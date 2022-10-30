30 октября 2022, 01:47

Пограничники пропустили в Грузию четырех девушек из Дагестана

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Четыре девушки из Дагестана, которые сообщили, что сбежали от домашнего насилия, пересекли границу Грузии и находятся на КПП, снаружи их также поджидают родственники, сообщили сегодня правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", пограничники отказались пропустить через КПП "Верхний Ларс" четырех девушек из Дагестана, сбежавших от домашнего насилия, и удерживают их на пропускном пункте до приезда родственников, сообщили правозащитники. Четыре девушки из Дагестана, удерживаемые пограничниками на КПП "Верхний Ларс", рассказали, как дома их избивали, запрещали получать образование, пытались силой выдать замуж. Они попросили не возвращать их родным и пожаловались на угрозы. Сегодня, 30 октября их вместе с адвокатом пропустили на нейтральную территорию.

Патимат Магомедова, Хадижат и Патимат Хизриевы и Аминат Газимагомедова сбежали из дома и три месяца провели в кризисной квартире, рассказала "Кавказскому узлу" журналистка и правозащитница Светлана Анохина. Она сравнила случай дагестанок с историей чеченки Халимат Тарамовой, которую родные силой забрали из шелтера в Махачкале.

Дагестанские девушки, которые пожаловались на домашнее насилие и сбежали из дома, пересекли границу Грузии. На выходе из КПП их ожидают родственники, сообщает сегодня, 30 октября Telegram-канал Кризисной группы СК SOS.

Правозащитники обратились с просьбой к правоохранительным органам и представителям властей Грузии "включиться в ситуацию и помочь обеспечить безопасность девушек, которых на протяжении долгих лет подвергали физическому насилию".

Telegram-канал Baza опубликовал сегодня видео из КПП на российское границе, которое сняла, судя по всему, адвокат. На видео она говорит родственникам девушек, что они просят не разговаривать с ними. Мужчина в кепке обращается к девушкам не на русском языке, девушки не реагируют на его слова, отвернувшись. Адвокат призывает "не издеваться над девочками".

Потом мужчина обращается к адвокату. "Я эту девочку на руках носил, вы что говорите?" - сказал он. В ответ на слова адвоката, что девушки утверждают о домашнем насилии он сказал: "Пусть хоть одна из них скажет, что я их пальцем тронул. Пусть скажут - и я развернусь и уйду". В это время женщина в платке обращается к девушкам вновь.

Baza сообщила также, что девушек в Грузии "встретили местные волонтеры, которые должны помочь им добраться до безопасного места". Однако кризисная группа СК SOS сообщила, что никаких волонтеров нет, девушек никто не встретил.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Жительница Дагестана рассказала о своей победе над семейным насилием", "ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации по делам о семейном насилии в Дагестане и Чечне", "Правозащитники сочли реальной угрозу жизни покинувшей Россию уроженки Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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