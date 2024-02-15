Наручники. Фото: Денис Яковлев / Югополис

15 февраля 2024, 17:02

Два человека задержаны после перестрелки в Старом Ачхое

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Два участника группы, которая планировала нападения на силовиков, задержаны в Старом Ачхое и дают признательные показания, сообщил глава Чечни.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 14 февраля в селе Старый Ачхой Ачхой-Мартановского района Чечни трое неизвестных, вооруженных огнестрельным оружием, совершили нападение на полицейского. Ответным огнем они были убиты. Следственное управление СКР по Чечне сообщило, что один сотрудник полиции получил ранение.  

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что два человека были задержаны после перестрелки в Старом Ачхое.   "Сотрудники полиции в сходе спецоперации ликвидировали трёх преступников, оказавших вооруженное сопротивление при задержании. В ходе спецоперации задержаны еще два участника бандитской группы, которые дают признательные показания", - написал он сегодня в своем Telegram-канале.

По сведениям Кадырова, "члены банды планировали совершить ряд преступлений и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов".

Вооруженный инцидент в Ачхой-Мартановском районе стал первым за 11 месяцев после того, как 29 марта 2023 года произошло нападение на пост полиции в Гудермесе, в результате чего два силовика были убиты.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Один из четверых объявленных в розыск жителей Ингушетии найден мертвым", "Тумсо усомнился в версии Кадырова об инциденте в Гудермесе", "Вооруженный инцидент в Чечне стал первым за четыре месяца".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

15 февраля 2024, 17:52

15 февраля 2024, 16:43

15 февраля 2024, 16:05

  • Жители дагестанского села пожаловались на условия в школе

    Дети в селе Бильбиль-Казмаляр Магарамкентского района учатся в аварийном здании в две смены, рассказали местные жители. Власти Дагестана уже несколько лет обещают достроить школу, возведение которой за собственные средства начал местный предприниматель, сообщил журналист Алик Абдулгамидов.

15 февраля 2024, 15:26

  • Пашинян заявил о возможности войны с Азербайджаном

    Высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева в ходе инаугурации указывают на возможность локальных столкновений, которые могут перерасти в широкомасштабную войну, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Глава правительства подтвердил, что все договоренности о мире сведены к нулю, а его заявления могут стать оправданием для новых уступок Азербайджану, полагают опрошенные "Кавказским узлом" ереванские политологи.

15 февраля 2024, 14:37

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи