Жительница Дагестана рассказала о своей победе над семейным насилием

19 сентября 2022, 20:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Девушка Мика из Дагестана смогла убежать от семьи, в которой она подвергалась насилию, ограничению свободы и была принудительно выдана замуж в 17 лет, следует из подкаста "Свобода (не) за горами", героиня которого рассказала о своей победе журналистке Светлане Анохиной. Домашнее насилие в регионах Северного Кавказа скрывается за ширмой традиций, констатировали авторы подкаста.

Как писал "Кавказский узел", случаи насилия в семье, для Кавказа не редкость, но далеко не все готовы рассказать об этом и тем более решиться на побег из дома. Разрыв отношений c семьей и побег из дома – зачастую единственный способ для девушек спасти свою жизнь, заявили Светлана Анохина и Саида Сиражудинова.

Девушка из Дагестана поделилась своей историей побега из-за насилия в семье

Новый эпизод подкаста "Свобода (не) за горами", который вышел сегодня, стал финальным выпуском серии эпизодов, посвященных проблеме домашнего насилия на Северном Кавказе, сообщили авторы подкаста. В нем правозащитнице и журналистке Светлане Анохиной свою историю рассказала 25-летняя Мика из Дагестана.

Мика рассказала, что подвергалась насилию со стороны отца, принудительно была выдана замуж в 17 лет, также ее силой лишали свободы передвижения, не позволяя выходить за пределы дома. В 2019 году девушка обратилась к правозащитнице Светлане Анохиной за помощью. Та помогла ей эвакуироваться. "Она бежала не от побоев, а бежала жить. Та сила и жажда жизни, которая есть в этой девушке, меня вдохновляет. Кто еще бежит с ящиком книжек?" — говорит Светлана Анохина о Мике.

История Мики и показательна, и уникальна, заявила корреспонденту "Кавказского узла" соавтор подкаста Анна Юсупова. "Показательна потому, что это не единичная история о домашнем насилии. Принудительный брак, ограничение свободы (даже перемещения!) женщин, побои — с этим сталкиваются многие на Северном Кавказе, что подтверждается данными отчетов правозащитных организаций. Даже в нашем эпизоде 6 и эпизоде 7, где героини Макка из Ингушетии и Мика из Дагестана рассказали о своем детстве, мы видим множество сходств в воспитании и нарративе в двух республиках на примере конкретных случаев: “дочь должна” и “репутация важнее, чем желания женщины”. Но ведь эти ситуации не единичны. Уникальна эта история в том, как её проживала Мика. Ее воля к жизни и свободе, ее внутренняя сила — поражают. Мику удерживали взаперти шесть лет после того, как она она развелась и потеряла ребенка. Ее постоянно избивали, но при этом, она мечтала жить полноценно. И бежала она с ящиком книг, планируя на свой побег полгода", - сказала Юсупова.

Пример Мики еще показателен и тем, что она "буквально внутренне была не согласна терпеть унижения, хоть они и выглядели как норма, и в обществе преподносились исключительно так — откуда-то у нее было это рвение к жизни, к свободе, и желание постоять за себя". "Анохина говорит, что Мика - это уникальный кейс именно в этом плане — она никогда внутренне не была готова смириться с тем, что она оказалась взаперти, столкнулась с побоями, насилием, жила фактически в плену, насильственно была выдана замуж", - сказала Юсупова.

В выпуске звучит композиция Pussy Riot "Нож", посвященная проблеме домашнего насилия. Участницы группы Мария Алехина и Надя Толоконникова* записали обращения ко всем слушателям, призывая не терпеть насилие, не оставаться одним, а обращаться за помощью, спасать себя и бороться за свою свободу.

Этот и другие эпизоды подкаста "Свобода (не) за горами" доступны для прослушивания на различных платформах.

Дагестанка Патимат Идрисова, проживающая с семьей в селе Кироваул Кизилюртовского района республики, рассказала, что подверглась домашнему насилию, принудительному лечению. Когда ей удалось сбежать в первый раз, ее нашли и похитили родственники. С помощью правозащитников ей удалось бежать из страны и сменить имя, говорится в статье Светланы Анохиной "Как Патимат стала Викторией. История девушки из Дагестана, сбежавшей от семьи к свободе", опубликованной 17 августа изданием "Черта". Родственники неоднократно избивали уроженку Дагестана Патимат Идрисову и угрожали ей убийством, поэтому побег стал способом сохранить ее жизнь, сообщили правозащитники кризисной группы СК SOS. Родные продолжали попытки найти Идрисову после переезда из Москвы, рассказала Анохина.

Авторы подкаста проанализировали особенности домашнего насилия на Северном Кавказе

"Свобода (не) за горами" позиционируется как подкаст о жизни людей на Северном Кавказе. Целью проекта авторы называют "документацию жизни и происходящее в этих регионах России". "Нам важно освещать события от первого лица и фиксировать их, не порождая мифов. Для нас, как для документалистов, очень важна тема домашнего насилия. Она актуальна не только в регионах Северного Кавказа, но и по всей России. Мы считаем важным также подчеркивать, что Северный Кавказ — это Россия, и мы бы не хотели, чтобы ни в одном из её регионов насилие и нарушение прав человека было нормой", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" продюсер проекта Дарья Шторм.

