено на нас, ведь вам придётся отвечать за них перед Всевышним", - призвал Межиев.

Читатель "Кавказского узла" elton.sroeder усомнился в озвученной главой Чечни версии о подготовке нападений на силовиков. "Откуда в "самом безопасном и мирном регионе мира" вдруг взялись пять вооруженных боевиков? Где они скрывались до сих пор? Нелепо утверждать, что убитые что-то там планировали. Пять человек, решили выступить против нескольких десятков тысяч одних только вооруженных кадыровцев? Они либо должны быть сумасшедшими, либо фанатиками-смертниками, чтобы решиться на такое. Плюс совершенно не думать о своих родных и близких, которых после их уничтожения будут прессовать по полной программе", - написал он.

О принципе коллективной ответственности ранее напомнил Рамзан Кадыров. Если человек, совершивший преступление против общественной безопасности или сотрудников правоохранительных органов, скрывается, силовики должны покарать кого-то из его родных, заявил 2 января Рамзан Кадыров, объяснив это чеченскими традициями.

Ранее, 5 декабря 2014 года, после атаки боевиков на Грозный, Рамзан Кадыров заявил о введении принципа коллективной ответственности для семей членов вооруженного подполья. Глава Чечни сказал, в частности, что родственников боевиков будут выдворять из республики, а их дома - сносить.

За этим последовала серия отречений родственников от критиков властей и обвиняемых в террористических преступлениях, пользователи соцсетей отмечали, что не верят в искренность подобных слов

"Новая газета" ранее отметила, что принцип коллективной ответственности, который используют силовики в Чечне в борьбе с боевиками, неэффективен в современных условиях.

Вооруженный инцидент в Ачхой-Мартановском районе стал первым за 11 месяцев после того, как 29 марта 2023 года произошло нападение на пост полиции в Гудермесе, в результате чего два человека - Зелим и Руслан Эльхаджиевы, были убиты силовиками. Руслан Эльхаджиев с 1988 года страдал психическим заболеванием, сообщил чеченский государственный телеканал, отметив, что он не поддавался на уговоры силовиков, "и продолжил оказывать сопротивление, при этом бросая гранаты".

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