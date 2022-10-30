Четыре дагестанские девушки перешли российскую границу

30 октября 2022, 00:53

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дагестанские девушки, которые заявили, что сбежали от домашнего насилия, вместе с адвокатом пересекли российскую границу и находятся на нейтральной территории. Однако угроза для них не миновала, так как их родственники связались со знакомыми на территории Грузии, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", пограничники отказались пропустить через КПП "Верхний Ларс" четырех девушек из Дагестана, сбежавших от домашнего насилия, и удерживают их на пропускном пункте до приезда родственников, сообщили правозащитники. Четыре девушки из Дагестана, удерживаемые пограничниками на КПП "Верхний Ларс", рассказали, как дома их избивали, запрещали получать образование, пытались силой выдать замуж. Они попросили не возвращать их родным и пожаловались на угрозы.

Патимат Магомедова, Хадижат и Патимат Хизриевы и Аминат Газимагомедова сбежали из дома и три месяца провели в кризисной квартире, рассказала "Кавказскому узлу" журналистка и правозащитница Светлана Анохина. Она сравнила случай дагестанок с историей чеченки Халимат Тарамовой, которую родные силой забрали из шелтера в Махачкале.

Четыре жительницы Дагестана и их адвокат смогли пересечь границу России, они находятся на "нейтральной полосе", сообщается сегодня, 30 октября в Telegram-канале Кризисной группы СК SOS.

Однако, по данным группы, угроза для девушек не миновала, так как родственники "попросили своих знакомых "встретить" их". Кроме того, неизвестно, пропустят ли их пограничники Грузии.

Омбудсмен Дагестана Джамал Алиев сообщил сегодня в своем Telegram-канале, что находится на связи с коллегой из Северной Осетии Тамерланом Цгоевым. "На российско-грузинской границе на КПП "Верхний Ларс" находятся четыре уроженки республики Дагестан, которые направлялись в Грузию. Как утверждают сами девушки, они подвергались физическому насилию со стороны родственников и пытались покинуть страну", - написал он.

Алиев также подтвердил, что "когда на границу с Грузией прибыли родственники дагестанок, девушки, в свою очередь, написали заявление в полицию об угрозе их жизни".

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