Два человека задержаны после перестрелки в Старом Ачхое

15 февраля 2024, 17:02

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Два участника группы, которая планировала нападения на силовиков, задержаны в Старом Ачхое и дают признательные показания, сообщил глава Чечни.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 14 февраля в селе Старый Ачхой Ачхой-Мартановского района Чечни трое неизвестных, вооруженных огнестрельным оружием, совершили нападение на полицейского. Ответным огнем они были убиты. Следственное управление СКР по Чечне сообщило, что один сотрудник полиции получил ранение.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что два человека были задержаны после перестрелки в Старом Ачхое. "Сотрудники полиции в сходе спецоперации ликвидировали трёх преступников, оказавших вооруженное сопротивление при задержании. В ходе спецоперации задержаны еще два участника бандитской группы, которые дают признательные показания", - написал он сегодня в своем Telegram-канале.

По сведениям Кадырова, "члены банды планировали совершить ряд преступлений и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов".

Вооруженный инцидент в Ачхой-Мартановском районе стал первым за 11 месяцев после того, как 29 марта 2023 года произошло нападение на пост полиции в Гудермесе, в результате чего два силовика были убиты.

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