В 2017-м году был принят закон о декриминализации побоев, что "заметно ухудшило ситуацию женщин, сталкивающихся с насилием в семье — сейчас заявления о побоях и других видах домашнего насилия просто не принимают", подчеркнула она

"Нам было важным зафиксировать, как выглядит домашнее насилие в регионах Северного Кавказа. Это зачастую прикрывается "традициями", но у насилия нет оправданий. Насилие - это преступление. Мы хотели бы, чтобы это понимание появилось у каждого, и каждый перестал воспринимать насилие как норму, потому что оправдание насилия — тоже преступление", - подчеркнула Дарья Шторм.

Тема насилия актуальна, она широко обсуждается благодаря работе активисток и правозащитниц, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" ведущий проекта Даниил Ковальчук. По его словам, в пятом эпизоде подкаста сотрудники проекта поговорили с активистками и правозащитницами Заремой Заудиновой, Марьям Алиевой и Аидой Мирмаксумовой. "Чаще всего к ним за помощью приходят женщины, которые испытывают насилие со стороны родителей или супругов. Домашнее насилие, правовая незащищенность женщин на Северном Кавказе (и не только) — одна из самых больших и важных проблем современной России, которую необходимо решать здесь и сейчас — и мы об этом говорим", - рассказал Ковальчук.

С домашним насилием сталкиваются во всей России, и часто - на Северном Кавказе, указал Ковальчук. "Специфика состоит в том, что на Северном Кавказе насилие принимает самые изощренные формы: "калечащие операции" на несовершеннолетних девочках, ранние и принудительные браки, убийства чести" и многое другое, прикрывающееся традицией. Но фактически — это нарушение прав человека. Во втором сезоне мы осветим эти события еще более детально и многогранно, нам важно поднимать эту тему сильнее и громче", - рассказал Ковальчук.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Перед тем, как записывать материал, авторы подкаста ознакомились с большим количеством отчетов и докладов о Северном Кавказе, рассказала ведущая, редактор "Свободы (не) за горами", соавтор подкаста Анна Юсупова. По ее словам, согласно отчету "Правовой инициативы"**, в Дагестане, 80% женщин сталкивались с домашним насилием.

"Эта цифра ужасает. На текущий момент мы сделали три выпуска о женщинах. В эпизоде 7, который вышел сегодня, мы воссоздали ситуацию полноценного свидетельства с помощью разговора правозащитницы Светланы Анохиной и ее подзащитной Мики, которую шесть лет удерживали взаперти. Так мы документируем, что формы насилия зачастую оправдываются "традициями", но фактически — личной степенью неприязни к свободе других и зависимостью от общественного мнения на Северном Кавказе. И к сожалению, слишком часто люди вынуждены терпеть насилие даже не понимая, что можно жить по-другому. Огласка таких ситуаций — это способ донести, что можно жить свободней", - сказала Юсупова.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники рассказали, как следует действовать жертве домашнего насилия, если она планирует покинуть семью. В частности, они рекомендовали написать заявление с просьбой не разыскивать, найти адвоката отказаться от контактов с родными и сменить телефон и сим-карту, просить о помощи в случае похищения. Однако они подчеркнули, что все названные ими меры могут быть бесполезны, в особенности в регионах Кавказа, из-за того, что юридические механизмы не работают, похищение жертв насилия их родственниками не приводит к уголовной ответственности для похитителей, а власти предпочитают не замечать проблему.

По ее словам, "сколько бы ты не знал случаев, не слышал свидетельств преступлений перед самой сутью человека — ты все равно никак не можешь выработать к этому “привыкание”, каждая история поражает".

Статистика домашнего насилия на Северном Кавказе, как и во всей России не ведется правоохранительными органами, подчеркнула собеседница. "У нас даже нет статьи для этого — в России декриминализованы побои в семье. В таких условиях, мы можем только собирать данные от правозащитных организаций. По данным Кризисной группы CK SOS с 2017 года с помощью только одной их организации за пределы России выехали 56 беглянок с Северного Кавказа. Кризисный центр для женщин "Китеж" говорит о 40 жительницах Северного Кавказа, обратившихся к ним в поисках убежища за последние два года. Кризисная группа "Марем" говорит о 48 отработанных кейсов по эвакуации. И это статистика лишь тех, кому угрожала смертельная опасность и тех, кто решился — кого удалось спасти", - сказала Юсупова.

По ее словам, из отчетов авторы подкаста поняли, что множество людей сталкивались насилием в семье "в разных формах". "Для многих из них это оказалось смертельным или привело к необратимым последствиям на всю жизнь, ведь проживание опыта унижений, насилия, вечного страха, отсутствия власти над своей жизнью накладывает отпечаток на всю дальнейшую жизнь", - рассказала Юсупова.

У сотрудников проекта нет возможности помочь всем людям, сталкивающимся с насилием, но есть возможность "давать голосам звучать, а историям жизней людей быть проговоренными". "Мы выражаем большую благодарность правозащитникам, помогающим людям на Северном Кавказе. Со своей стороны мы стараемся документировать происходящее — голосами людей, потому что мы убеждены, что чем громче они звучат, тем скорее их голоса пробьют все оковы несправедливости", - закончила Юсупова.

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